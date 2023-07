Entrevista con Gaspar Benegas: La Mono viene a pasar un buen finde a Neuquén

Gaspar Benegas regresa a Neuquén esta vez para presentarse por primera vez con La Mono, su poderoso trío de rock sin vueltas que integra con sus viejos amigos, el bajista Lucas Argomedo y el baterista Ramiro López Naguil. La banda se presentará este domingo, a las 21, en Mood (Ministro Gónzalez 40).



Hijo de María José Cantilo, una de las primeras mujeres en hacer rock en Argentina fallecida en 2022, y sobrino de Miguel Cantilo, Gaspar Benegas es además uno de los guitarristas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda formada por el Indio Solari para su proyecto post Redondos. Es por eso que, antes del concierto de La Mono, se proyectará el documental “Con los puños en alto”, que cuenta la particular historia de la Los Fundamentalistas y que contará con la presencia de su director Matías Mera.



En un diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO, Gaspar Benegas habló de “Buen Finde”, el flamante tercer disco de La Mono, editado en mayo pasado. “A la gente le está gustando mucho el disco y está bueno eso porque uno pierde cierta perspectiva cuando está tanto tiempo trabajando metido en una obra y cuando llegás al final del disco no sabés qué tenés hasta que lo sacás y te encontrás con la devolución del público”.



La Mono es una banda de rock como pocas en Argentina, un país caracterizado por tener un rock propio desde hace más de medio siglo. Sin embargo, pocas bandas hacen el rock que hace La Mono: un hard rock de guitarras que oscilan entre Tom Morello y David Gilmour, Soundgarden, lo stoner, Richard Coleman y, por supuesto, Patricio Rey. Dicho esto solo para tener un cierto marco de referencia porque en verdad La Mono suena a La Mono. “La banda ya tiene un público, tiene su identidad y un sonido característico que es inconfundible”, asume Benegas.



«Se nos relaciona con el rock de los 90 porque que es la música que escuchábamos cuando éramos chicos y es la que mas nos formó como músicos, Faith No More, o nos dicen que parece Alice in Chains… yo digo que en este disco comenzó a pasar que ya no nos parecemos a nada, sino a nosotros mismos, porque las características de los otros discos están en este disco. No innovamos nada, no metimos teclados por ahora seguimos siendo un trío de rock progresivo y moderno a la vez. Algunos nos ven como heavies, yo no lo veo heavy ni loco. Nos escucha un heavy y se duerme (risas)”, apunta.

Los discos de La Mono, dice Benegas, surgen a partir riffs que intercambian en ensayos o pruebas de sonido, así van apareciendo ideas que luego desarrollan hasta darle forma de canción.

La Mono: Lucas Argomedo, Gaspar Benegas y Ramiro López Naguil (Foto: Matías Moyano)

“En diciembre decidimos empezar a trabajar en este disco, teníamos una serie de ideas que cerramos, grabamos baterías, después bajos y guitarra y por último la parte más difícil para nosotros que son las voces y las letras, lo que más nos cuesta. La música fluye bastante, los tres somos amigos desde chicos, tenemos una agilidad musical, nos criamos escuchando la misma música, entonces cuando alguno de nosotros tira algún riff todos prenden al toque tocando lo que tienen que tocar, pero en la parte de la letra, uno aporta algo, el otro corrige. Estuvimos así hasta el día mismo del mastering , cerrando y corrigiendo frases” (risas).



Sobre el proceso de escritura, Gaspar cuenta que suelen escribir los tres, pero que esta vez fue el bajista quien estuvo más inspirado. “Lucas trajo muchas ideas musicales, el llevó las letras más metafóricas y voladas y yo puse las que son un poco más ‘piña en la cara’. Esta bueno que estén variadas las letras. Somos una banda muy musical y tratamos de no arruinar la música con las letras (risas) Estamos aprendiendo, pero para mí es lo más difícil”.

El arte gráfico de “Buen finde” es de Guillermo Serafín, artista radicado en Roca que también trabaja la estética visual de los vivos del Indio Solari, como las ilustraciones de los libros de exRedondos, «La vida es una misión secreta» y «Escenas del delito americano».

«Me encantó el concepto», dice Gaspar sobre cómo interpretó Serafín la frase «buen finde» tal como la utiliza La Mono en su disco. «Entendió perfecto la idea de un fin de semana lleno de cosas y la gente tratando de refugiarse en el celu y en una realidad virtual mientras a su alrededor está todo mal, un ‘finde’ caótico en un mundo dado vuelto. Pudo ser Fin del Mundo, pero fuimos por el lado irónico y menos explícito de ‘buen finde…'»