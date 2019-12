Equinor, a un paso de sumar otra área en Vaca Muerta

"Vaca Muerta es un recurso global first class, no hay dudas en la calidad, y por eso estamos todas las empresas presentes”. Así sintetizó la presidenta de Equinor Argentina, Nidia Alvarez Crogh, el interés que la firma tiene en la formación no convencional en donde redoblaron la apuesta al acceder a una nueva área.

“Nos presentamos en la última convocatoria que hizo Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) por el área Águila Mora Noreste”, detalló Álvarez Crogh, sobre la propuesta de asociación para la exploración del área que se ubica justo al sur de Bajo del Toro, el bloque por el que Equinor –por entonces Statoil– llegó al país.

La oferta se centra en que desde Equinor se considera que hay una similitud de potenciales entre Águila Mora y Bajo del Toro, ambas ubicadas al norte del área caliente de Vaca Muerta, más cerca de Rincón de los Sauces que de Añelo.

Álvarez Crogh explicó que en Bajo del Toro, en donde la operadora socia es YPF, los dos pozos que ya se realizaron han dado buenos resultados. Y detalló que se trata de un área de petróleo con condensado de líquidos.

Vaca Muerta es un recurso global first class, no hay dudas en la calidad y por eso estamos todas las empresas presentes”. Nidia Álvarez Crogh es la presidenta de Equinor Argentina.

Pero además en esa misma zona la firma posee también el área Bajo del Toro Este, en la que es la operadora con el 90% de la participación, por lo cual constituye todo un nodo de actividad.

La oferta para acceder a la nueva área se presentó a mediados de año pero la fecha de resolución de la misma, el día después a las elecciones presidenciales PASO, obligó a recalcular y evaluar todo el proceso.

En números 6 son los pozos que completarán en Bajo del Toro el año que viene. Dos están en producción.

Finalmente, la firma accedió a abonar un canon por derecho de ingreso al área y se estima que en estos días, muy posiblemente mañana, se firme el contrato de asociación entre Equinor y GyP para avanzar en el área.

En el caso de Bajo del Toro, Álvarez Crogh señaló que “está yendo muy bien” y destacó que “esperamos avanzar hacia la próxima fase que es el desarrollo masivo con YPF en no más de dos años”.

En torno a la crisis que atraviesa el sector a partir del congelamiento del crudo y la incertidumbre que generó el cambio electoral, Álvarez Crogh sostuvo que en Vaca Muerta “el recurso está, estamos esperando las condiciones para poder desarrollarlo”. Y tildó como “un período interesante”, la crisis desatada y que a diferencia de otras firmas extranjeras, es la primera que experimentan en el país donde desembarcaron en 2017.

En números 8 son los bloques offshore en los que la compañía tiene derechos para su exploración.

La presidenta de Equinor evaluó que “lo bueno ahora es que vemos mucha gente comprometida en que la industria se desarrolle y eso es bueno”. Y remarcó también la apuesta que realizan a la exploración del offshore argentino.

“Tenemos muchas expectativas con el offshore en Argentina”, destacó Álvarez Crogh y explicó que así como es posible que en el subsuelo del mar argentino se encuentren condiciones similares a las de la costa de África, también advirtió que el interés parte de que es una de las pocas zonas offshore del mundo que a la fecha no está prácticamente estudiada y que por ello “no sabemos con qué nos podemos encontrar”.

En el país la firma adquirió en la última licitación los derechos de exploración de ocho bloques offshore, cuatro de ellos al 100%, tres al 50% con YPF y uno en consorcio con YPF y Total.

Posee dos áreas en Vaca Muerta además de la que está a punto de comenzar a explorar, y adquirió también los derechos del parque solar Guanizul 2A, en San Juan, y el 50% del parque eólico Cañadón León en Santa Cruz de YPF Luz.