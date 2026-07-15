El golazo de Enzo Fernández para el empate agónico de Argentina sobre Inglaterra

Enzo Fernández hizo el festejo del Topo Gigio en el empate agónico de Argentina sobre Inglaterra.

La Selección Argentina lo perdía 1 a 0, pero le estaba tirando abajo el arco a Jordan Pickford, que no paraba de sacar pelotas. Sin embargo, en el 86′, Enzo Fernández sacó un remate desde afuera del área para poner el empate contra Inglaterra.

El golazo de Enzo Fernández con festejo del Topo Gigio

La Albiceleste no podía de ir y el golero británico se hacía figura. Finalmente, cuando faltaban solo 5′ para el tiempo reglamentario, el volante remató desde afuera del área y puso el 1 a 1 para el inicio de otra remontada.

Con Topo Gigio incluido, el argentino celebró la igualdad en la cara de la tribuna inglesa. Poco tiempo después, aparecio Lautaro Martínez para poner el 2 a 1 definitivo que se anota en los grandes libros de la historia del fútbol.

El seleccionado argentino sacó boleto directo para enfrentar a España en la gran final del certamen. El partido decisivo se disputará el próximo domingo 19 de julio de 2026, a partir de las 16 (horario de Argentina).

El calendario mundialista se cerrará un día antes. Las selecciones de Francia e Inglaterra se medirán este sábado 18 de julio a las 18:00 horas (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami para definir quién se queda con el tercer puesto de la competencia.