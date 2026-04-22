Desbarataron una banda de Neuquén acusada de estafas con falsas ventas de autos en redes sociales

Una banda acusada de cometer estafas con la venta de vehículos a través de redes sociales fue desbaratada en Neuquén luego de una serie de allanamientos realizados por la División Estafas y Defraudaciones del Departamento de Delitos Económicos. La investigación comenzó a partir de varias denuncias de personas que aseguraron haber transferido dinero por autos ofrecidos en internet que nunca fueron entregados. Según la pesquisa, los sospechosos publicaban rodados a precios accesibles para captar compradores en plataformas digitales, principalmente en Facebook.

Cómo operaba la maniobra

De acuerdo con la investigación, los acusados generaban confianza con supuesta documentación del vehículo y luego pedían a las víctimas la transferencia total del dinero a cuentas bancarias.

Después del pago, simulaban avanzar con los trámites de transferencia, pero la operación no se concretaba y el rodado jamás era entregado.

Fuentes policiales indicaron que «los implicados publicaban vehículos a precios bajos para atraer compradores y luego desaparecían tras recibir el dinero».

Qué secuestró la Policía

Tras identificar a los presuntos autores y confirmar que uno de los vehículos seguía en poder del grupo, se realizaron varios procedimientos en el sector este de Neuquén.

Durante los allanamientos se secuestraron 12 teléfonos celulares, documentación vinculada a las maniobras, boletos de compra-venta, títulos automotores, formularios, una camioneta utilizada para contactar a las víctimas y dinero en efectivo.

En el operativo también intervino personal de la División Ciberdelitos, que colaboró en el análisis de dispositivos y pruebas digitales incorporadas a la causa.

Recomendación a compradores

Luego del procedimiento, la Policía recordó la importancia de verificar la identidad del vendedor y la existencia real del bien antes de concretar transferencias de dinero en operaciones realizadas por internet.