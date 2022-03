La obra performática «Terca» estrena en Neuquén

“Buscamos que sea toda una experiencia”, indicó la directora de la obra, Verónica Martínez Durán. Hace más de tres años que junto a las actrices Verónica Cardoso y Soledad Vargas vienen trabajando en este proyecto, que tiene como particularidad una puesta en escena que invita a reflexionar sobre lo que no vemos, sobre la diversidad y sobre la mirada puesta en la falta. El show estrena este viernes en Deriva Teatro (Sarmiento 809, Neuquén), a las 21.30, y estará disponible todo marzo. El valor de la entrada es de $800. Para reservas comunicarse al 2995 127497.

La experimentación para llegar a estrenar Terca comenzó antes de la pandemia. Para ese entonces, Martínez Durán ya había empezado a investigar sobre la ortopedia. Un tema que le despertó algo. “Cuando empezamos a trabajar con la idea de la ortopedia no fue solamente el trabajo con el cuerpo, que de alguna manera está atravesado por una ortopedia, sino de cuentas veces vemos a una persona y no nos damos cuenta que quizás está recibiendo medicación, por ejemplo, para poder transitar por esta vida. Entre lo que se ve y lo que no se ve. ¿Cuáles son nuestros apoyos? Nuestras carencias y de qué lugares nos podemos agarrar. Están serían algunas de las preguntas que nos hemos hecho”, contó en diálogo con Río Negro la directora.

Otra mirada

También precisó que junto a su elenco hablaron mucho sobre lo que tiene ver con la falta y con la no falta. “Cuando miramos a alguien a quien le falta un brazo pensamos: ´le falta un brazo´. Y a lo mejor no pensamos: ´tiene un brazo´”, precisó. El proceso para finalizar la obra llevó mucho tiempo, trabajo y ganas. De pensar, repensarse y replantearse las temáticas que estaban trabajando. Justamente de este sentir fue que salió el nombre de la obra. “La verdad que le pusimos Terca porque después de todo lo que nos pasó hoy vamos a presentárselo al público», aseguró Martínez Durán.

En el proceso de construcción del espectáculo pasaron muchas circunstancias que la directora asegura que se verán reflejadas en escena. Cuando recuerda cómo atravesaron ese camino cuenta que: «Además, nos interesa mucho todo lo que fue quedando, lo que fue dejando, lo que pasó, lo que debería haber pasado, lo que teníamos ganas de que pasara y no pasó. Y fue dejando como un rastro bastante interesante. Para nosotras tiene que ver con una cierta postura de obstinarnos en querer lograr y en querer transformar absolutamente todo, en algo para poder compartirlo, para poder brindarlo y abrirlo a público”.

En escena estarán las actrices Verónica Cardoso y Soledad Vargas. El texto fue escrito por Martínez Durán cuando comenzó esa búsqueda sobre qué era y qué implicaba la ortopedia. Esos textos los fueron trabajando juntas hasta que llegaron a Terca. “Una de las características del teatro es la presencialidad. Y el estar frente al otro implica, no solamente verlo, sino que es toda una experiencia: es vivir, es el vivirlo, es el estar impactado por eso que está sucediendo. Por eso creo que cada una se va a llevar una parte de Terca”, concluyó Martínez Durán.