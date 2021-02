Escuchá Mapa a Ningún Lado, el proyecto solista de Juanse Campos

P: ¿Cómo vivís esta primera vez como solista?

R: Es muy emocionante, aunque admito que también fue inquietante salir del esquema banda y hacer un proyecto en solo. Fue como un salto al vacío: por un lado, fue descubrir cosas propias que ni yo sabía que tenía. A pesar desde que los 12 años estoy ligado a bandas y proyectos, esta fue la primera vez que sentí un proyecto tan personal, tan íntimo y eso entusiasma y a la vez da un poco de miedo, pero con el material terminado estoy muy feliz de lo que logramos y tiene que ver mucho también con el equipo que trabajó en la obra.

P: ¿En qué se inspira tu obra a nivel lírico y musical?

R: “Nuevo Pueblo, Futura Ciudad” es un disco que gira alrededor de lo que fue el 2020, la pandemia, el retorno a Villa la Angostura incluido, separaciones… La idea del disco fue permitirnos que las canciones nos llevaran. Me di la libertad de ir un poco por todos los géneros que me gustan. Las letras fueron lo último que cerré, pero quedé conforme porque la premisa era mantener letras honestas y reales, fueron un real desahogo.

P: ¿Cómo funcionó el entorno de montaña?

R: El entorno es todo. Creo que el disco tiene mucho de eso, la geografía de los lugares, al principio en la ciudad, luego la ruta y por último los lagos y montañas son eje esencial de NPFC, todas las canciones están condicionadas por el entorno en el que se compusieron de una manera u otra. Fue un invierno muy duro en todo sentido para mí y se dio que todo comenzó a mejorar cuando llego la primavera y el verano lo que fue muy simbólico y también me ayudó a cerrar algunas letras (“Del otro lado del lago” por ejemplo habla bastante de esto)

Portada del flamante disco de Juanse Campos.

P: ¿Cómo fue el reencuentro con nuevos músicos?

R: Los músicos que me acompañaron en el proyecto son amigos que aportaron muchísimo. Jerónimo Ginaca fue la mano derecha en todo momento en el disco (lo coprodujo y tocó baterías en 3 canciones), fue quien dio el primer puntapié para que el material existiera.

En septiembre de 2020 me dijo “escuché la carpeta de canciones que me habías mandado, hay material para hacer un disco” y me envió una primera selección de canciones que terminó siendo la casi final del disco.

Por otro lado, Joaquín Suárez grabó una buena cantidad de guitarras y Lola Rodríguez y Matías Meier grabaron baterías. Fue muy lindo trabajar con gente a la que le entusiasmaba el proyecto, fue muy intenso la etapa de preproducción y grabación, lo hicimos todo en menos de dos meses, trabajando casi 6 días a la semana más de 10 horas.

Todo pasó en un momento del año que fue bastante duro para mí y plasmar todo eso que pasaba en un disco me hizo muy bien. Rey Mapache sigue súper vigente y de hecho estamos componiendo un disco hermoso, sin embargo, siempre es lindo trabajar con gente nueva y estar en varios proyectos a la vez te mantiene fresco.

P: ¿Cuál es la síntesis, en tus propias palabras, de tu obra?

R: Son sentimientos hechos canciones, tenía muchas cosas guardadas y esta obra es eso, catarsis plena. Siempre proyectamos el disco como una obra en sí, que se escuche de principio a fin, me gusta pensarlo como una sola obra de 23 minutos más que como 8 canciones, es un viaje con principio y final.