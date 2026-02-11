Invertir en energía solar para pagar menos luz: ¿en que consiste la transformación del mercado de renovables que impulsa Córdoba?

Desde la provincia de Córdoba se busca transformar el mercado eléctrico para impulsar a las energías renovables, al habilitar que cualquier persona pueda invertir en parques solares a cambio de recibir descuentos directos en su factura eléctrica. La tecnología blockchain y el plan para 2030 de cara a la transición energética son las claves de esta premisa.

Según indicó el Gobierno cordobés, se ha dado un salto tecnológico al incorporar la tecnología blockchain para convertir las fuentes de energía renovable en unidades de valor digital. El nuevo esquema de generación comunitaria permite tokenizar (transformar un activo en un token digital dentro de una red blockchain) la electricidad generada, permitiendo monetizar los excedentes inyectados a la red y emitir certificados por reducción de emisiones.

La premisa es la siguiente: a partir de los 100 dólares, cualquier usuario puede invertir desde su celular en un parque solar, a cambio de recibir descuentos en su factura eléctrica. El objetivo de Córdoba con esta medida es impulsar la transformación del sistema eléctrico provincial, al multiplicar por 40 la capacidad renovable respecto a 2025 y alcanzar los 800 megavatios (MW) de generación limpia para 2030.

A partir de este cambio se espera reducir las emisiones del sistema eléctrico provincial en un 25%, además de incrementar la competitividad industrial generando nuevas oportunidades económicas, descentralizando inversiones y fortaleciendo las cadenas de valor local.

El objetivo de Córdoba: la transición energética

El rumbo de la provincia hacia la transformación eléctrica comenzó formalmente en 2018 con la creación de la ley 10.604, que permite a las personas y empresas convertirse en usuarios-generadores al producir su propia energía (por ejemplo, con paneles solares) y vender el sobrante a la red eléctrica, obteniendo descuentos en la factura de servicio.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, junto a más de 70 organizaciones públicas y privadas, se había impulsado «un cambio cultural profundo» para democratizar el acceso a los recursos, aseguró la provincia en un comunicado.

En el presente, Córdoba cuenta con más de 1.400 instalaciones de generación distribuida, que incluyen parques solares, biodigestores y sistemas híbridos. El modelo, conocido como “Generación Distribuida Clásica”, permite que cualquier usuario instale equipos en su hogar o empresa.