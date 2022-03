Cerati sinfónico, más música, micro teatro y más teatro: todos los espectáculos para el fin de semana

The Never Eaters tocará este viernes en Fernández Oro y el sábado, en Roca.

No te pierdas

Música para Volar: Cerati Sinfónico a la Carta

En el Cine Teatro Español de Neuquén

Música para Volar presenta “Cerati Sinfónico a la carta”, un recorrido sinfónico por la obra de Gustavo Cerati integrado por canciones seleccionadas por el público. Este viernes y sábado, a las 21:30, en el Cine Teatro Español de Neuquén. Entradas en venta en boletería del teatro y a través de www.mpvolar.com.ar.

Más de 50 músicos, con orquesta y coro polifónico, participarán del espectáculo, interpretando canciones de toda la carrera de Cerati, desde sus inicios en Soda Stereo hasta los discos de su etapa solista. La particularidad de este recital será la modalidad “a la carta”, ya que la lista de canciones surgirá de la votación de la audiencia a través del sitio de la banda.

Teatros

Ámbito Histrión

Micro Teatro

Este viernes, a las 22, se despide Micro Teatro. Una propuesta de salida nocturna diferente y disruptiva que fusiona el teatro con la gastronomía. La cita consiste en disfrutar de obras de 15 minutos, para un público de 15 personas, representadas en salas de 15 metros cuadrados. Las cinco obras que cierran el ciclo son:

“Cosas en común”

Actúan: Roxana Bravo, Estefanía Martínez y Juan Fontana

Dirección: Verónica Fallik y Ana Velaz

Sinopsis: Cuando una propuesta destruye todo lo pensado. ¿Podrá el amor sobrevivir a tanto?

“Pacto de función” de Martín Pedersen

Actúan: Carolina Sancho, Raúl Braga, Ana Velaz y Nahuel Hernández

Dirección: Maximiliano de la Parra y Facundo Selva

Sinopsis: Aún luego de una vida de trabajo, el descanso final no siempre está asegurado

“Estábamos enamorados” de Cecilia Meijide

Actúan: Mercedes Pederiva, Alejandra Kasjan, Ariel Azcurra y Pablo Di Lorenzo

Dirección: Pablo Todero

Sinopsis: Todas las parejas ocultan algo. El problema no es lo que se oculta, el problema es lo que sale a la luz. A veces es preferible una me tira que te haga feliz.

“Los reyes de la burocracia” de Martín Pedersen

Actúan: Martín Pedersen, Facundo Selva, Pablo Cosa, Pablo Frizan y Maximiliano de la Parra

Dirección: Pablo Todero

Sinopsis: La verdad detrás de la fantasía, hasta los reyes magos pueden tener desacuerdos y enemigos. Una historia que no oculta nada.

“El juego del indio” de Carolina Laursen

Actúan: Irma Tomaszcik, Carlos Barro y Pablo Cazayous

Dirección: Diego Arangue y Leandro Elosú

Sinopsis: Pablo y Laura participan de un concurso bastante peculiar. Cuando un acontecimiento del pasado irrumpe inesperadamente y pone en peligro todos sus planes. ¿Podrán seguir adelante?

GRAN CIERRE A CARGO DE DJ ADAMA

Producción técnica general: Crash Teatro

RESERVAS: 299 4530771

“El trencito de la alegría”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, última fución de “El trencito de la alegría”, la comedia de la Compañía Crash Teatro.

Actúan: Pablo Cosa, Martín Pedersen, Pablo Di Lorenzo, Facundo Selva.

Dirección: Pablo Todero.

RESERVAS: 299 4530771

“Criaturas”

Café Concert

Este sábado, a las 23, Crash Teatro presenta “Criaturas”. Noches de monólogos en el Patio del Bar del Teatro. ¡Un espectáculo de humor desopilante para no parar de reírse!

Reservas al 0299-154530771

Entrada general $500,00

Teatro Ámbito Histrión

Chubut 240, Neuquén

Te.Ne.As.

Sibilinas

Ciclo de unipersonales

Trabajos con dramaturgias locales, escritos por las mismas actrices que las interpretan. Este sábado, desde las 21, última función de ciclo con las obras:

“Fátima Garay”

Escrita y actuada por: Lore Alberoni

“Seísmos Chorreantes”

Escrita y actuada por: Caro Matos

Dirección de obras: Sofy Avila

Bono contribución: $750 anticipada y $900 en puerta.

