Escenarios demasiado cargados de tensión

Cuanto menos es raro el clima que se vive por estos días en la región. Protestas que crecen, impuestazos, cortes de ruta, estaciones de servicio desbordadas, góndolas con muchos faltantes. En realidad todas y cada una de estas escenas ya las vivimos, pero ahora aparecieron todas juntas en una semana.

Sin dudas estamos superados por el presente, con una economía que sigue a los tumbos y con una pandemia que no da respiro. En ese marco se suceden reclamos de trabajadores como los de salud que jamás fueron escuchados, ni siquiera por sus gremios y que de pronto estallan en las calles y rutas.

Y aunque el reclamo neuquino en rutas petroleras pegó duro en toda la región, no es muy diferente al planteo que hacen los hospitalarios en Río Negro. Hay mucho por resolver en materia salarial y lo ideal es que se haga antes de estas medidas que impactan duro en una economía doméstica muy golpeada.

Ni siquiera somos dueños de ir a cargar combustibles cuando nos de la gana. No hay, y si alguna estación de servicios tiene, hay que bancarse cuadras y cuadras de espera.

No deberíamos acostumbrarnos a estas cosas, porque claramente esto no es la normalidad. Y basta de poner a la pandemia como excusa para explicar cada fenómeno.

Hay un desmedido reclamo sindical sin freno, como las incursiones violentas a empresas y municipios o como la aparición de UPCN en un acto escolar. Hay un número grande de gente que está en problemas y existe una probreza de respuestas que asombra.

Pero la pandemia algún día pasará y todos estos problemas no se van a resolver mágicamente. Porque hay cuestiones que agravó el coronavirus, y hay otras que están tan arraigadas que para arreglarlas hay que trabajar duro y eso es poco probable que ocurra. No sé. Es un tiempo en que suenan voces de alarma porque nos pasan cosas a todos y al momento de resolverlas nos damos cuentas que estamos en soledad, con gobiernos que no hacen su parte.