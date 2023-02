Shakira y Karol G lanzaron TQG, su nueva canción: ¿Más dardos a Piqué?

Los viernes las energías parecen renovarse, y disfrutamos más de poner una canción para acompañar la jornada de trabajo o lo que sea que estemos haciendo. Es una buena oportunidad, entonces, para repasar el nuevo lanzamiento de Karol G y Shakira, que presentaron «TQG», un reggaetón más bien lento, en el que las cantantes colombianas dejan varios mensajitos.





Vale recordar que apenas algunas semanas atrás Shakira había lanzado su session con Bizarrap, en la que dejó numerosos dardos para Piqué luego de la comentada separación con el futbolista. Al parecer la cosa no quedó ahí, porque en esta presentación también tiró con munición gruesa.

Es que ambas vienen de rupturas recientes y volcaron eso a la letra de la canción, consiguiendo así un tema que seguramente se hará viral. De hecho, en poco menos de 6 horas, la canción había superado las 4 millones de reproducciones. «Te fuiste diciendo que me superaste / y te conseguiste nueva novia / Lo que ella no sabe es que tú todavía / me estás viendo toda’ las historias», reza una parte del tema.

Mientras observamos el video con las cantantes bailando en distintos escenarios, podemos escuchar de fondo «Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío / Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido / Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres ni bienvenido / Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia / yo me río (yo me río)«, y es inevitable pensar que hay sendos mensajes a los protagonistas de las rupturas.





Sin embargo, la parte que más se viralizó fue la frase de Shakira que reza «Tú te fuiste y yo me puse triple M / Más buena, más dura, más level / Volver contigo never / Tú eres la mala suerte / Porque ahora las bendiciones me llueven / Y quieres volver, ya lo suponía / dándole like a la foto mía / Tú buscando por fuera la comida / y yo diciendo que era la monotonía».

Karol G había resaltado tiempo atrás que si pudiera elegir una colaboración, le hubiera gustado hacerla con Shakira. Y ese sueño se volvió realidad con un tema que escaló rápidamente y que, sin dudas, se convertirá en una canción que vamos a escuchar reiteradamente por un buen tiempo.