Avances en la energía nuclear: Llegan 6 toneladas de agua pesada a Ezeiza para la puesta en marcha del reactor RA-10

La recepción del agua pesada está vinculada a los ensayos finales de los sistemas que operan con este insumo. Foto: gentileza.

El Gobierno Nacional anunció el avance de una etapa clave para la puesta en marcha operativa del Reactor Argentino Multipropósito RA-10, tras el arribo de tambores con 6 toneladas de agua pesada al Centro Atómico Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Este insumo será fundamental para el funcionamiento de la instalación tecnológica más compleja que actualmente desarrolla la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El agua pesada actúa como moderadora y reflectora de los neutrones producidos en el núcleo, cumpliendo de esa manera una función clave en el RA-10. Esto permite lograr una distribución más eficiente y apta para desarrollar los productos comerciales y ofrecer los servicios previstos para esta instalación multipropósito.

La misma será colocada dentro del tanque reflector, una estructura cilíndrica de dos metros de diámetro por un metro de altura fabricada en Zircaloy-4. El sistema que opera con este fluido se encuentra hidráulicamente aislado de los que trabajan con agua liviana con el objetivo de evitar contaminaciones cruzadas.

Asimismo, se informó que el reactor dispone de procedimientos específicos con el objetivo de preservar la calidad química del agua pesada y evitar posibles pérdidas durante la operación.

La recepción de estas 6 toneladas de agua pesada grado reactor está vinculada a los ensayos finales de los sistemas que operan con este insumo. Cuentan con una pureza isotópica del 99,86% Mol.

Actualmente, el RA-10 se encuentra transitando la etapa de ensayos previos a su puesta en marcha, una fase rigurosa de testeos para garantizar la seguridad y eficiencia de todos sus sistemas integrados.

El RA-10 fue diseñado por la CNEA y construido por Invap. Foto: gentileza.

El objetivo del RA-10: «posicionar al país en el mercado global«

Durante el acto por el Día Nacional de la Energía Nuclear, las autoridades habían destacado el avance a la etapa final de distintos proyectos, poniendo el foco en el reactor multipropósito RA-10.

El proyecto, diseñado por la CNEA y construido por Invap, representa una de las inversiones científico-tecnológicas más importantes del país, según el ente. Una vez operativo, se espera que asegure el autoabastecimiento nacional de radioisótopos, como molibdeno-99, iridio medicinal e industrial y lutecio.

Según Nación, el RA-10 «posicionará al país en el mercado global» mediante la producción de silicio dopado para aplicaciones electrónicas avanzadas y el desarrollo de investigación científica de punta.

Asimismo, el reactor incorporará la producción de silicio dopado por transmutación neutrónica, un material importante para la fabricación de dispositivos electrónicos y equipos de potencia, con la meta de generar oportunidades para la industria nacional y su integración en cadenas de valor internacionales.