Entrevista con La Oreja de Van Gogh, antes del concierto en Neuquén

«¡Ha llegado antes el sonido que el rayo!”. La ocurrencia de Xabi San Martín, tecladista, miembro fundador y principal compositor de La Oreja de Van Gogh describe a la perfección lo que le está sucediendo a la banda vasca, una de las más populares y exitosas del pop (en) español con su ya no tan reciente disco, “Un susurro en la tormenta” y la respuesta de parte del público, ahora que sí lo pueden tocar en vivo y en directo.



De gira por el país, La Oreja de Van Gogh se presentará el próximo viernes en el Gimnasio Parque Central de Neuquén (ver al final). Con shows a sala llena en Rosario, Marcos Juárez, Río Cuarto, Córdoba y Tucumán, el miércoles tocarán en Salta, luego en Neuquén, para seguir en el Luna Park de Buenos Aires, concierto para el que desde hace días está agotado, y despedirse de la Argentina el 30 de mayo en Mendoza.

Desde Río Cuarto, Xabi atendió a RÍO NEGRO horas antes del show en esa ciudad del sur cordobés. Y en esa charla telefónica fue que reflexionó acerca de cómo es tocar por primera vez un disco editado hace casi dos años, entre otros temas con la pandemia como inevitable telón de fondo.



Publicado recién el 18 de septiembre de 2020, “Un susurro en la tormenta” ya estaba casi listo cuando a comienzos de ese año el mundo se detuvo y se encerró acechado por el coronavirus. La pandemia los pescó con el disco prácticamente terminado por lo que no está conceptualmente influido por aquella. Sí todo lo que (no) le sucedió después. Por caso, la filmación del videoclip de “Abrázame”, su primer corte, porque, cuenta Xabi, la cuarentena se decretó en España un día antes de la fecha prevista para su rodaje. El nombre de la canción en cuestión no podía ser indicativo de los tiempos por venir: “Abrázame”, justo cuando se nos exigió distanciamiento y separación del otro.



Pasado el tiempo, aunque no la pandemia, las cosas volvieron más o menos a sus formas previas a marzo de 2020. Entre ellas, las bandas de gira. En eso está La Oreja de Van Gogh, tocando su nuevo viejo disco ante un público que ya lo reprodujo millones de veces desde las plataformas digitales, pero que recién ahora puede sentirlo en el cuerpo, porque, qué otra cosa es un concierto en vivo. Y de ahí lo del sonido antes que el rayo, donde el sonido es el disco con casi dos años de una escucha intensa y el rayo son estos cinco músicos vascos tocando por vez primera lo que ya suena.

“Nada más terminar el disco empezaron los confinamientos, por lo que todo el lanzamiento lo vivimos básicamente delante de la pantalla del ordenador, bastante raro y un poco incómodo, pero fue lo que nos tocó vivir”, recuerda Xabi. “Ha sido un disco que ha tenido la gran tarea de acompañar a los fans durante la pandemia en esos días que eran tan iguales unos a otros”, dice de este trabajo al que define como autobiográfico y bastante íntimo.

“Son canciones con las que íbamos encontrándonos en nuestras propias vidas”, profundiza el compositor. “Como sucedió en todos nuestros discos anteriores, fue robarle a la cotidianeidad cosas para contarlas en las canciones. Y creo que este disco nos ha quedado más íntimo, quizás más autobiográfico, más reflexivo. Nos quedó así, pero tampoco era parte de un plan que sea de ese modo. Es un disco que se escucha más despacio por eso creo que le vino bien a la pandemia. Es una música para disfrutarse de manera más profunda”.



Aun cuando, en palabras del músico nacido hace 44 años en San Sebastián, el disco no fue compuesto ni grabado en pandemia, funciona como una apacible banda de sonido de ese tiempo porque “como suele decirse, parece que todas las canciones hablan de ti, no? (risas). Las canciones las termina uno en su cabeza, pero luego esas canciones pasan a la gente”.

En manos del público, las canciones y sus letras están en permanente relectura. “Eso pasa mucho, muchos fans nos cuentan que a las canciones las han cantando mil veces y no reparan en las letras, es como encontrarte un billete en el bolsillo. Esas canciones se revalorizan, se resignifican de acuerdo a cada momento en que son cantadas”, sostiene Xabi, un verdadero hitmaker del pop rock (en) español. Para comprobarlo basta con mencionar que es el autor de “Rosas”, el mega hit de La Oreja de Van Gogh con casi 300 millones de reproducciones en Spotify.



Acerca del hecho, por demás emotivo, por cierto, de tocar por primera vez las canciones de “Un susurro en la tormenta” como si fueran recientes, cuando ya fueron reproducidas cientos de miles de veces por sus fans, Xabi asume que llegan con destiempo evidente, pero, aclara, “la vida tal como la vivíamos se nos paró, todo quedó en pausa y es como que nos dedicamos a tener un año sabático en lo profesional, quedarnos en familia, con nuestros hijos. Una pausa que hemos retomado donde lo habíamos dejado”.

Sin embargo, la vida del disco no se mantuvo en pausa, sin todo lo contrario, siguió su vida, aunque digital, es cierto. “Aunque nos ofrecieron hacer shows virtuales no nos gustó la idea, nos pareció demasiado frío. Tocar para las cámaras no nos terminó de gustar. La cosa era con la gente allí; sin ellos no nos apetecía hacerlo.



Integrada desde sus orígenes, en 1996, por Pablo Benegas (guitarra), Álvaro Fuentes (bajo), Xabi San Martín (teclados) y Haritz Garde (batería), La Oreja de Van Gogh, que aún no se llamaba así, era una banda de covers de … U2, Pearl Jam y Nirvana y sin un cantante propiamente dicho. Por eso, la banda tal como la conocimos no fue tal hasta el ingreso de Amaia Montero. Amiga de Pablo Benegas, audicionó y nadie dudó en que había encontrado a la cantante. Con Amaia, La Oreja de Van Gogh, grabó sus primeros cuatro discos hasta que, en 2007, decidió alejarse para comenzar su carrera solista. En su reemplazo ingresó Leire Martínez, quien es parte de la banda desde entonces y con la que grabaron los siguientes cuatro discos, el último de ellos, “Un susurro en la tormenta”, que la banda redescubre desde el escenario. “Ahora que estamos dando los conciertos en forma presencial vemos que la gente conoce sus canciones tanto como a las de los anteriores discos y eso ha sido particularmente emocionante para nosotros. Por primera vez, el público llegó a las canciones nuevas antes que nosotros (risas)”. El sonido antes que el rayo.