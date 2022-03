«Los Miserables», un canto universal con acento neuquino

«Los Miserables”, el célebre musical basado en la novela homónima del francés Víctor Hugo, cuenta con una ambiciosa versión local de la mano del director Ariel Muñoz, quien, junto a unos treinta alumnos de EnEscena, el espacio de formación artística que creó y dirige en Plottier, llevan adelante una puesta en escena que este sábado llega al Cine Teatro Español.



Esta versión de “Los Miserables” reducida a una hora y cuarenta y cinco minutos respecto de la original de casi tres horas de duración se estrenó en mayo del año pasado en el Teatro El Zaguán, de Plottier, donde ofreció unas cinco funciones todas ellas a sala llena. Esto llamó la atención de los responsables de la Fundación BPN, quienes, impresionados por la convocatoria y por la calidad de la puesta en escena, en noviembre pasado le propusieron a Muñoz montarla en el Cine Teatro Español.



Además de por su despliegue escenográfico y de vestuario, esta puesta en escena neuquina se destaca por la calidad de sus intérpretes, ninguno de los cuales es profesional. Más aún, son todos alumnos de teatro y canto musical, cuyas edades van de niños y niñas de siete años a adultos de 65. Por todo esto, la función de este sábado, a las 21, es una gran oportunidad para todos ellos, incluido su director.

“Nuestro musical dura una hora y cuarenta y cinco minutos, es una adaptación que hice en el cual hay personajes secundarios que se quedaron afuera de la adaptación, solo tomé la parte de los principales de principio a final para que la obra no perdiera sentido. Estos personajes secundarios se entrelazan con las historias principales y conforman el relato completo, pero al no ser tan relevantes pude sacarlos y hacer una versión más acotada a nuestras posibilidades escénicas”, cuenta el joven director.



Ambientado en la Francia de principios del siglo XIX, el musical cuenta la historia de Jean Valjean, un exconvicto de extraordinaria fuerza que busca la redención tras cumplir diecinueve años en prisión por haber robado una hogaza de pan. Valjean es liberado por Javert, el oficial a cargo de la fuerza de trabajo de la prisión. Valjean viola su libertad y más tarde usa el dinero robado para reinventarse como alcalde y dueño de una fábrica. Por su parte, Javert promete llevar a Valjean de vuelta a la cárcel. Ocho años después, Valjean se convierte en el guardián de una niña llamada Cosette tras la muerte de su madre, pero la persecución de Javert significa que la paz tardará en llegar. Por el camino, Valjean y una serie de personajes se verán envueltos en medio de una revolución, en la que un grupo de jóvenes estudiantes luchan por sus ideales en las calles de París.



Esa serie de personajes que acompañan el derrotero de Valjean entran y salen en esta versión adaptada de Ariel Muñoz, historias que están entrelazadas por un guion textual y las canciones. “La obra tiene texto y canciones interpretadas por los principales, que son diez, y por el coro de ensamble”, explica. Se trata de una obra cargada de drama a partir de las condiciones de vida de las clases populares de la Francia posrevolucionaria. “Es un teatro musical del género opera drama. Toda la obra es drama, salvo un cuadro que ocurre dentro de un cabaret donde hay momentos de comedia”, detalla el director, que también supo adaptar un musical en clave de comedia como “Grease”.

Para Muñoz, “Los Miserables” es una obra que trabaja mucho la técnica de canto, por eso es que le interesa la parte interpretativa que tiene esta obra, saber sobre qué se cantando cuando y no hacerlo porque sí, saber qué historia se está contando en cada pieza. “Eso es lo que me atrapa de este musical, tenés que ofrecer una interpretación muy firme para poder llegarle al público”.



Sobre cómo formó el elenco para la obra, Muñoz tomó en consideración la personalidad de cada uno de sus alumnos para la asignación de roles escénicos. “Hay que tener una formación fuerte en canto. No hice el casting dentro del espacio artístico porque que te digan no no significa que no sirvas. Si le decís que no al alumno trabajás con un montón de frustraciones innecesarias”. En cambio, el director habló con cada uno de los alumnos que consideró acordes a cada personaje y al repertorio. Eso en cuanto a los solistas. Luego, hizo lo mismo con el grupo de ensamble, más numeroso.

Desde febrero, el elenco está enfocado en la función de este sábado, con ensayos intensivos de cuatro horas diarias para, en palabras de Muñoz, “dar lo mejor y estar a la altura del lugar donde nos vamos a presentar”.

Ficha técnica

Día y hora: sábado 12 a las 21.

Lugar: Cine Teatro Español de Neuquén.

Direción: Ariel Muñoz.

Producción: EnEscena.

Elenco: Mauricio Abadía. Alejandra Gutiérrez, Susana Aravena, Agustina Curipe, Eduardo Zelaya, Santiago Collado, Mateo Rey, Ana Laura Camina, Agostina Nolasco.

Elenco ensamble: Estefanía Fonseca, Verónica Flores, Yanina Salazar, javier Cámara, Nora Aguirre. Elizabeth Torres, Marcelo Gutiérrez. Maira Azua, Eliana Pineda, Facundo López, Rebeca Sepúlvida Lian marcial, Silvia Brevis, Naomi Marcial, Albornoz Moncerrat, Raquel Crescimbeni, Ximena Badilla y Martín Marcial.

Staff: Marcela Muñoz, Pablo Sepúlveda, Jorgelina Melo y Melanie Cifuentes.

Entradas: $800 anticipadas en boletería del teatro, $900 en puerta.