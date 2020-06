Eric Erbin, la voz y la garra de Bariloche que triunfa en "Estamos conectados"

Le rogó a su familia que hiciera silencio por un rato y su madre decidió que lo mejor era sacar a pasear a su hermanito de dos años. Entonces, se encerró en su pieza, tomó su guitarra y cuando su novia apretó el botón REC del celular, Eric Erbin comenzó a cantar.



Sus dos presentaciones en el magazine “Estamos conectados” de la Televisión Pública resultaron un éxito.

En la última edición, obtuvo 7.000 votos por parte del público. El próximo desafío será esta noche, a las 22.30.

“Es un logro enorme. Hay días que no caigo. Siempre uno quiere más pero hay que saber esperar. Vivir el presente y disfrutar esto”, expresó Eric.

El joven, de 19 años, es el cantante del grupo de cuarteto y merengue La Gozadera desde hace un año.

En el 2019, también comenzó a subir videos a Instagram, donde cuenta con 17.000 seguidores, sin imaginarse que su material atraería a una productora de la Televisión Pública que lo contactó de inmediato para invitarlo a sumarse a una propuesta federal enmarcada en la pandemia de coronavirus.



“Me confió que le gustó mi música pero también mi historia de vida”, contó este barilochense a RÍO NEGRO.



Su historia de vida incluye un capítulo muy temprano, cuando tenía un mes y los médicos le detectaron un tumor cerca del abdomen. Fue trasladado de inmediato al Hospital Garrahan. Eric se subrepuso y a medida que crecía, convivía con controles oncológicos cada tres meses, cada seis, cada año y finalmente cada cuatro años.

Eric atravesó 16 intervenciones quirúrgicas pero en 2015, consiguió el alta oncológica.

“No hay quirófano de Bariloche que no conozca. Sólo me quedó un trauma en el pié porque no tengo movimiento. Una prótesis me sostiene el pie porque el tumor se estaba expandiendo. De chiquito no lo padecí; quizás más de adolescente porque me avergonzaba la prótesis”, reconoció el joven.

La música siempre fue su cable a tierra. A los 13 años, su familia le pidió que le dedicara una canción a su abuelo por su cumpleaños. A partir de ahí, decidió tomar clases de canto durante dos años. Al terminar el secundario, prefirió focalizarse en las redes sociales.



“Tan equivocado no estuve porque gracias a Instagram, me contactaron de este programa que surgió por la cuarentena para darle una posibilidad a los artistas de hacer algo desde sus casas”, contó.

“El programa Estamos conectados –agregó- se basa en la preselección de un montón de chicos de todo el país. El ganador accede a la producción del disco”.

“Ya quedaron dos artistas afuera. Quedamos diez. En la final, compiten dos contra dos y la gente vota” Eric



En un primero momento, Eric envió imágenes de Bariloche en cuarentena y fue preseleccionado para iniciar el concurso. En su primera presentación, cantó una canción “Traicionera”, de Sebastián Yatra. En la segunda instancia, la consigna era reversionar una canción y eligió “Que lloro”, del dúo Sin Bandera.



“El productor, Lito Vitale, quedó fascinado con la versión y me dijo que en un momento, le pareció que era un tango. Gané con más del 30% de los votos. La tercera presentación consiste en un tema que escuchábamos de chicos y elegí Déjame que me vaya, del Chaqueño Palavecino”, relató.

“Mi familia es muy ansiosa. Me pedían el video que grabé para el programa para compartirlo. Les tuve que explicar que debían esperar a que salga en la tele” Eric



Eric admitió que hasta ahora, había grabado todo con un celular por la falta de recursos. Pero para la presentación de esta noche, recibió la ayuda de un productor de Bariloche que cuenta con un estudio. También le prestaron algunas cámaras de video.



“Me tengo fe y me veo en la final. Sueño con llegar a algo grande. Y ya que toda gente de Bariloche me hace el aguante, regalarles un show enorme en el Centro Cívico”, promete.