Es falso que Moyano dijo: “No hace falta estudiar, hace 32 años que dirijo el sindicato”

Circula en redes sociales una imagen de Hugo Moyano, secretario general del gremio Camioneros, acompañada de un graph que dice: "No hace falta estudiar, hace 32 años que dirijo el sindicato”. En el texto de la publicación se suma otra supuesta cita de Moyano: "No hace falta estudiar ni título, mientras los oligarcas mandan a sus hijos a estudiar, Yo con tercer grado manejo al sindicato mas poderoso del país, y decido hasta cuando se quedarán los presidentes gobernando..." (sic). El posteo es falso: se trata de una imagen modificada y Moyano no hizo esas declaraciones.



La desinformación se compartió más de 5.700 veces en Facebook y Twitter (ver acá, acá y acá). La imagen circuló también entre los usuarios de WhatsApp, que la enviaron al número de Reverso (+54 9 11 3182-3655) en reiteradas ocasiones para que sea verificada.



“Moyano del @FrenteDeTodos de @alferdez "No hace falta estudiar ni título mientras los oligarcas mandan a sus hijos a estudiar yo con tercer grado manejo al sindicato más poderoso del país y decido hasta cuando se quedarán los presidentes gobernando" El futuro que nos espera✌🤦‍♂️✌”, se lee en uno de los tuits que circulan. En Facebook, la imagen se acompaña con otro texto: “ESTO ES LO QUE QUIEREN LOS FF, QUE TE CONVIERTAS EN UN ZOMBIE SIN ESTUDIOS. MOYANO, TENES TITULO, EL DE MAFIOSO !!” (sic).



Una imagen manipulada



La imagen fue modificada, se cambió el graph y se incluyó una frase que Moyano nunca dijo. La entrevista ocurrió durante el programa “El Diario”, conducido por Antonio Fernández Llorente, y fue subida por la cuenta oficial del canal C5N el 6 de febrero de 2018 (ver acá), pero Hugo Moyano nunca dijo nada parecido a lo que indican el graph y la publicación en esos 44 minutos de diálogo televisivo.



Reverso solicitó a la empresa regional de análisis y monitoreo de medios GlobalNews Group que enviara todas las noticias en medios impresos y online desde 2016 hasta la actualidad donde estuviera nombrado Hugo Moyano y la palabra clave “estudiar”. Tras un relevamiento de lo publicado, se pudo confirmar que nunca dijo esa frase.



Por otro lado, tras una búsqueda en Google y Youtube, tampoco se encontró que el sindicalista haya dicho la otra frase: “No hace falta estudiar, hace 32 años que dirijo el sindicato”. Además, desde el entorno de Moyano confirmaron que nunca dijo ninguna de las dos oraciones que le atribuyen las desinformaciones.



Moyano es secretario general del Sindicato de Camioneros de Choferes de Buenos Aires desde el 11 de septiembre de 1987: es decir, desde hace 32 años. En septiembre último fue reelecto por novena vez, por lo que seguirá en su cargo al menos hasta 2023.



De acuerdo con el libro “El hombre del camión: Hugo Moyano. La historia secreta del sindicalista más poderoso de la Argentina”, de Emilia Delfino y Mariano Martín, el secretario general de Camioneros terminó la escuela primaria.



Hugo Moyano no pertenece al Frente de Todos, como dice una de las publicaciones. Sin embargo, antes de las PASO apoyó públicamente la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Facundo Moyano, uno de sus hijos, es diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires por el peronismo.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son: por mail a info@chequeado.com por WhatsAppy /ReversoAr en todas las redes.

Autora: Rosario Marina. Edición: Matías Di Santi, Laura Zommer, Cecilia Becaría