Reservas y anticipadas: 299 5528 165.

TeNeAs

Leguizamón 1701, Neuquén.

El Arrimadero

Grata

Canciones e historias

Este viernes, a las 21, se presenta Grata con “Es tiempo de encontrarnos”, su espectáculo de canciones e historias para gente adulta.

Reservas de entradas al 2995 18-8503.

“¿Qué pasa con Sebastián?”

Teatro

Este sábado, a las 21, estrena “¿Qué pasa con Sebastián?, obra que propone un triángulo donde se instala el conflicto. Una “foto de la realidad” reconocible y cercana para cualquier espectador. Con ternura y humor la obra nos invita a “espiar” la vida de los protagonistas durante algunas horas de un sábado cualquiera.

El teatro, dicen los protagnistas de esta puesta, permite contar historias, y desde el escenario se convierte en una caja de resonancia de nuestras experiencias. La autora propone una ficción pequeña, una obra de cámara para tres personajes, una pareja recientemente divorciada y un hijo adolescente siempre encerrado en su cuarto.

Actúan Laura Collavini y Javier Tarditi. Dirección y puesta en escena de Pablo Donato con asesoramiento dramatúrgico de Valeria Di Toto.

El domingo, también a las 21, ofrecerán una segunda función. Por reservas de entradas al 2995 18-8503.

El Arrimadero Teatro

Misiones 234, Neuquén

Deriva Teatro

“Terca”

Teatro performático

Este viernes, a las 22, el elenco de Aguilamora Escénica presenta la última función de la performance escénica “Terca”, con las actuaciones de Verónica Cardoso y Soledad Vargas dirigidas por Verónica Martínez Durán.

Entradas: $800. Para reservas comunicarse al 2995 127497.

“La penúltima oportunidad”

Teatro para jóvenes y adultos

Este sábados, a las 22, se despide “La penúltima oportunidad”, comedia negra de Rafael Bruza, con la dirección de Dardo Sánchez y las actuaciones de Laura Sarmiento y Silvana Feliciani.

Sinopsis: Marta y Juana son dos “amigas” que viven en un pequeño pueblo. Han pasado toda su vida compitiendo entre sí por todo, los novios, la ropa, el trabajo. Y ahora ya en otro plano siguen esa guerra absurda en la búsqueda de un novio compartido. ¿El amor que conduce a la muerte es amor? Se preguntarán ellas en medio de su viaje.

“Sería una pena que se marchitaran las plantas”

Teatro

Este domingo Escena Urgente ofrece la última función de “Sería una pena que se marchitaran las plantas”, del croata Ivos Martinic con traducción de Nikolina Zidek, la dirección de Guillermo Cacace y las actuaciones de Ana Muzzin y Nicolás Caminiti.

Reserva de entradas al 2995127497.

Deriva Teatro

Sarmiento 809, Neuquén

Teatro de La Estación

Laura Salas Grupo

Música folclórica

Este sábado, a las 21, se presenta en La Estación Laura Salas, junto a Federico Rivero (guitarra y voz), Emilio Salas (guitarra y voz) y Jorge Benega (charango y percusión).

Laura Salas, quien participó en el Campeonato Nacional de Malambo (Laborde) y el Festival Nacional de Cosquín, la Fiesta Nacional de la Manzana y la Fiesta Provincial de la Pera; además de compartir escenarios con artistas nacionales tales como Marite Berbel, Juan Falú, Soledad, Jairo y Mercedes Sosa. En la actualidad, interpreta temas del repertorio folklórico argentino y música latinoamericana.

Teatro de la Estación

9 de Julio 929, Roca

Complejo Cultural Cipolletti

Jam Literario

Este viernes, a las 19, en el Complejo Cultural Cipolletti, autores locales participan de una Jam Literaria en el marco del ciclo “Marzo. Mujer. Memoria”.

Participan con textos propios y ajenos Pablo Costantini, Gladys Sandoval, Silvia Vilchez, Pablo Acosta, Eduardo Gomez, Ángel Sebastian Echaures, Marisel Santarelli y Ruth Osses.

Una Jam Literaria es una celebración que promueve la difusión de libros y textos en un encuentro libre donde los participantes ofrecen lecturas cortas sin orden establecido.

Entrada: $500.

