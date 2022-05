Dúo Coplanacu en Neuquén: una celebración del canto popular

Antes de ser los Coplanacu, Roberto Cantos y Julio Paz eran dos jóvenes santiagueños que, a mediados de los años 80, animaban las peñas universitarias de Alberdi y el barrio Clínicas, ese semillero inagotable del folclore argentino ubicado en la ciudad de Córdoba. En 1985, más precisamente el 4 de julio, formalizaron su propuesta folclórica de impronta santiagueña, al ritmo de zambas y chacareras y fueron desde entonces el Dúo Coplanacu.



Treinta y siete años después, “Los Copla” celebran el regreso a los escenarios tras las restricciones impuestas por la pandemia con una gira nacional que tendrá su escala neuquina cuando este domingo, a las 20, se presenten en el Cine Teatro español, acompañados de Julio Gutiérrez en violín y Omar Peralta en bandoneón (ver aparte).

En un diálogo telefónico con RÍO NEGRO desde Unquillo, en la serranía cordobesa donde reside, Julio Paz se refirió a la felicidad que les genera volver a verse con el público. Luego de la temporada de festivales durante el último verano, llega el momento del reencuentro en espacios más chicos como son las salas de teatro, donde los músicos disfrutan de la cercanía del público como sucede en las peñas.

“Es una sensación muy fuerte la que sentimos con estos shows, el hecho de volver a estar cara a cara con nuestro público, sentirlo cerca y sentir también sus expresiones que se generan a partir de nuestra música”, revela Paz.



En 2020, durante la etapa más estricta de la pandemia, el dúo realizó un par de shows por streaming, pero no les gustó y no repitieron la experiencia virtual. Sintieron que no pasaba nada, literalmente: “Hicimos un streaming pero no nos gustó, a nosotros no nos sirvió y decidimos no hacerlo más porque una manifestación popular como lo es nuestra música sin la presencia popular no tiene sentido”, reflexiona. “No sirvió la cosa de cantar sin que esté la gente, el silencio, cantar un tema y que al terminar no sintiéramos las expresiones espontáneas del público. No pasaba nada, era todo silencio total”.

Para ambos músicos, la pandemia los mantuvo en silencio y enojados: “Con Roberto hemos estado casi cuatro meses sin vernos y sin hablarnos. Sin vernos porque no podíamos y sin hablarnos por el enojo que teníamos, no con nosotros, sino por la situación. ¡Qué cosas las que estábamos viviendo! No poder juntarnos, no poder trabajar. Por suerte el espacio físico nos ayudó, yo en Unquillo y Roberto en Río Ceballos. Tuvimos la fortuna de poder movernos, como que fue otra cosa dentro de lo mal que la pasamos”, recuerda quien lleva adelante la percusión.



Acerca de este regreso a los escenarios y de volver a sentir la cercanía ya sin aquellos protocolos que limitaban aforos, Roberto Paz sostiene: “Yo creo que se está volviendo, sí, pero hubo un reseteo tremendo tanto en el artista como en el público. Hubo una patada a todo lo que estábamos acostumbrados y volaron todas las piezas por el aire y, a medida se está rearmando con aquellas piezas, la gente, con mucha emoción y mucha alegría, lo está recibiendo nuevamente. También es evidente que algunas de esas piezas se nos perdieron. Hay una alegría real y genuina, pero a la vez todos cargamos con ese palazo que nos pasó”.

Sobre la posibilidad de un nuevo trabajo, Paz reconoce que en este momento están muy metidos en los shows, “tocando todo lo que podamos después de tanto tiempo sin poder hacerlo, ahora con esta gira por el país, después nos vamos a España y Alemania. Estamos con la cabeza puesta en todos estos shows”.

Si bien, como sostiene el músico, no son de sacar discos, así como así, algo nuevo vendrá. “Nosotros dejamos que corra el agua y vemos que va saliendo. Hay que dejar correr un poquito, así es como nos funciona a nosotros. Seguramente después de todo esto va a habrá cosas para decir. Algo vamos a tener”.

«Los Copla» en Neuquén

Día y hora: este domingo, a las 20.

Lugar: Cine Teatro Español (Av. Argentina 235).

Entradas: $2500.

Puntos de venta: boletería del teatro, Flipper (Av. Argentina 179) o por sistema a través de livepass.com.ar.