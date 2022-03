En Viedma: «Tres veces poesía», un cruce entre los autores y sus poéticas

La poesía perdurará. Eso es lo que parecen demostrar quienes la promueven, la (re)producen, la disfrutan o se apasionan con ella. “Tres veces poesía”, se hace en Viedma desde el Espacio Hudson, este viernes, a las 19, en la sala Biagetti del centro municipal de cultura (Gallardo 550): se presentarán los poemarios de Dante Sepúlveda, “Combustible fino”; Liliana Campazzo, “Fuera de juego”; y Joaquín George, “Brújula negra”. La entrada será libre y gratuita y la actividad se propone un cruce entre los autores y sus poéticas para entramar voces, cartografías y complicidades.

Habrá proyecciones, mesa de libros y música en vivo a cargo de Natalia y Damián Lagos Fernandoy en versión acústica. La presentación estará a cargo de las escritoras Tamara Padrón Abreu y Cintia Ubeda.

El encuentro se realiza gracias al aporte del Municipio a través del trabajo de la Dirección de su Editorial Municipal.

Después de dos años de parálisis en la que hubo que desplegar nuevas estrategias, nuevas plataformas y meterse para adentro, la posibilidad de encontrarse de nuevo, resulta auspiciosa.

En diálogo con Río Negro, Tamara Padrón, organizadora del evento, se refirió al encuentro de poetas:

P: ¿Cómo podés sintetizar este encuentro de poetas?

R: Este encuentro/ presentación surge de la necesidad de retomar el diálogo truncado por la pandemia. Una conversación que recorre el territorio y configura una región literaria que necesita volver a verse la cara, a escucharse la voz, a dar cuenta con palabras de este mundo.

Si bien yo soy parte de otro sello editorial, Ediciones las Guachas, ubicado en San Martín de los Andes y en Bariloche, en esta triple presentación (me gusta pensar en tres veces poesía) estoy como co organizadora para Espacio Hudson. Podemos decir que resulta fundamental pensar modos de trabajo coordinado que sean capaces de crear constelaciones literarias potentes. Tanto escritores, lectores y editoriales estamos ubicados a cientos, incluso miles de kilómetros, pero esta cartografía es relativa, porque (salvo en estos dos años de pandemia) nos encontramos permanentemente, nos sabemos cerca. Por ejemplo, Jorge Spíndola y Viviana Ayilef presentan en Bariloche e inmediatamente se organiza desde San Martín de los Andes un auto cargado de poetas dispuestos a atravesar la Ruta de los Siete Lagos para escucharlos, entonces esto quiere decir que la palabra poética compartida tiene mucho valor, la voz humana, la presencia, la celebración, lo tienen. Es por eso que nos vamos a encontrar este viernes 11 en Viedma. Un mapa no es el territorio.

P: ¿Hay un tema que los nuclea de algún modo?

R: Lo que une a estos poetas es en principio el sello editorial, Espacio Hudson; desde ahí fue que pensamos la presentación. Los tres pertenecen a generaciones diferentes, incluso provincias diferentes, sin embargo, el hecho de compartir el catálogo, es lo que ofrece sentido de unidad, además de la mutua admiración y en algunos casos, los espacios y genealogías compartidas.

En el caso de “Fuera de juego” de Liliana Campazzo, se trata de un libro que fue editado con anterioridad a la pandemia (2019) y sus textos tienen algunos años más. Sin embargo, por la coyuntura que afectó tan críticamente al sector artístico y cultural apenas si pudo ser presentado: entonces no estamos ante un libro que habla de lo inmediato, sino que propone a través de gestos mínimos, otras preguntas. También “Combustible Fino” presenta textos trabajados a lo largo de una década o más, sin embargo, se puede hablar del presente sin nombrarlo. «No me digas que la luna brilla, muéstrame el brillo de su luz en un vidrio roto», dice Chejov y cada palabra de Sepúlveda, quema.

P: ¿Qué es lo que quieren contar?

R: Siempre es más fácil difundir la obra de otros compañeros escritores. Las y los poetas somos pésimos a la hora de vender nuestros propios libros, casi contraproducentes. Por eso nos sostenemos y armamos redes. Cuando leés un buen libro, un libro que te hace mirar con otros ojos aquello que parecía cotidiano, un libro capaz de extrañar la mirada sobre el mundo y puede darle un sentido nuevo a aquello que estaba ahí, una como lectora quiere inmediatamente compartirlo. Que otras y otros puedan participar de esa experiencia sensible. Algo de eso está en el germen de este encuentro.

P: ¿Cómo es la poesía ahora, o es un clásico de esos que perduran en el tiempo?

R: En este mundo individualista y fragmentario, la poesía termino siendo una forma de repliegue, de resistencia. La poesía sí apuesta por lo colectivo, por lo creativo, más allá del proceso de construcción, de su gramática, de su forma de escribir, de su forma de leer, por su forma de circular. La mayoría de las personas que compran poesía, también escriben.