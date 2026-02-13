Acuerdo por el GNL argentino: Marín adelantó que un gigante se sumará al proyecto

El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, habló sobre la reciente firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto con ENI y XRG -brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC-, un paso clave para el avance del proyecto «Argentina LNG». Entre los puntos clave, precisó los detalles del acuerdo, el impacto que puede tener para la economía regional y anunció que «quizás haya una sorpresa» a futuro.

Respecto a la reciente firma, Marín precisó que se trata de un acuerdo vinculante entre las tres partes -YPF, ENI y XRG- para lograr el financiamiento a fin de año y empezar las obras, que «son inmensas». Se requerirían para el proyecto un total de 30 mil millones de dólares: 20 mil millones en infraestructura y otros 10 mil millones en pozos.

Marín destacó la importancia del proyecto para el país.

El proyecto Argentina LNG combinará la producción de gas en Vaca Muerta con la licuefacción mediante tecnología de unidades flotantes (FLNG). «Cuando firmemos la Decisión Final de Inversión y consigamos el financiamiento, que estoy convencido que lo vamos a lograr, van a empezar las obras» aseguró.

Además de destacar la importancia del acuerdo, adelantó una novedad de enorme relevancia de cara al futuro del proyecto: «Estoy muy contento porque son empresas muy grandes, y quizás haya una sorpresa y van a ver la entrada de una empresa gigante también» declaró en una entrevista para Radio Mitre.

Río Negro como un polo de desarrollo para el país

«Todo va a Río Negro, un polo de desarrollo para la Argentina» afirmó Marín, resaltando la importancia de la provincia dentro del proyecto que busca posicionar al país como exportador de energía a nivel global.

Sobre el impacto que tendría en la economía, destacó que se generarán 10 mil millones de dólares de dólares en exportaciones durante al menos dos décadas, y que las obras podrían demandar cerca de 50 mil puestos de trabajo. «Estamos trabajando con otros posibles socios para expandir el proyecto a 6 millones de toneladas y hacerlo mucho más rápido» añadió.

Sobre el tamaño del proyecto, precisó que «tenemos que hacer un gasoducto de 48 pulgadas, que nunca se hizo uno tan grande en la Argentina», y añadió que se harán «oleoductos, poliductos, plantas de separación de GLP: etano fraccionado para exportarlo o espero que haya inversiones para hacer más petroquímica en el país».