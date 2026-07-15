El mensaje de la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra: «Las Malvinas son argentinas»

La bandera de los jugadores de la Selección Argentina en los festejos del pase a la final.

La Selección Argentina dejó un mensaje que trascendió lo deportivo luego de conseguir la clasificación a la final tras derrotar a Inglaterra. Una vez finalizado el encuentro, los jugadores desplegaron una bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas», en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

"Histórico"



Porque así fue el momento en el que Lo Celso colgó la bandera de Malvinas. pic.twitter.com/UeBOPy7lrJ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 15, 2026

El gesto se produjo luego de que, en la previa del partido, trascendiera que la FIFA había restringido el ingreso de elementos vinculados a la cuestión Malvinas para evitar manifestaciones políticas durante el encuentro.

Sin embargo, tras el pitazo final, Giovani Lo Celso y los futbolistas argentinos exhibieron una bandera confeccionada por ellos mismos con el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, reafirmando una postura que forma parte de la política de Estado de Argentina.

La imagen recorre el mundo y se convirtió en uno de los momentos más comentados de los festejos por la clasificación a la final, sumando un fuerte componente simbólico a una victoria de gran trascendencia deportiva frente al seleccionado inglés.

El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es sostenido por la Argentina desde hace décadas y cuenta con respaldo en resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos países a retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa.