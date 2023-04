¿Qué veo? la última función de la gran comedia «La Maravillosa Sra. Maisel»

Qué pena. «La maravillosa Sra. Maisel», «la historia sobre una mujer que descubre su propia ambición cuando se suponía que las mujeres no tenían ambición», empieza a despedirse a partir de este viernes 14 de abril, en la pantalla de Amazon Prime. Serán en total cinco temporadas que habrán pasado en un abrir y cerrar de ojos, sin que hasta ahora les sobre nada.

La comedia, favorita de los premios (recibió 20 Emmys), de los críticos y del público, sigue la vida de Miriam ‘Midge’ Maisel (Rachel Brosnahan), un ama de casa judía neoyorquina de los años cincuenta que descubre su vocación de cómica después de que su marido la deje por la secretaria y se quede sola con los hijos. Y es una pena, porque se extrañará su lengua como látigo, su adorable vestuario de neoyorquina de fines de los 50 y comienzos de los 60, sus compañeros de elenco, su gracia. El 14 de abril se pondrán a disposición tres episodios, y luego serán racionados de a uno a la semana hasta el final.

Fue Amy Sherman-Palladino, la brillante creadora de esta serie y de ese otra gema que es «Gilmore Girls», la que eligió poner el foco en esta mujer que tiene un sueño ambicioso cuando se suponía que las mujeres no tenían ambición. Y tal como ella concibe a sus fuertes personajes femeninos, aquí también hay que estar despierto para seguir los diálogos ultra rápidos y para no perderse ninguno de los miles de chistes que se disparan por segundo.

Una imagen de lo que vendrá en esta quinta y última temporada.

A pesar de las temporadas, ‘La maravillosa Sra. Maisel’ nunca perdió la chispa. «No creo que la serie esté únicamente dedicada a la comedia, sino a una mujer en particular. A ese ir de una vida a otra vida. Cuando su vida explota, explota también la de todos los demás a su alrededor», dijo Sherman-Palladino sobre su creación.

Y explicó de dónde se le ocurrió: «Solía trabajar en The Comedy Store, vendía las entradas. El drama siempre estaba detrás de la escena, como si tuviera vida propia. Los cómicos acumulan dramas en sus vidas. He intentado dramatizar la lucha de una mujer en una época en la que se suponía que no debía tener esa voz, o hacer esas cosas, o tomar esas decisiones, y de repente decide inventarse un camino nuevo», dijo.

Qué pasará en la quinta temporada

¿Dónde habíamos dejado a Midge cuando la vimos por última vez? Caminando a través de una tormenta de nieve después de tener una discusión catártica con Lenny (Luke Kirby), que compone al legendario y real cómico Lenny Bruce (que murió joven, de una sobredosis), sobre el escenario del Carnegie Hall. Tras perder su paraguas, Midge tiene una suerte de epifanía ante un cartel del programa televisivo ‘The Gordon Ford show’. Y así, la cuarta temporada dijo adiós.

La quinta no arrancará justo después de ese momento, sino unos veinte años más tarde, en 1981. Algunos ‘flash-forwards’ servirán para explicar las consecuencias a largo plazo de las decisiones que tomó Midge. Pero no se quedará ahí, por supuetso. La acción saltará enseguida a diciembre de 1961, cuando su sufrida y genial Manager, Susie lucha a brazo partido para que su clienta favorita entre como guionista en el ‘late-night’ de Gordon Ford (Reid Scott), cuyo equipo rebosa testosterona, y la gran familia Maisel decide de forma casi unánime convertir un Día de Acción de Gracias en una sarta de revelaciones.