Escaris sobre Deportivo Roca en el Regional: «El riesgo es cero para el club»

A dos días del debut en el Regional Amateur, Deportivo Roca ultima detalles a las órdenes de su DT, Fabián Pacheco, con vistas al duelo del miércoles ante Villalonga.

La expectativa con el plantel es grande, ya que a los jugadores campeones de la Liga Confluencia hace un par de meses se sumaron refuerzos de jerarquía.

Diego Galván, William Alejandro Higuitas (arquero), Fernando Baldebenito, Alberto Reyes, Néstor Alan Ruefli, Jonathan Valenzuela, Diego Brizuela y Pablo Macsad son nombres y apellidos que invitan a la ilusión.

La gestión del fútbol en el Naranja volvió a estar en manos de Jorge Escaris, quien fuera presidente en los años donde Roca jugó Federal A. El empresario local encabeza un grupo de trabajo donde las manos no sobran pero junto a Claudio Mansilla y otros dirigentes gestionaron los recursos para afrontar la competencia.

Ante la consulta de »Río Negro» sobre la cantidad y calidad de refuerzos, el dirigente aclaró que »la empresa Malte, que estaba gerenciando a Sol de Mayo, es la que le paga el salario a los refuerzos que vienen de allá. Nosotros nos hacemos cargo de la casa y la comida. Los chicos están al día», aclaró.

Se trata de la misma empresa que cuenta con futbolistas en Arsenal y Deportivo Maipú de Mendoza. Es la encargada de pagar el salario de los jugadores, mientras que los clubes con los cuales trabajan se hacen cargo de la parte logística.

»Nosotros estamos manejando el presupuesto por afuera del resto de las actividades», aclaró Escaris. En su momento, hubo revuelo en el club cuando se anunció que la actual dirigencia encabezada por el presidente Gustavo López dejaría su cargo por considerar que la participación del fútbol a nivel Federal condicionaría las arcas del club.

Allí apareció Escaris con su propuesta para que el Naranja con la idea de que el club encare un proyecto sustentable y competitivo. »No vamos a tocar nada del resto de las disciplinas. Las publicidades que conseguimos con nuevas, está costando muchísimo pero el riesgo es cero para el club», avisó.

El ex presidente ya estuvo moviendo fichas con aquellos contactos que le quedaron de su gestión pasada e insiste en la necesidad del apoyo del público roquense para sostener el proceso. »Una cosa es administrar lo que ingresa y otra es generar para jugar. Un partido de Federal abrir la cancha es caro. La idea es que los partidos de local nos cubran los gastos», agregó el empresario.

»En 45 días pusimos en condiciones las canchas en el complejo. El sintético lastima y es complicado. Esperamos que la gente nos acompañe por lo deportivo y lo económico. Quienes estamos con el tema del fútbol sabemos que hay muchas cosas para mejorar en infraestructura», subrayó.

Escaris se mostró molesto con algunas versiones que critican su desempeño en los años donde fue presidente y el manejo del fútbol de hoy. »Siempre dije que el agradecimiento tiene que ser hacia el club no hacia mi. Sobre todo de parte gente que consiguió trabajo gracias a la institución. No dejamos una deuda de mi gestión como presidente. Se generó el departamento de chicos integrados, el colegio secundario, el alambrado olímpico del Complejo y la construcción de la sede nueva. Hay cosas que se dicen que no son verdad», afirmó.

El miércoles a las 21 Roca será local de Villalonga en el estadio Luis Maiolino. Su rival ganó el domingo 3-2 a La Adela con un doblete de Emerson Abatte. »Tenemos un plantel largo y eso es importante. Son partidos a cara de perro donde hay mucho en juego. Un torneo muy duro y todos los chicos están para jugar», finalizó.