El Pela Romero llega a Neuquén para presentar el quinto libro de «#BastaDeAmoresDeMierda»

“Pá, ¿por qué no ponés una casilla de mail en la última página del cuarto libro y que la gente te vaya escribiendo?”. Nunca imaginó ese padre que la idea de su hijo iba a llegar demasiado lejos. Pero eso le pareció, al principio, una idea maravillosa hasta que las historias de amores de mierda que sus lectores enviaron a la casilla de mail llegaron a las cien mil. “Ahora, leélos vos”, le dijo el padre al hijo, un poco en broma y bastante en serio. Lo que no sabía aún era que aquellas historias llegarían a las cuatrocientas mil.

De todas ellas, sólo conocemos treinta, las que Gonzalo Romero, “El Pela”, tras un (no tan) minucioso criterio de elección y edición incluyó en el quinto libro de “#BastaDeAmoresDeMierda”, la exitosa saga de historias personales de amores del tipo que indica el título indica, esta vez dedicada ya no a las vividas por el propio Pela Romero –el padre de aquel hijo, por si aún hace falta aclararlo-, sino a las vividas por sus cientos de miles de lectores y que este martes, a las 21, las presentará en el escenario del Cine Teatro Español.

El Pela Romero, que es escritor, también es un hombre de escenarios, solo había serlo ya sabremos por qué. Y fueron los libros con sus historias de mierda allí narradas lo que lo devolvió al escenario. Lo que ofrece no es un show de stand up, no hay monólogos ni se trata de una conferencia. El Pela no la va de terapeuta ni, como dice él, cirujano del corazón. Lo que ofrece es una charla con el público donde cualquiera puede levantar la mano y hablar.

“La verdad es que soy un humilde escritor que empezó a escribir porque no tenía un mango y como no podía pagar un psicólogo empecé a escribir en Facebook como hicimos muchos y como siguen haciendo muchos, gente sin un mango, pero con mucho talento para escribir. Y lo que cuento es mi historia de cómo atravesé relaciones de mierda y cómo para no volver a caer en ellas”, cuenta en un diálogo con Diario RÍO NEGRO.

#BastaDeHistoriasDeMierda.. mías y de otros

Lo cierto es que esta vez se trata de las historias de amores de mierda de otros. «Esta gira tiene que ver con el quinto libro, que fue una idea de mi hijo, y está relacionado con los cuatro libros anteriores, donde yo empecé a escribir sobre historias que me pasaban a mí. Este quinto libro es como un homenaje al público: son 30 historias extraídas de un total de 400 mil mails que mandaron mis seguidores contándome sus historias de mierda, o las historias de sus amores de mierda”. Después de tanto tiempo de otros escuchando sus historias de amores de mierda, era tiempo de escuchar las de otros, de escribirlas y de llevarlas al escenario.

Sobre cómo fue el proceso de selección teniendo casi quinientas mil, revela que, al principio, “fue medio macro. Lo que no se entendía o estaba mal redactado lo descarté de inmediato Los extremadamente agresivos también. Y ahí ya tuve la mitad eliminadas. Lo que más tiempo me tomo fue leer las que estaban bien escritas y algunas veces incluso tuve que consultar con las personas que las habían enviados para ver si lo que yo había interpretado era lo que ellos habían querido decir”.

El Pela cuenta que se encontró con mucha traición en las historias que recibió. Eso y el nivel de violencia, sadismo y maldad al momento de planear una venganza. Mucho daño intrafamiliar o de mejores amigos con la novia del otro. Muchas parejas que encuentran al otro u otra teniendo relaciones gays y no lo sabían. Mucho tema tabú, de esos que no se suelen hablar y que el libro pudo hacer hablar.

¿Cómo saber si las historias de amores de mierdas son historias reales o inventadas? En principio, no es algo que le preocupe al Pela porque prefiere creer que son ciertas y que no hay motivo para pensar lo contrario. Y si lo fuera tampoco es tan importante porque, una vez editadas y publicadas, son historias que funcionan baja cierta lógica de literatura. «Si alguien inventó una fábula fantástica solo para figurar en el libro honestamente no hay diferencias porque el fin del libro es mostrar que nuestra experiencia no es lo peor de la vida”, define El Pela Romero. “Es hacerte ver que cuando vos creés que estás mal hay otro que está peor, pero esto no significa que te tenés que sentir mejor porque otro está peor, sino que no es tan grave, que tiene solución y en comparación con otras cosas de la vida es posible revertirlo”. Porque, como dice la frase que encabeza su página web: “Ya está, ya pasó, ya lloraste todo lo que tenías que llorar, ya te vaciaste. No queda otra que renacer”.

El Pela Romero, del stand up al éxito editorial

“Artista soy desde que nací!, dice El Pela de sí mismo. Lo que nunca pensó que sería era ser escritor. “Siempre fui músico, siempre traté de cantar, siempre fui caradura”. En un momento se largó a hacer su propio stand up con sus propios guiones y que, aclara, nada tenían que ver con lo que hace ahora, aunque el nombre de aquel espectáculo sugiera otra cosa: se llamaba “Un hombre hablando de amor” y, en sus propias palabras, “era horrible, muy malo, no iban más de 18, 20 personas y siempre eran los mismos. Lo hacía en el bar de un amigo en Palermo”.

Pero, en 2018, todo cambió a partir de un texto publicado por accidente en su Facebook. “En 2018, escribo un texto que se llama ‘La paja que da conocer a alguien’, después de varias citas y de relaciones toxicas. Escribí ese texto y me fui a dormir sin darme cuenta de que lo había puesto público en mi muro de Facebook. Cuando me desperté a la mañana siguiente ya tenía más de 20 compartidas y la cantidad de solicitudes de amistad se habían multiplicado por cien y en todos los mensajes me decían ‘Pela hacé un libro’. Y yo ni loco, yo no soy escritor, pero tanto me insistieron que empecé a buscar a alguien que me diera una mano, yo no tenía un peso. Como yo cerré aquel texto con el hashtag basta de amores de mierda, listo! ya tenía el nombre del libro. Y empezó como un chiste. La gente empezó a ponerle like a todos los textos anteriores y ahí hice una selección con los textos con más likes y fui a buscar al productor de Martin Bossi, a quien admiro. Le escribo a su productor y a la media hora me contestó y al mes y medio estábamos imprimiendo el primer libro. Salió en abril de 2019 y no se llegaron a vender ni 500. Pero en diciembre de ese año no sé qué paso porque honestamente no lo sé, pero en seis meses se convirtió en el libro más leído de Argentina. Y llevamos tres años y medio como la saga más leída de Latinoamérica”.