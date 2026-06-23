YPF sella acuerdo para que las hamburgesas de McDonald´s lleguen a todo el país

YPF selló un acuerdo con Arcos Dorados, de McDonald´s para cambiar la experiencia de los usuarios en las estaciones de servicio de todo el país.

YPF y Arcos Dorados, la empresa operadora de los restaurantes McDonald’s en Argentina y Latinoamérica, anunciaron la firma de un acuerdo estratégico para ofrecer una nueva experiencia para el consumo de productos a sus clientes. Las firmas informaron que el convenio busca la transformación de la red y la modificación de la experiencia del consumidor en los puntos de venta.

El acuerdo fue firmado por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados. El acto formal de suscripción se llevó a cabo en las instalaciones de la Torre de YPF, ubicada en el barrio de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Esta alianza representa un paso clave en nuestra estrategia de transformar la red y elevar la experiencia del cliente. Además, es la concreción de un sueño personal: llevar a McDonald’s a dónde solo YPF puede llegar, a cada rincón del país”, afirmó Marín respecto del alcance geográfico que proyecta la compañía energética.

“Esta es una gran oportunidad de sumar la potencia de dos marcas muy arraigadas en los argentinos. En el marco de los 40 años de la llegada de McDonald’s al país, ampliamos nuestros segmentos para adaptarnos a los usos y consumos de nuestros clientes. Es un acuerdo con un potencial enorme para que nuestra compañía siga creciendo en Argentina”, aseguró Woods Staton.

En el marco de este acuerdo entre YPF y McDonald’s las empresas avanzarán en tres modalidades de locales comerciales. La primera opción denominada Freestanding consiste en una tienda independiente, en una construcción separada de la Tienda Full existente en la estación de servicio, con posibilidad de incluir servicio de AutoMac (Drive Thru).

La segunda alternativa es la integrada con salón compartido, que se define como una tienda integrada en la misma construcción que la Tienda Full, compartiendo el salón de ventas y el espacio de mesas y sillas para los clientes, con opción de AutoMac (Drive Thru). La tercera variante es la integrada sin salón compartido, donde la tienda se ubica en la misma construcción que la Tienda Full, pero sin compartir el salón de ventas, manteniendo la posibilidad de AutoMac (Drive Thru).

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de YPF de evolucionar su red de estaciones de servicio con distintos formatos que respondan a las necesidades de los clientes en todo el país. La compañía impulsa la transformación de estaciones existentes hacia estos modelos para consolidar una propuesta en mercados clave, línea en la cual ya avanzó con aperturas previas bajo formatos diferenciales, como una YPF Black en Nordelta y una RefiPlus en Salta.

Para Arcos Dorados, la alianza representa una oportunidad para ofrecer sus hamburguesas a través de la experiencia de la marca. A su vez, los voceros de la firma gastronómica señalaron que la iniciativa se vincula con el desarrollo de las comunidades donde opera mediante la generación de nuevos puestos de trabajo.