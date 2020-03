Errores a evitar en medio de la cuarentena por el coronavirus

Emergencia sanitaria y cuarentena son las palabras que más se escuchan desde hace varios días, mientras se trata de contener el coronavirus en el país. Si bien brotan recomendaciones de diversos organismos e instituciones, para muchos argentinos aún es difícil cambiar las costumbres típicas como compartir el mate.

El Gobierno nacional ordenó a los vecinos quedarse en su casa y aislarse para evitar que no se propague el virus. Si bien la mayoría cumple con el aislamiento, puertas adentro son muchos los errores que se cometen, por ignorancia o por subestimar esta pandemia mundial.

El celular es una fuente de contaminación a la que se está expuesto y las personas lo usan incluso cuando van al baño. Un estudio de la Universidad de Barcelona señala que puede tener 30 veces más bacterias que la tapa de un inodoro.

Datos 30 veces más bacterias que un inodoro tiene un celular. Muchos lo usan incluso cuando están en el baño. 80 por ciento aumentaron los casos de urgencias pediátricas en el hospital de Roca.

No se suelen limpiar diariamente pero en el contexto en donde hay que mantener una importante higiene hay que tomar las medidas necesarias. Lo que se recomienda es preparar una solución con base de alcohol isopropílico y agua. Luego apagar el aparato y con un paño de microfibra limpiar la pantalla y el resto de las superficies. Finalmente cuando se termina la limpieza con el líquido, usar un paño seco para quitar el exceso de humedad.

Además del celular, el teclado de la computadora o la notebook es otro foco de infección. Miles de argentinos están trabajando desde su casa en esta cuarentena mientras que otros todavía deben concurrir a sus lugares de labores. Es necesario limpiar el teclado de la misma forma que el celular.

Muchos empleados exceptuados por el decreto de cuarentena total, todavía reclaman que no disponen de alcohol en gel. Esta es una de las falencias que no pueden ocurrir en medio de esta pandemia.

Otro error que no hay que cometer es el saludo con un beso en la mejilla o de mano. Esta nueva enfermedad se puede contagiar solo con compartir el mismo aire, al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos.

Por eso es crucial evitar el contacto físico.

Los billetes y monedas, son otros elementos que usamos a diario y están llenos de gérmenes. Es importante lavarse las manos luego de tener contacto con la plata. La limpieza debe ser con abundante jabón y agua o alcohol en gel y debe durar al menos 40 segundos.

Cuando las personas se secan las manos o la cara es preferible no usar una toalla de tela y mucho menos compartirla con otras personas. Lo que se recomienda es utilizar toallas descartables y luego desecharlas para evitar el contagio de enfermedades. En cuanto al baño también se recomienda no usar los públicos ya que aunque estamos en alerta sanitaria, no todos cumplen con las normas de higiene.

Hay que disminuir la circulación de la gente y el contacto interpersonal a lo mínimo indispensable. Los consultorios de Pediatría en el hospital de Roca estuvieron llenos". Flavia Farchi - jefa de Pediatría en Roca

Las llaves de casa son otro foco de contaminación. Generalmente no nos lavamos luego de usarlas. Es necesario también en este caso mantener la higiene.

Durante la cuarentena es primordial ventilar los ambientes al menos unos 10 minutos al día. Se puede hacer habitación por habitación. Según los especialistas estar en un ambiente cerrado implica un riesgo cuando hay un virus como la gripe.

Muchas personas que tienen tos, no usan barbijo, lo que cual es importante para evitar contagiar a otros según remarca la Organización Mundial de la Salud. También se ve a otros estornudando o tosiendo sin usar el pliego del codo. En caso de que la persona use por error la mano para cubrirse la boca como muchos suelen hacer, inmediatamente se tiene que lavar con jabón y agua o alguna solución hidroalcohólica.

Datos 150 mil pesos es el monto de la multa que aplica Río Negro a aquellas personas que tengan cuarentena obligatoria y no cumplan con el aislamiento. 40 segundos debe durar el lavado de manos con jabón y agua y debe realizarse con frecuencia.

Aquellas personas que por trabajo continúan usando transporte público también están expuestas a bacterias. Los asientos de los colectivos y las barandas de seguridad son fuentes de contaminación. Se recomienda limpiarse las manos apenas se bajan de los colectivos o taxis.

Otro error que se suele cometer es no limpiar su calzado luego de estar fuera de casa. Otra sugerencia es dejar los zapatos o zapatillas afuera.

Las cortinas de plástico en las despensas o kioscos suelen tener gérmenes. Lo ideal es quitar estos elementos de los locales.

Si bien está permitido ir a comprar al supermercado o almacén de cercanía, estos días se han visto a padres haciendo las compras con sus hijos. Muchos lo siguen tomando como una opción de paseo pero esto es una clara irresponsabilidad y que pone en riesgo la salud. Si la familia necesita realizar sus compras de alimentos, lo ideal es que vaya solo una persona.

- Las llaves, un factor infeccioso que pocos tienen en cuenta. Lavarse después de usarlas. -

Cuidados para los mayores de 60

Es clave tener en cuenta que las personas mayores de 60 años y las que tienen enfermedades preexistentes deben extremar sus cuidados. El aislamiento para ellos debe ser absoluto. Si quienes los cuidan o asisten no guardan absoluto aislamiento con ellos, no deberían estar allí.

Una opción es dejar las compras fuera de la puerta de casa. Otra es la desinfección de las compras: repasar cada paquete con un trapo húmedo (agua y lavandina, 10 cm³/ litro). En realidad, es deseable que todos lo hagamos.

Al hospital, solo si es necesario

A pesar de que se recomendó a los vecinos solo acudir al hospital si tienen un síntoma grave, muchos continúan concurriendo a estos lugares donde también pueden contagiarse de enfermedades.

Según la Organización Mundial de la Salud existe la posibilidad de que lleguen a una clínica con gripe y regresen a casa infectados de Covid-19. En Roca la situación preocupa mucho a las autoridades del hospital López Lima.

“Los consultorios de Pediatría están llenos y al menos un 80% de los casos que llegan no son urgencias”, expresó Flavia Farchi, jefa de Pediatría del centro médico, quien ademas integra el Comité local contra el coronavirus.

- Compartir el mate, es una práctica que ya no se recomienda. -

“Hay que disminuir la circulación de la gente. El contacto interpersonal a lo mínimo indispensable”, resaltó.

La profesional explicó que “no hay una toma de conciencia de que la única manera que tenemos de frenar esta epidemia es evitando que la gente se contagie toda junta al mismo tiempo”. Este panorama se repite tanto en Río Negro como en Neuquén.

Pidió no concurrir al hospital salvo por casos de extrema urgencia. Se suspendieron todos los turnos y controles programados hasta el 31 de marzo (salvo para embarazadas de riesgo, recién nacidos y menores de 2 meses, ya que son grupos de riesgo).

Si la persona tiene síntomas o dudas sobre su salud, en Río Negro debe llamar al teléfono 911. En Neuquén al 0800-3331002.