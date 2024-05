Provincialización de rutas nacionales: diputados apuran en Neuquén la ley de peaje petrolero

En paralelo al pedido que harán los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck para provincializar las rutas nacionales que están dentro de los territorios que administran, la Legislatura de Neuquén comenzará a tratar esta semana el proyecto para establecer un sistema de peajes en la provincia, principalmente en las rutas del circuito petrolero. El objetivo del gobierno es iniciar una prueba piloto en el segundo semestre en la Ruta 67, una de las principales vías hacia los yacimientos de Vaca Muerta.

El jefe de la bancada de Comunidad y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Ernesto Novoa, dijo ayer a Diario RÍO NEGRO que la propuesta se tratará en la reunión del martes y que el objetivo es que obtenga despacho, con algunas modificaciones que presentaron bloques de la oposición.

«Hay propuestas y las voy a escuchar, son razonables», anticipó el legislador, quien confirmó que harán los esfuerzos necesarios para que la ley que envió Figueroa obtenga dictamen.

El proyecto fue girado hace unas tres semanas a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, pero los diputados aún no le habían dado tratamiento hasta el momento.

La ley en cuestión crea un «Fondo Vial» con la recaudación del peaje que se destinaría a la construcción, mantenimiento y reparación de rutas, así como al equipamiento de Vialidad Provincial.

Está orientado, principalmente al transporte de cargas, sobre el cual habrá también se aplicará un sistema de pesaje que cobrará multas a los camiones que circulen con sobrepeso. Los vehículos livianos patentados en Neuquén no deberán pagarlo, se anticipó. Si bien apunta al circuito de Vaca Muerta, no ex excluyente, por lo que podría aplicarse también en rutas del interior para el transporte que va hacia Chile, por ejemplo.

Se hará mediante un sistema de cabinas «free flow», sin barreras, para evitar que se detengan los vehículos y se genere congestión sobre estas rutas que ya son muy transitadas.

La contribución de peaje se determinaría para cada tipo de vehículo, categoría, banda horaria, peso de carga transportada y número de ejes del mismo, utilizando como unidad de medida el precio del litro de gasoil grado 3, precio en surtidor de venta al público no socio de la filial de la ciudad de Neuquén del Automóvil Club Argentino (ACA), del día primero de cada mes.

En Río Negro, Alberto Weretilneck también presentó una propuesta similar en la Legislatura el viernes. Abarcará a la totalidad de las rutas provinciales y fija un pago, denominado «contribución especial de peaje» a ser abonado por quienes «hagan uso y aprovechamiento de la infraestructura vial provincial, mediante la circulación con vehículos, acoplados, remolques y/o maquinarias a través de esta».