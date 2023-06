«El Amor Después del Amor» deconstruido: una mirada a «EADDA 9223», la nueva joya de Fito Páez

“Voy a grabar el ‘Amor Después del Amor’ de vuelta”. Cuando hace exactamente un año Fito Páez anunciaba que lo haría de nuevo, la pregunta inmediata fue: ¿para qué? Un año después, sabemos la respuesta: para esto. Bajo el nombre de “EADDA 9223”, Fito acaba de publicar aquella anunciada reversión de “El Amor Después del Amor” y el resultado no podía ser sino una joya.



Fito deconstruyó a lo largo de todo un año acaso su mejor trabajo para hacer de ello otra cosa de la que era, porque “EADDA 9223” no es El Amor Después del Amor”, es otra cosa. Y ese es quizá su mayor acierto, porque al deconstruirlo y reformularlo, con nuevos invitados, otros arreglos y nuevas instrumentaciones, lo corre de la competencia con su versión original y lo convierte en un trabajo completamente nuevo.

Puede decirse que “EADDA 9223” es una obra basada en “El Amor Después del Amor”, obra en la cual Fito se permitió jugar con todos sus elementos menos con las letras y las melodías, tal como el mismo aclaró este martes, cuando presentó el trabajo ante la prensa y que incluyó una escucha exclusiva del flamante trabajo.



Otra cosa que mantiene respecto de la obra original es, por supuesto, el orden de los 14 temas. Y listo, todo lo demás fue, es parte del juego que Fito se permitió jugar con una obra muy significativa, no sólo para él, sino para unas cuantas generaciones que asomaron al mundo con “El Amor Después del Amor” como banda de sonido.

“Acá es donde aparece, un poco en broma y un poco en serio, la idea de lo sacrílego, de permitirse hacerlo sin una mirada sacra, como si yo no pudiera regrabar determinada cosa porque significa algo muy importante para mucha gente”, apuntaba Fito el martes. “Bueno muchachos, también se puede. ¿Quién dice que no se puede? ¿En qué tabla sagrada dice que no se puede tocar eso, si es un juego la música?”.



Y en ese juego que es la música, Fito se desmarcó de (casi) todos los invitados del 92. Así, Lali y Nicki Nicole ocupan los lugares de Fabiana Cantilo y Celeste Carballo en “Dos días en la vida”. Nathy Pelusso aparece en “La Verónica”; Elvis Costello sorprende en la no menos sorprendente versión de “Tráfico por Katmandú”; Chico Buarque toma la posta de Spinetta en “Pétalo de sal”; Mon Laferte pone su voz en “Sasha, Sissi y el Círculo de Baba” y Marisa Monte lo hace en “Un vestido y un amor; María Castillo de Lima le da vuelo lírico a “Tumbas de la gloria”; Andrés Calamaro es uno de los que repite participación, pero ocupando el lugar de Charly en “La Rueda Mágica”, mientras que Conociendo Rusia ocupa el lugar de Calamaro; en “Detrás del Muro de los Lamentos, el flamenco de Antonio Carmona (el otro que repite colaboración) y Estrella Morente reemplazan el folclore de Mercedes Sosa y Domingo Cura; Wos y Ca7triel hacen estallar “La Balada de Donna Helena” ; Ángela Aguilar aporta para “Brillante sobre el Mic”; y Leiva y Lebón acompañan a Páez en “A Rodar Mi Vida”.

En su deconstrucción, “El Amor Después del Amor”, la canción, perdió la fuerza de su original. Lo mismo sucede con las relecturas de “Dos Días en la Vida” y “Brillante sobre el Mic”, por caso. Suenan bien, por supuesto, pero algo edulcoradas. Chico Buarque fue un gran acierto para “Pétalo de sal” y “La Balada de Donna Helena” se reconvierte a partir de Costello. “La Rueda Mágica”, en cambio, mantiene la impronta de su original, pero es “La Balada de Donna Helena” definitivamente la joya dentro de la joya: Wos y Ca7triel arrastran a Fito al vértigo del rap y el freestyle y convierten su tramo final en una especie de “Ciudad de Pobres Corazones” del nuevo milenio. Una cosa más: “La Verónica”, no importa lo que hagan con ella, será siempre una canción preciosa.

“EADDA 9223” es, antes que un viejo disco revisitado, el nuevo disco de un Páez más sabio. Un Páez que es mejor cantante que hace 30 años, aunque eso nunca fue problema para nadie. Un Páez que, como siempre, mantiene las antenas bien direccionadas y una generosidad intacta para con las nuevas generaciones de artistas. Si antes fueron aquellos adolescentes Kuryaki de 1990, ahora, aquella posta la toman Wos y Ca7riel: con “EADDA 9223” Fito abre puertas, confirma talentos y, definitivamente, mira el futuro.



“El Amor Después del Amor” y “EADDA 9223” no compiten, pero sí dialogan. Y entre todos los diálogos posibles, uno de ellos es el del diálogo con el tiempo y con las emociones de cada tiempo. ¿Quiénes éramos el 1 de junio de 1992, cuando el original llegó a las radios y las disquerías? ¿Y quiénes somos hoy, 31 años después, cuando su versión (re/de)construida acaba de aparecer en las plataformas de streaming?

Durante el show de Fito del 1 de abril pasado, en Vélez, que conmemoró los 30 años exactos de la presentación, en ese mismo lugar, de La Rueda Mágica Tour, y que Star+ transmitió en vivo, pude ver entre el público enfocado mucho “5° año del 92”. Ellos como yo, gente que pisa los 50, pero que entonces éramos de 17. No sé ellos, pero sospecho que, como me pasa a mí, la cosa siempre será con Fabi, Celeste y la Puyó; con Luis Alberto, Charly y Andrés; y, definitivamente, con Mercedes.