Regresa a Bariloche el ciclo de cine «La Nave Proyecta»

«La Nave Proyecta», el ciclo de cine que surgió 6 años atrás, regresa hoy a la Usina Cultural del Cívico (biblioteca Sarmiento) con la película francesa «Un nuevo mundo» dirigida por Stéphane Brizé, que se proyectará a las 19.

Este ciclo, originado en 2017, impulsado por la Subsecretaria de Extensión de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, la Alianza Francesa en Bariloche y la Asociación Biblioteca Popular Sarmiento, fue ideado para la difusión de material audiovisual por fuera del circuito comercial, con el valor agregado de un debate posterior como invitación al espectador a pensar el cine.

En este caso, el film protagonizado por Vincent Lindon cuenta la historia de un empresario honesto que debe enfrentar a una jungla corporativa global, a un matrimonio en crisis y al trastorno psicológico de su propio hijo. Una fábula moral sobre el combate de una familia contra la fuerza deshumanizante del capitalismo.

Será una oportunidad no sólo para disfrutar del buen cine francés, sino también para descubrir nuevas producciones locales generadas en el marco del ámbito educativo universitario.

En esta ocasión además, con la proyección del cortometraje de un estudiante de la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de la mencionada Casa de Altos Estudios. «He has never ever has eaten a cake» es el corto de Alejo Estrabou que cuenta una anécdota a través de Luján, una joven que aprende inglés con videos de YouTube.

Como en cada edición las entradas son gratuitas y se podrán retirar una hora antes de la función en la boletería ubicada en el ingreso de la también llamada Usina Cultural del Cívico.