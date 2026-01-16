Fallo YPF: la Argentina se alista para rechazar el pedido de desacato impulsado por el fondo Burford

El conflicto por YPF sigue generando tensión entre Argentina y el principal beneficiado del fallo por US$16.100 millones. Después de que el fondo Burford Capital presentara un pedido de desacato que apunta contra el país ante la jueza Loretta Preska, la Argentina se pronunció para asegurar que rechazará rotundamente la medida.

Fallo YPF: Argentina vs Buford

El escrito será presentado el próximo 19 de febrero, de acuerdo al cronograma establecido por Preska. La información también fue confirmada por fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación.

El principal beneficiado con un fallo a favor de la jueza Loretta Preska por US$ 16.000 millones, elevó el 15 de enero un pedido para que declare en desacato y se sancione a la Argentina por no entregar la documentación requerida en los que concierne a chats y mails entre funcionarios nacionales.

Fuentes de la Procuración del tesoro sostuvieron su total rechazo al pedido y aseguraron: «Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino» .

A su vez indicaron que la moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de «hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas», como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para “poner arena en los engranajes» de la recuperación económica de la Argentina.

La defensa argentina remarcó que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial que han deteriorado la posición procesal de Burford.

«A Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery», criticaron las fuentes y sostiene que «se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene».

Fallo YPF: el riesgo soberano

El movimiento de hoy es de alto riesgo para la Casa Rosada. Si Preska da lugar al pedido de desacato, Argentina podría enfrentar multas acumulativas en dólares que se sumarían a la ya abultada deuda principal. Además, una declaración de rebeldía judicial complicaría aún más la posición del país en el mercado financiero internacional, justo cuando el Gobierno busca bajar el riesgo país para volver a emitir deuda.

Con información de Noticias Argentinas