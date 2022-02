El arte de Silvana Solari llega a Villa La Angostura

La inspiración fue una suerte de trilogía: un poco la pandemia, el aislamiento y el deseo de explorar la sexualidad desde otras perspectivas. Y cómo tituló su obra, la arquitecta, artista visual y curadora, Silvana Solari, “Tecnopoéticas del cuerpo y el deseo” refleja lo que sintió mientras la realizaba. “La llamé así por esto de los nuevos modos en los que estamos viviendo con la tecnología porque creo que hay otra relación con el cuerpo y con el deseo, que se corre de los lugares habituales”, aseguró Solari en diálogo con Río Negro. La muestra estará disponible en el MAC de Villa La Angostura (Cerro Centinela 325) de martes a viernes de 10 a 15 y de 17 a 20; y los sábados de 10 a 13.

La arquitecta y curadora afirmó que su muestra es una apuesta e invitación a repensar otras relaciones en las que la tecnología y el deseo tienen un rol esencial. Explicó que la exposición, que presenta por primera vez, podría traducirse en diversas especies de prótesis del cuerpo. Solari resaltó que su propuesta es la de “correr la sexualidad de la genitalidad que fue siempre lo habitual”.

Realizó más de 25 piezas que están realizadas en diferentes materiales: porcelana fría, cerámica, resina y también utilizó elementos que fue encontrando y que la inspiraron. Además, cada una de las piezas cuenta con una base iluminada con una luz tenue y el museo será ambientado con música, que fue compuesta especialmente para la ocasión: una mezcla de sonidos de la naturaleza y tecnológicos invadirán el lugar.

Y para cerrar la experiencia habrá una exótica sorpresa gastronómica. “Es la primera vez que expongo en el MAC. Me pareció un lugar hermoso, que está en un bosquecito. La escala del espacio era apropiada para esta muestra, me pareció que iba justo. Porque no podía ser un espacio muy grande, sino uno que invitara a la intimidad”, expresó Solari.

La artista visual mientras trabaja. (Foto: Gentileza)

En paralelo a crear una muestra que transmitiera sensaciones y una idea, que desde hace un tiempo venía trabajando, también invita a sumergirnos en otro mundo. Lo resume diciendo que: “Ésta es también la idea de generar micropolíticas de cambio en nosotros mismos, nosotres, nosotras. Y pensarnos diferentes, pensarnos como en estos futuros posibles. Porque creo como que vienen tiempos distintos: pensarnos con otros modos de construcción de deseo, pensar la sexualidad más abiertamente. Abrirse un poco de la hegemonía”.

Feminismo y arte

Para la artista fue importante transmitir la idea de vivir la sexualidad desde otro lugar y aportar esta experiencia pensando en el feminismo y la diversidad. “Siempre trabajé dentro de los feminismos. Y dentro de los feminismos pensar otros modos de deseo que nos empoderen a nosotras las mujeres y las disidencias, en su sexualidad, es un modo de feminismo, es un modo de empoderarlo, digamos. No pensar en la genitalidad como falocéntrica, sino pensando en otras posibilidades”, subrayó.

La pandemia para Solari fue un punto de inflexión y de replanteo. Así fue que nació su nueva muestra y que creó objetos con la intención de repensar el deseo. Cuando recuerda cómo nació la exposición cuenta que: “En continuidad y con la pandemia, esto de perder lo corporal con el otro, bastante, porque nos tuvimos que aislar, nos alejó de la corporalidad. Pensé en imaginar, en positivo, desde el deseo, imaginemos otros modos de sexualidad. ¿Por qué no virtual? ¿Por qué no con otros elementos? Como otras posibilidades erógenas. Porque se trata de esto porque creo que la sexualidad es el punto, donde el feminismo tiene que trabajar, el deseo. Pero desde lo bueno, lo piola”.