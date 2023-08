Entrevista con Claudia Puyó, antes de su gira por el Alto Valle

La gran cantante de blues y rock Claudia Puyó ofrecerá una gira por el Alto Valle, en la que recorrerá sus cinco discos y diversas colaboraciones, además de recitales varios en distintos continentes.

Los shows serán en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca), este miércoles 9, a las 21; el viernes 11, en la Cocina de Oro (Rivadavia y Sarmiento, Fernández Oro); y el domingo 13, en Vieja Estación (Belgrano 195, Centenario), a las 22.

Las entradas anticipadas, a 4.000 pesos, disponible en Fernández Oro al 4996-362 | 4996-836 y en Centenario al 2994051816. Para la función de Roca, en boletería de Casa de la Cultura.

Los músicos locales que la acompañarán en esta gira serán Gustavo Giannini (bajo), Pedro Folatelli (batería), Diego Bascur (teclado) y Burrito Sandoval (guitarra).

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Puyó, repasa sus cuarenta años de trayectoria musical.

P: ¿Es posible hacer una síntesis de más de cuatro décadas con la música?

R: Realmente es muy difícil porque hice muchas cosas, me fui del país, toqué con músicos ingleses… empecé muy jovencita, tenía doce años cuando armamos con Aníbal Forcada mi primer grupo, que era un dúo de esa época, con el que tocamos en escenario a los quince, pero empecé siendo una niña y nunca dejé de tocar. Siempre compuse. Después toqué con un grupo que se llamaba Trigémino… es muy difícil contar todo.

Soy de Ramos Mejía (zona Oeste) y conozco muchos músicos, como dicen los Divididos “en el oeste está el agite”, como conozco a Diego y a Ricardo, tocamos juntos en Bangladesh, crecimos juntos. Muchos músicos, tuve una vida larga musical. Me fui a Madrid en el 88 y volví en el 92 con la gira “La Rueda Mágica”, allá toqué con el músico inglés Kevin Ayes, Ollie Halsall. Toqué en Egipto, en el Festival Internacional de la Canción, en inglés… hice un montón de cosas y sigo haciendo. Hice dos discos con discográficas, en 1985 (“Del Oeste” y “Vinilos”), después hice uno en el 94 (“Cuando te vi partir”), que también salió en Estados Unidos. Después me hice independiente: en 2002 edité “La Razón y la Tempestad”, en 2008 “El Ángel”, 2014 “Primavera por un día” y terminé en pandemia un disco doble, que todavía no edité: “Cazadora de Cielos”, que es por un lado temas míos y, en otro, versiones.

P: Después de cinco discos solistas y miles de colaboraciones se puede decir que sos una cantante con diversas experiencias ¿Cómo sintetizas tu recorrido?

R: Fue maravilloso porque la música es una cosa que uno hace, por un lado, uno compone su propia música y por el otro hay un campo musical integrado por todo el resto de los músicos que te rodean y que tuve la fortuna de tenerlos cerca, el privilegio de tocar con ellos, son miles y de todos los palos, además, folklore, rock, blues, haber conocido a Pajarito Zaguri, soy la única cantante que grabó sus discos. Tuve muchos privilegios, era una niña cuando empecé a cantar y tuve la suerte de compartir con un montón de músicos. El recorrido nunca termina, espero seguir tocando, cantando, componiendo y haciendo lo que me gusta hacer.

P: Integraste varias bandas, colaboraciones, recitales, discos solistas y todavía te da el cuerpo y el envidiable vozarrón que tenés, ¿Cómo haces para conmover al público cada vez que abrís la boca?

R: No tengo la menor idea. Soy lo que ves, me gusta mucho tocar en vivo, soy un bicho de escenario, no sé si conmuevo, eso se lo tendrías que preguntar al público (risas). Espero que sí porque canto desde mi corazón profundo, supongo que alguna persona se conmoverá y eso me emociona mucho (risas).

P: En tu caso, como a la mayoría, la música te mantiene siempre joven ¿lo sentís de ese modo?

