Escuela de Jacobacci pide continuar con la jornada extendida y habilitar el comedor

La comunidad educativa de la Escuela de Jornada Extendida 134 de Jacobacci, elevará una nota al Ministerio de Educación informando que continuarán dictando clases bajo esta modalidad y solicitando que se habilite el comedor de la institución.

Este miércoles a la tarde, un nutrido grupo de padres, convocados por directivos y docentes, manifestaron la importancia de la jornada extendida y “la necesidad” del comedor para que sus hijos puedan comer en la institución.

Más de medio centenar de padres se acercó para participar de la reunión que se desarrolló en el SUM de la escuela. El tema central fue la presencialidad plena y la situación que plantea la imposibilidad que los alumnos puedan comer en la escuela.

El director Jandry Cuevas informó sobre la posibilidad de volver a la jornada simple de 4 horas. Foto: José Mellado.

Además de docentes y directivos de la escuela, participaron también la Secretaria General de Unter Jacobacci, Paola Loncón, Verónica Catrín, Delegada del Departamento de Salud Zona Sur del gremio y el Supervisor de Nivel Primario, Daniel Collueque, quien además de hacerlo como funcionarios, también participó como papá.

El director, Jandry Cuevas, informó a las familias de que si bien se volvió a la presencialidad plena, no se contará con comedor y que, luego de la movilización de las familias, que el martes pasado se presentaron ante la Coordinación de Educación Zona Sur 1, se logró conseguir el transporte.

También se dio a conocer que, ante la imposibilidad de contar con el comedor, una Resolución del Ministerio de Educación que plantea la posibilidad a la escuela de poder volver a la jornada simple de 4 horas, o continuar con las 7, de la modalidad de jornada extendida y que los alumnos se retiren una hora al mediodía para almorzar en sus casas y vuelvan a la escuela para terminar la jornada escolar.

En la reunión se hizo referencia a la medida de Salud, de Nación, respecto a la imposibilidad de habilitar el comedor.

A esta escuela, ubicada en uno de los barrios más humildes de Jacobacci, asisten 170 alumnos y alumnas de diferentes sectores de la ciudad. Actualmente reciben un refrigerio.

Más de medio centenar de padres participó de la reunión. Foto: José Mellado.

Durante casi dos horas, las familias expresaron sus puntos de vista. Hicieron hincapié en las distintas situaciones por las que están atravesando en el contexto de pandemia, vinculadas a cuestiones económicas, de organización familiar y de distancias, entre otras.

“No queremos ir en contra de lo que tienen que ver con la salud nuestra y de nuestros alumnas y alumnos, pero hay que tener un poco de sentido común, si nuestros alumnos y alumnas pueden compartir un refrigerio, teniendo que bajarse o sacarse el barbijo y manteniendo el distanciamiento, porque no pueden comer. Tenemos un SUM que es muy amplio, con todos los protocolos y el personal que trabaja en el sector de cocina capacitado para poder habilitar el comedor” señaló Cuevas.

El docente resaltó la importancia de la presencialidad y de la jornada extendida y la necesidades que atraviesan distintas familias. “La esencia de la jornada extendida son los talleres y las jornadas curriculares. Creemos que no debemos volver a la jornada simple. Y para muchos chicos, la comida que reciben en la escuela es muy importante. A veces nos dicen que vienen de sus casas sin haber comido nada” agregó.

Por su lado, los padres admitieron que durante el año pasado “sus hijos aprendieron muy poco” y que la posibilidad que no asistan a los talleres “sería muy perjudicial”. Agregaron que la elección de la escuela de jornada para sus hijos, además de los pedagógico, se hizo en base a una planificación familiar.

Papás y mamás expusieron sus puntos de vistas. Foto: José Mellado.

“Yo salgo 12:30 de trabajar. Tengo que llegar a mi casa, y si mi esposa no llegó antes, porque también trabaja, tengo que hacerle de comer a mis hijos y volver a llevarlos a la escuela. En menos de una hora hay que hacer todo rápido. Mi hijo tiene que comer apurado, no está tranquilo. La verdad es un drama para la familia” sostuvo Diego De Los Santos, papá de un alumno de 5° grados. El hombre agregó que “si en las escuelas rurales está habilitado el comedor con un protocolo, porque no se puede hacer lo mismo en la escuela a la que asisten nuestros hijos”.

Padres y docentes decidieron elaborar y firmar una nota, que entregarán durante la mañana a la Coordinadora de Educación Zona Sur 1, Liliana Merelles, informando al Ministerio de Educación la decisión de mantener la jornada extendida y pidiendo que evalúe la posibilidad de habilitar el comedor de la institución.

Desde el municipio, informaron que, si se habilita el comedor, están en condiciones de proveer los alimentos que sean necesarios.