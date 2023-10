El negocio del dolor: la nueva película de Netflix cuenta el detrás de escena de la industria de opioides

La nueva película de Netflix El negocio del dolor estará disponible desde el 27 de octubre. El film está basado en una escandalósa historia verdadera contada por Evan Hughes en un artículo para The New York Times Magazine que luego derivó en el libro homonimo Pain Hustlers: Crime and Punishment at an Opioid Startup.

El negocio del dolor sigue la historia de Liza Drake, interpretada por Emily Blunt: una madre soltera y trabajadora que acaba de perder su trabajo y busca desesperadamente una forma de subsistir y mantener a su hija. En ese camino encuentra una oportunidad de lograr estabilidad económica después de un encuentro casual con el representante de ventas farmacéuticas Pete Brenner, interpretado por Chris Evans.

Después de asegurarse un lugar en la compañía, Liza logra obtener la posición beneficiosa económicamente que estaba buscando, pero se ve envuelta en un peligroso plan de extorsión y duda de los beneficios de su trabajo.

Tener que lidiar con las numerosas excentricidades de su jefe (Andy García), la recaída de la condición médica de su hija (Chloe Coleman) y una creciente conciencia de la catástrofe que la empresa está causando, obliga a Liza a examinar sus opciones. Netflix describe El negocio del dolor como una mirada aguda y reveladora de lo que algunas personas hacen por desesperación y otras por codicia.

La película está dirigida por el ganador del premio BAFTA David Yates, producida por Lawrence Grey y al increíble elenco además lo integran Catherine O’Hara, Jay Duplass y Brian d’Arcy James.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.