«Experiencia Queen» se presenta en el Centro Cultural de Viedma

Este viernes, desde las 21, se presentará «Experiencia Queen» en la sala mayor del Centro Municipal de Cultura de Viedma; un espectáculo que logra capturar la esencia de la legendaria banda Queen en el escenario.

En esta propuesta los integrantes de la banda se encargan de presentar un recital tal cual se vivió décadas atrás, con vestuarios e instrumentos originales y el armado de la escenografía con iluminación retro, los músicos personifican fielmente a cada uno de los integrantes originales.

El grupo está conformado por Mariano Zito, como Freddie Mercury; César Barabino, en la piel de Brian May; Nicolás Cuenca, como Roger Taylor; Sergio Habat, interpretando a John Deacon; y Matías Merceauroix, en la dirección musical, teclados y voces adicionales.

Grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Are the Champions, Under Pressure y Another One Bites the Dust, serán parte del recital que propone «un viaje en el tiempo que permitirá deleitarse durante una hora y media de la música de una de las bandas de rock más grandes de toda la historia» según destacaron los organizadores.

Las entradas están a la venta en Gallardo 180 o por la web en www.entradauno.com a un valor de 3.500 pesos.