Zonas Frías: la lista de localidades que perderán el descuento al gas con la nueva ley que aprobó el Senado

El Congreso aprobó de forma definitiva la reforma al régimen de Zonas Frías, que ya contaba con media sanción de Diputados desde mayo. La norma elimina el descuento automático en la boleta de gas para 1,24 millones de hogares en 94 municipios bonaerenses, alcanzando un impacto total de 3,35 millones de usuarios a nivel nacional.

La medida retrotrae el esquema al criterio climático original de 2002, por lo que solo conservarán el beneficio la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Así, quedan excluidos los distritos incorporados durante la ampliación de 2021, la cual había multiplicado los beneficiarios de 950.000 a 4 millones al sumar zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis sin condiciones climáticas extremas.

Zonas Frías: cómo cambia el cálculo del descuento

La reforma no solo modifica el alcance del descuento, sino también la base sobre la cual se calcula el beneficio. Con la nueva norma, la cobertura recae exclusivamente sobre el PIST, uno de los tres componentes de la boleta residencial. Los otros dos —el VAD, responsable de gran parte del cargo fijo, y el costo del transporte troncal junto con la carga impositiva— quedan excluidos.

Ese ajuste en el esquema implica que incluso los usuarios encuadrados en el régimen, como los hogares patagónicos, enfrentarán subas: las estimaciones manejadas durante la negociación ubican ese incremento en torno al 25% para la zona histórica.

Para garantizar el respaldo en la Cámara Alta, el Gobierno acordó en agosto un bloque paralelo con los gobernadores del norte del país. A cambio del apoyo, se comprometió a ampliar la cobertura eléctrica en las regiones bioambientales de mayor temperatura durante los meses estivales: el bloque adicional para la Zona Muy Cálida subirá de 300 a 550 kWh, y el de la Zona Cálida, de 150 a 300 kWh, entre noviembre y abril. Este compromiso no se incorporó al texto de la ley y se instrumentará mediante una resolución en el Boletín Oficial.

Asimismo, tras los cambios introducidos por el Senado, los residentes de dichas provincias no recibirán la asistencia de forma automática, sino que deberán realizar un trámite formal para acreditar su vulnerabilidad socioeconómica.

El Gobierno proyecta un ahorro de $272.099 millones, ya que según sus cálculos, el esquema anterior generaba un déficit de $485.000 millones.

La lista de localidades que perderán el descuento al gas con la nueva ley

En la provincia de Buenos Aires, el único municipio que conserva el subsidio por pertenecer formalmente a la Patagonia es Patagones. Los 94 distritos restantes quedan excluidos del régimen general. Estos son:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Bolívar

Bragado

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chivilcoy

Colón

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General La Madrid

General Las Heras

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pinto

General Pueyrredon (Mar del Plata)

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lincoln

Lobería

Lobos

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pilar

Pinamar

Puan

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell y

Villarino

Con información de Infobae