«El día que aprendí que no sé amar», un ensayo que desafía las relaciones

Una ruptura amorosa fue la motivación. Así nació el libro. La joven ensayista aseguró que haberse separado la llevó a investigar sobre cómo eran las relaciones, cómo las sentía, qué era lo que la hacía sentir bien. Y después de leer, pensar, repensar, ver infinidad de videos, documentales y realizar muchas entrevistas logró lo que deseaba: terminar de escribir su último libro.

“El día que aprendí que no sé amar” vislumbró su nacimiento allá por 2016. Cuando Aura García-Junco había atravesado una ruptura amorosa. Y esa situación se transformó en un trampolín hacía su próximo proyecto. Desde su casa en la ciudad de México habló con Río Negro y relató cómo fue escribir su último material. “De inicio a mí se me ocurrió este libro no como un libro, sino como una investigación personal de un tema que me estaba pegando mucho, en ese momento, porque acababa de terminar una relación. Y pues me puse a pensarlo y, más en un nivel de entender qué estaba pasando con mi vida, ¿no?”, afirmó.

La situación personal de Garcia-Junco la puso en jaque. A repensar sus relaciones cómo eran y cómo quería vivirlas. Así fue que poco a poco su libro fue tomando forma. Este proceso le llevó varios años y escribió y reescribió. Justamente fue en esa búsqueda que percibió que sus mismos intereses eran compartidos por otros y así fue que surgió la necesidad de compartir lo que estaba escribiendo. “En esa reflexión, pues, empecé a hablar con muchas personas y me empezó a parecer muy interesante lo que me estaban contando y los diálogos que estábamos entablando, más bien. Y de repente me di cuenta que a lo mejor había algo ahí que podía interesar a más personas, que era que había muchos cuestionamientos comunes y muy pocas respuestas”, subrayó.

La idea surgió hace un tiempo y a medida que fue adentrándose en el mundo de las relaciones fue cambiando. “El libro fue cambiando mucho, las intenciones, incluso las personas que consideraba que podían ser lectoras de este libro fueron cambiando conforme fui cambiando yo. Lo empecé a pensar en 2016 y a escribir, más o menos, en 2017”, explicó la autora.

Derribando prejuicios

Garcia-Junco contó que uno de los desafíos de escribir este libro fueron sus propios prejuicios y que cuando se encontró investigando fue muy orgánica en la manera que comenzó a escribirlo. “Me tomó tanto tiempo escribirlo un poco porque, pues, la investigación era compleja. No quería iniciar pensando desde mi propia vida, pero luego me interesó que fuera algo que atañera a más personas y para eso, pues, tenía que ponerme a ver series, videos, leer libros, platicar con personas. Para que no fuera muy ensimismado el asunto”, explicó.

El libro fue lanzado en octubre de 2021. (Foto: Gentileza)

Al final, su ensayo terminó siendo un proceso muy personal, que la ayudó a entender muchas situaciones de su vida y a entender desde otra perspectiva las relaciones. “Me interesaba irme tirando mis propios prejuicios a lo largo de la investigación o poniéndolos en cuestión. Mi elección de anécdotas, porque sí hay muchas, tuvo más que ver con un orden temático. O sea, cuando quería explorar algún tema me lo cuestionaba desde mi propia experiencia, entonces no fue como tan arbitrario porque no me interesaba tanto ni hacer una catarsis, ni hacer pornografía de mi vida, nada… (risas) Era más bien mi propia experiencia en función de explorar temas”, aclaró.

La exploración fue tan profunda que su propia transformación fue inevitable. “Sí puedo decir que a partir de haber pensado tanto en amor, de haber leído tanto, de haberme cuestionado tantas cosas sí veo las relaciones muy diferentes. Sí las pienso desde otro lado, sí las siento, incluso, desde otro lado, porque sentir siempre va después de pensar. O sea no es inmediato. Si cambié muchas cosas. Porque lo prejuicios al final son algo que nos arropa y nos dan estructura. Son, a veces, nuestra zona de confort: los prejuicios. Y algunos de ellos nos salvan el pellejo de vez en cuando, pero una vez que empiezas a cuestionarte muchas cosas, pues, otra forma de ver la vida, naturalmente, se te abre”, contó la autora.

Y a la hora de explicar la idea medular de su libro lo describió diciendo que “En lo que sí intenté enfocarme mucho porque es parte importante de mi experiencia en las relaciones no monógamas. Que son muchas veces vistas como algo, como una utopía imposible o incluso ofensiva y pues me interesaba entender por qué son vistas así, De inicio, qué es lo que arde tanto de ese tema. Sin señalar, ¿no? Contar las muchas maneras en que el amor puede existir”, precisó y agregó “En ese sentido, si es una invitación a pensar el amor en general. Las relaciones sexoafectivas en general, no solamente desde el modelito más común que el amor romántico dicta”. García Junco (33) en 2021 fue seleccionada por la prestigiosa revista británica Granta como una de las 25 mejores narradores jóvenes en español.