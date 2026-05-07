Google lanza «Fuentes Preferidas» y podés seguir a Diario RÍO NEGRO: ¿cómo elegir qué medios leer en el buscador?

Desde hoy, la forma de consumir información online da un giro hacia la personalización absoluta. Google anunció la implementación global de «Fuentes Preferidas», una herramienta que permite a los usuarios tomar el control de su feed de noticias, seleccionando activamente qué medios de comunicación y sitios web desean ver con mayor frecuencia en los resultados de búsqueda.

Esta actualización de Google, ya disponible en todos los idiomas, busca fortalecer el vínculo entre los lectores y el periodismo de calidad. Enterate cómo podés poner a Diario RÍO NEGRO entre tus sitios favoritos para informarte.

¿Qué es «Fuentes Preferidas» y cómo funciona en el buscador de Google?

La función «Fuentes Preferidas» de Google es un sistema de curación personalizada integrado directamente en el ecosistema del buscador. Su objetivo es que el algoritmo no solo priorice la relevancia técnica, sino también la afinidad del usuario.

Al marcar un sitio como preferido, las probabilidades de que un lector haga clic en ese medio se duplican, según datos oficiales proporcionados por la compañía.

Hasta el momento, la fase de despliegue ha registrado la selección de más de 200.000 sitios únicos. Esto abarca desde grandes redacciones globales hasta medios regionales y blogs de nicho, lo que representa una oportunidad clave para que las comunidades locales mantengan su relevancia frente a los grandes agregadores de contenido.

Paso a paso: ¿cómo priorizar tus fuentes de noticias en Google?

Para empezar a utilizar esta función, no es necesario instalar aplicaciones adicionales ni realizar configuraciones complejas en la cuenta de usuario.

Ahora podés sumar a Diario RÍO NEGRO a tus fuentes preferidas para informarte.–

El proceso es intuitivo y se realiza desde la misma interfaz de búsqueda:

Realizá una búsqueda sobre cualquier tema de actualidad. Identificá la sección de «Noticias Destacadas». Tocá el ícono de la estrella que aparece junto al nombre del medio o la sección. Una vez marcado, ese sitio pasará a formar parte de tu lista prioritaria para futuras consultas.

¡Sumá a Diario RÍO NEGRO a tus Fuentes Preferidas!

En un entorno digital saturado de información, elegir fuentes con arraigo territorial y compromiso periodístico es fundamental. Te invitamos a buscar nuestras noticias en el buscador de Google y marcarnos con la estrella en la sección de Noticias Destacadas.

Al sumar a Diario RÍO NEGRO a tu lista de Fuentes Preferidas, te asegurás de recibir la información más relevante de la región y el país de manera prioritaria, construyendo juntos un vínculo directo basado en la confianza y la calidad informativa.

Fuentes preferidas: el impacto en el periodismo de confianza y el estándar E-E-A-T

Esta actualización se alinea con las directrices de Google sobre Experiencia, Especialización, Autoridad y Confiabilidad (E-E-A-T). Al permitir que el usuario elija, Google valida el valor del periodismo de alta calidad.

John Wiley, Vicepresidente de Audiencias en Dow Jones, destacó que esta personalización genera una interacción más constante y consciente con la información de confianza.

Para los medios de comunicación y creadores de contenido, el desafío ahora radica en incentivar la lealtad de su audiencia.