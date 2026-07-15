Lautaro, entre lágrimas: «Desde que mi viejo me compró el primer par de botines soñé con hacer un gol así»
El Toro tuvo revancha y se dio el lujo de marcar el 2-1 agónico para vencer a Inglaterra.
Cierre de partido, 47′ del segundo tiempo. Centro exquisito de Lionel Messi con derecha y aparición goleadora de Lautaro Martínez para el desahogo y delirio de todo un país.
«Soñé que iba a hacer un gol», expresó el delantero argentino, encargado de marcar el 2-1 con el que Argentina derrotó hoy a Inglaterra y clasificó a la final de la Copa del Mundo.
Desde el banco de suplentes, el Toro ingresó con el partido cuesta arriba, el partido en favor de los ingleses y la imperiosa necesidad de hacer lo que hacen los «9» de área: marcar goles. Y al fin, luego de tantos desencuentros con la red, el bahiense tuvo su tan esperada revancha; nada menos que en una semifinal y ante Inglaterra.
¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026
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Entre lágrimas, Martínez expresó su alegría y recordó a su familia: «Es muy fuerte todo esto. Desde que mi viejo me compró el primer par de botines que soñé con hacer un gol así. Desde que me fui a Racing, mi familia nunca dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol».
Y además, aseguró haber tenido la premonición: «Te juro que lo soñé. Le dije a Alexis y a Facu Medina, soñé que iba a hacer un gol. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho».
Luego del Mundial de Qatar, al que Lautaro llegó tocado físicamente y terminó perdiendo el puesto ante un Julián Álvarez aún en crecimiento, Lautaro quedó con la espina clavada de anotar un gol (marcó el penal ante Países Bajos) y ser más determinante.
Vaya si hoy se sacó esa mufa el jugador surgido en Racing Club, que en ese momento se refugió en sus seres queridos para volver fortalecido a su segundo certamen mundialista.
«Mis hijos me cambiaron la vida y me ayudaron a bajar un cambio. Hoy puedo disfrutar de todo esto, soy un hombre que disfruta de la vida», cerró el Toro.
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