Complejo Cultural Cipolletti

Frenández Oro 57

Música & Conciertos

The Never Eaters

Rock británico

The Never Eaters continúa con su Gira Inexplicable: este viernes, a las medianoche, en La Rocka (Av Cipolletti y J. Fernández, Fernández Oro); y el sábado, a las 21, en Dínamo (rotonda de Ruta 6 y Ruta 22). The Never Eaters son Diego “Countryman” Contreras, en bajo; Isaac “Yiddish” Nun, en batería; y Simon “Peter” Molina, en guitarra.

Filarmónica de Río Negro

En Dina Huapi y Bariloche

Con la presencia de Elías Gurevich como director y violinista invitado, la orquesta provincial ofrecerá dos conciertos en la comarca andina este viernes, a las 21, en el Gimnasio de Dina Huapi y el sábado, a las 21:30, en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Dina Huapi de Bariloche, ambas con entrada gratuita.

En esta oportunidad la Filarmónica estrenará el Concierto para oboe y orquesta de cuerdas del reconocido compositor Guillermo Zalcman, fallecido en 2021, con la presencia solista de Hernán Apaolaza. El repertorio se completa con la Serenata Op. 48 de Pyotr Tchaikovsky y la Sinfonía Simple Op. 4 de Benjamin Britten.

Elías Gurevich, premios Konex 2009 y 2019 es miembro de la Camerata Bariloche y de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, además de desarrollar una intensa actividad como solista la cual lo ha llevado a los principales escenarios internacionales.

Hernán Apaolaza posee una extensa trayectoria musical sinfónica, de cámara y solista, fue miembro de la Filarmónica de Río Negro durante las temporadas 2014-2018 y es actualmente es oboe solista de la Orquesta Sinfónica del Neuquén.

Las entradas para la función en Dina Huapi son libres y gratuitas en tanto que para el concierto en la Catedral de Bariloche las mismas se reservan www.fastacordoba.org

Fundación Cultural Patagonia

“Clásicos del Rock Nacional e Internacional”

En Roca y Cipolletti

FCP presenta a la Orquesta Sinfónica, Rock y Artistas FCP con “Clásicos del Rock Nacional e Internacional” en Roca y Cipolletti. La producción subirá al escenario del Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca, el sábado a las 21; mientras que el domingo a las 21 h, estará en el Complejo Cultural Cipolletti.

El programa para esta especial noche, está compuesto por canciones de Queen, The Rolling Stones, Gustavo Cerati y Fito Páez, entre muchos otros.

Para Roca, la entrada general posee un valor de $400. Beneficio 2 x 1 con Club Río Negro. La misma se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19 y sábado de 10 a 13 h. El día de la función, a partir de las 20, la venta de entradas es en San Luis 2085. Además, es posible obtener las mismas mediante WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 16.

“Hermana luna”

En Bariloche

Luego de dos exitosas funciones en Lamarque y Roca, el nuevo espectáculo de Popular FCP, “Hermana luna”, desembarca en Bariloche. La cita este sábado, a las 21, en el Camping Musical. La propuesta cuenta con la actuación de Popular FCP y Artistas de FCP, y acompaña la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Los temas elegidos son “Merceditas” de Ramón Sixto Ríos, “Preludio para el año 3001” de Piazzolla y Ferrer, “La pasto verde” de Marcelo Berbel, “Hasta la raíz” de Lafourcade y García, “Cambia todo cambia” de Julio Numhauser, “La jardinera” de Violeta Parra, “Que ganas de no verte nunca más” de Alejandro Vezzani, “La llorona” de Andrés Henestroza, “Fina estampa” de Chabuca Granda, “Alfonsina y el mar” de Ariel Ramírez y Félix Luna, “Tu falta de querer” de Mon Laferte y Manú Jalil, y “Yo no te pido la luna” de Malepasso, Albertelli y Zucchero.

Popular de FCP está integrado por Laura Fuhr, violín; Luciano Morán, bajo y contrabajo; Emiliano González, percusión; Mauro Moya, piano; y Jonathan Ceballes, guitarra y dirección. “Hermana Luna” cuenta con la actuación de las cantantes Marcela Caldironi, Alfonsina Magariño, Natalia Joubert y Malén Marileo; Yamila Tejada, saxo; Roberto Palacio, trompeta; Emanuel Repol, trombón; Celeste Marilaf, viola; y Laura Covicchi, violonchelo. El vestuario del espectáculo es de Claudio Clozza y la puesta en escena de Tato Cayón y Karina Acosta.