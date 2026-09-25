Zonas Frías: la lista de localidades que perderán el descuento al gas con la nueva ley que aprobó el Senado
Con 38 votos a favor y 8 en contra, el Senado convirtió en ley la iniciativa que readecua el régimen de subsidios al consumo residencial de gas natural en zonas frías, regulariza deudas eléctricas y deroga los decretos 277/2022 y 929/2013. Así, la norma elimina este beneficio automático en la boleta para 3,1 millones de hogares del país
El Congreso aprobó de forma definitiva la reforma al régimen de Zonas Frías, que ya contaba con media sanción de Diputados desde mayo. La norma elimina el descuento automático en la boleta de gas para 1,24 millones de hogares en 94 municipios bonaerenses, alcanzando un impacto total de 3,35 millones de usuarios a nivel nacional.
La medida retrotrae el esquema al criterio climático original de 2002, por lo que solo conservarán el beneficio la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Así, quedan excluidos los distritos incorporados durante la ampliación de 2021, la cual había multiplicado los beneficiarios de 950.000 a 4 millones al sumar zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis sin condiciones climáticas extremas.
Zonas Frías: cómo cambia el cálculo del descuento
La reforma no solo modifica el alcance del descuento, sino también la base sobre la cual se calcula el beneficio. Con la nueva norma, la cobertura recae exclusivamente sobre el PIST, uno de los tres componentes de la boleta residencial. Los otros dos —el VAD, responsable de gran parte del cargo fijo, y el costo del transporte troncal junto con la carga impositiva— quedan excluidos.
Ese ajuste en el esquema implica que incluso los usuarios encuadrados en el régimen, como los hogares patagónicos, enfrentarán subas: las estimaciones manejadas durante la negociación ubican ese incremento en torno al 25% para la zona histórica.
Para garantizar el respaldo en la Cámara Alta, el Gobierno acordó en agosto un bloque paralelo con los gobernadores del norte del país. A cambio del apoyo, se comprometió a ampliar la cobertura eléctrica en las regiones bioambientales de mayor temperatura durante los meses estivales: el bloque adicional para la Zona Muy Cálida subirá de 300 a 550 kWh, y el de la Zona Cálida, de 150 a 300 kWh, entre noviembre y abril. Este compromiso no se incorporó al texto de la ley y se instrumentará mediante una resolución en el Boletín Oficial.
Asimismo, tras los cambios introducidos por el Senado, los residentes de dichas provincias no recibirán la asistencia de forma automática, sino que deberán realizar un trámite formal para acreditar su vulnerabilidad socioeconómica.
El Gobierno proyecta un ahorro de $272.099 millones, ya que según sus cálculos, el esquema anterior generaba un déficit de $485.000 millones.
La lista de localidades que perderán el descuento al gas con la nueva ley
En la provincia de Buenos Aires, el único municipio que conserva el subsidio por pertenecer formalmente a la Patagonia es Patagones. Los 94 distritos restantes quedan excluidos del régimen general. Estos son:
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti
- Arrecifes
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Bolívar
- Bragado
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel Pringles
- Coronel Rosales
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvear
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General La Madrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Madariaga
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredon (Mar del Plata)
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pilar
- Pinamar
- Puan
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell y
- Villarino
Con información de Infobae
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