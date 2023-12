Las series nominadas a los Globos de Oro: cuáles son y dónde verlas

Aunque parece ya lejano, este año terminó una de las mejores series de todos los tiempos, «Succession». Y además, fue la más nominada a los premios Globos de Oro que después de mucha polémica volverán a entregarse: La 81ª edición de los premios, que destacan tanto lo mejor del cine como la TV, tendrá lugar en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles el 7 de enero próximo. Pero «Succession» no fue la única. La lista de nominados incluye a «1923», «The Crown», «La diplomática», «The Last of Us», «The Morning Show», «El oso», «Ted Lasso», «Abbott Elementary», y «Only Murders in the Building», entre otros.

¿Dónde ver las series favoritas de los premios?

Succession

Con nueve nominaciones, esta serie dramática y mordazmente divertida que se mete en complejo, ambicioso, y un tanto desquiciado mundo de los Roy, para ver quién hereda al desalmado patriarca tuvo cuatrop temporadas. Todas brillantes. La historia del magnate de los medios de comunicación y sus cuatro hijos adultos es brillante. Se puede ver, entera, por HBO Max.

Además de la serie, están nominados como actores protagónicos Kieran Culkin, Jeremy Strong y Brian Cox; como actriz protagónica Sarah Snook, y como actores secundarios Alan Ruck y Alexander Skarsgård.

The Last of Us



Veinte años después de la caída de la civilización, Joel (Pedro Pascal) es contratado para sacar a Ellie (Bella Ramsey) de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo, se convertirá en un viaje brutal en el que lo más importante es sobrevivir. El título llegó a comienzos de este año y la temporada completa está disponible en HBO Max.

The Crown

“The Crown”suma cuatro nominaciones para la primera parte de su sexta y última temporada ya disponible en Netflix. En la plataforma hay más que eso: están lasa seis temporadas en el catálogo. Tras la muerte de su madre, Lady Di, el príncipe Guillermo intenta retomar la vida en Eton mientras la monarquía debe lidiar con la opinión pública. Ante la inminente celebración de su Jubileo de Oro, la reina reflexiona sobre lo que supondrá para la institución la boda de Carlos y Camilla y el comienzo de un nuevo cuento de hadas protagonizado por Guillermo y Catalina.

La diplomática

Keri Rusell, la estrella de la gran serie que es «The Americans» encarna en esta serie nominada a los Golden Globes como mejor serie dramática a Kate Wyler, la nueva embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido. Originalmente, iba a trabajar en Afganistán, porque es excelente manejando situaciones complicadas en zonas de riesgo. Pero algo cambia en el medio y Kate deberá mediar en una crisis de talla internacional, forjar alianzas estratégicas en Londres y ajustarse a su nuevo puesto de alto perfil con la presión adicional de ser la esposa de Hal Wyler (Rufus Sewell), gran diplomático y figura política. Se puede ver en Netflix.

1923

Precuela de la serie «Yellowstone», «1923» compite como mejor serie y también en el rubro mejor actriz protagónica de Helen Mirren que comparte cartel con Harrison Ford y se remonta al inicio del siglo XX, cuando la familia Dutton afronta una variedad de desafíos, entre los que se incluye la creciente expansión hacia el Oeste y el impacto de la Gran Depresión. Título original de Paramount+.

The Morning show



Aunque Apple no es la más popular de las plataformas, por su precio, tiene en su catálogo propuestas que superan la media, como «The morning show», nominada nuevamente como mejor serie de drama y tambiénb obtuvo una nominación para Billy Crudup, que se luce en el papel del mandamás d ela cadena televisiva.

The Morning Show explora el despiadado mundo de los noticieros matutinos y las vidas de las personas que despiertan a Estados Unidos todas las mañanas. Está contada a través de los ojos de dos mujeres que afrontan crisis tanto personales como profesionales. Es un drama irreverente que aborda la dinámica del poder en la oficina entre mujeres y hombres, y entre mujeres y mujeres.

El oso

Nominada y considerada entre las mejores ficciones de 2022 y 2023, esta serie está inexplicablemente entre las candidatas a mejores comedias, algo que claramente no es. Ya con su tercera temporada confirmada para el año que viene, sigue las tribulaciones de Carmy, considerado uno d elos mejores cocineros de los Estados Unidos que, tras la muerte de su hermano, decide hacerse cargo del restaurante familiar de sándwiches, en Chicago. Es imperdoble la serie y la música que tiene. Se puede ver en Star +

Only Murders in the Building

. Protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, este dramedy criminal aprovechó el boom y la fascinación de las historias de true crime para crear una serie divertida, atrapante y con grandes momentos. Centrándose en tres vecinos de un icónico edificio de Nueva York que empiezan a hacer un podcast sobre crímenes que suceden en el lugar en el que viven, cada temporada se centra en un caso diferente y los invitados son… ¡increíbles!