Lautaro, entre lágrimas: «Desde que mi viejo me compró el primer par de botines soñé con hacer un gol así»

(AP) El Toro, como buen goleador, estuvo en el lugar preciso y exacto tras el brillante centro de Messi. El bahiense no pudo contener las lágrimas tras la victoria argentina.

Cierre de partido, 47′ del segundo tiempo. Centro exquisito de Lionel Messi con derecha y aparición goleadora de Lautaro Martínez para el desahogo y delirio de todo un país.

«Soñé que iba a hacer un gol», expresó el delantero argentino, encargado de marcar el 2-1 con el que Argentina derrotó hoy a Inglaterra y clasificó a la final de la Copa del Mundo.

Desde el banco de suplentes, el Toro ingresó con el partido cuesta arriba, el partido en favor de los ingleses y la imperiosa necesidad de hacer lo que hacen los «9» de área: marcar goles. Y al fin, luego de tantos desencuentros con la red, el bahiense tuvo su tan esperada revancha; nada menos que en una semifinal y ante Inglaterra.

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!



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Entre lágrimas, Martínez expresó su alegría y recordó a su familia: «Es muy fuerte todo esto. Desde que mi viejo me compró el primer par de botines que soñé con hacer un gol así. Desde que me fui a Racing, mi familia nunca dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol».

Y además, aseguró haber tenido la premonición: «Te juro que lo soñé. Le dije a Alexis y a Facu Medina, soñé que iba a hacer un gol. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho».

Luego del Mundial de Qatar, al que Lautaro llegó tocado físicamente y terminó perdiendo el puesto ante un Julián Álvarez aún en crecimiento, Lautaro quedó con la espina clavada de anotar un gol (marcó el penal ante Países Bajos) y ser más determinante.

Vaya si hoy se sacó esa mufa el jugador surgido en Racing Club, que en ese momento se refugió en sus seres queridos para volver fortalecido a su segundo certamen mundialista.

«Mis hijos me cambiaron la vida y me ayudaron a bajar un cambio. Hoy puedo disfrutar de todo esto, soy un hombre que disfruta de la vida», cerró el Toro.