R: La música te hace un poco más joven. En Argentina ser músico no es fácil, aunque te mantiene el espíritu joven. Es como dice Clint Eastwood “no hay que dejar entrar al viejo”.

P: ¿Cómo se hace para mantener siempre las ganas de girar?

R: Las ganas de girar se mantienen porque no hay nada más lindo que ir a lugares donde la gente nunca te escuchó, lugares que nunca pisaste antes, aunque sea por un ratito respirar otro aire, en este caso voy a tocar con músicos maravillosos que no conozco casi, tengo la suerte de compartir y que puedan tocar mi música, es un aire fresco. Irse siempre es un flash, “que bueno me voy de gira, me voy al sur”, es algo que siempre me gustó, porque me gusta viajar también.

P: ¿Es posible contar qué te suma cada artista con el que compartís escenario?

R: Todo suma. Un pintor puede pintar una pintura solo porque es un oficio más solitario. Con la música cuando querés que suene de una determinada manera, vas a necesitar otros músicos tocando con vos. Cada persona tiene su propio espíritu, su música y su forma de tocar, entonces tu música se convierte en algo que tiene que ver con los otros músicos, todo aporta. Lo que tiene de maravilloso es poder compartir con otros músicos.

P: ¿Cómo fue tu experiencia en la zona?

R: En el sur siempre tuve una buena experiencia, estuve en Neuquén en un par de lugares, en gira he tocado con otra gente. El sur me encanta, es un lugar que amo.

P: ¿Hay alguna diferencia entre los temas propios y las versiones de las canciones de otros artistas?

R: Creo que uno versiona lo que siente como propio. Cuando canto una canción de otro tiene que ser una que me pegue muchísimo, que la incorpore a lo que estoy sintiendo, tengo ganas de cantarla y si no, no la cantaría. Generalmente, uno cuando hace su propia música cuenta su propia historia, cuando es de otras contas la historia de otro.

P: ¿Cómo es encontrar tus temas en YouTube?

R: Tengo una página de YouTube que abrí en pandemia (https://www.youtube.com/@claudiapuyooficial1921). Todavía no lo sé hacer bien y voy a necesitar gente que me ayude con eso y todo lo que tiene que ver con compartir en las plataformas.

P: ¿Cómo se logra la potencia de la voz?

R: Aprendí a cantar arriba de los discos, mi forma de entrenar es cantar con ellos.

P: ¿Tenés que prepararte especialmente para colaborar con otros músicos o como es la mixtura musical en ese caso?

R: Cuando toco con otros músicos suelo improvisar, no hay que prepararse mucho. Generalmente me llaman para improvisar.

P: ¿Da igual el género o cómo es para vos? ¿Con que material venís esta vez a la zona?

R: En mi caso, no da igual el género, me gustan algunas músicas y otras no.

P: A los músicos locales los conoces ¿Cómo es ponerse de acuerdo para tocar en cada caso?

R: Suelen ser maravillosos, tengo amigos que han tocado con Gustavo Gianinni por ejemplo, confío plenamente en ellos. El show será con una banda eléctrica liderada por Gustavo.

P: ¿Cuánto durará el show?

R: No tengo ni idea cuánto va a durar, depende de cómo esté el ambiente, pero vamos a tocar un rato largo como para divertirnos (risas).

P: ¿Cómo te llevás con la nueva música, el trap, reggaeton, hip hop y demás?

R: El hip-hop es una música que me interesa bastante, la escucho. Lo demás, no lo he escuchado.

P: ¿Cómo está integrada la banda que tenés en la actualidad en Capital?

R: Cuando toco lo hago con dos violeros, bajo, batería, teclado y yo que toco la viola, o sea, somos tres guitarras. Ahora estamos haciendo más shows acústicos porque cuesta más mover toda la banda. Cuando presente el disco, tendré que armar toda la banda de nuevo. Muchos músicos tocaron en el disco nuevo, van a pasar muchos por el escenario.