Kevin Johansen llega al Alto Valle: «Una buena canción no envejece nunca»

Cancionista: persona que compone o canta canciones.

Técnica, breve, despersonalizada, la definición de la Real Academia Española dice lo necesario para saber de qué hablamos cuando hablamos de un cancionista. Dice lo necesario, pero no lo suficiente.

Porque un cancionista es mucho más que componer o cantar canciones. Sobre todo, si ese cancionista es Kevin Johansen. En sus manos, las canciones, las propias y las ajenas (ya lo veremos) son artesanías porque cancionistas como Kevin Johansen son artesanos de la canción.



“Una buena canción siempre es nueva”, dice Johansen en un muy agradable diálogo con Río Negro. “Una buena canción nunca envejece porque te sorprende por cómo estuvo producida, cómo fue interpretada o por los arreglos que se eligieron al momento de hacerla. Podés escuchar versiones de Creedence o Sinatra y decir ‘mirá’. O le escuchas algo diferente como sucede con cualquier canción de Los Beatles. Cada vez que las escuchas, escuchas algo nuevo, es increíble eso que sucede con las buenas canciones. Es esa búsqueda en la que los cancionistas siempre estamos desafiando nuestra propia temporalidad y teniendo un manojo de canciones nuestras sobrevivan en el tiempo”.

“Tú Ve”, su más reciente disco, es una selección de canciones ajenas y algunas propias artesanalmente trabajadas por ese cancionista paciente y eficaz que es Kevin Johansen. Y es este disco la excusa perfecta para regresar al Alto Valle con dos shows, el martes, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti; y el miércoles, también a las 21, pero en el Cine Teatro Español de Neuquén.

“Es el primer disco de versiones que hago y es, quizás por eso, en el que me puse más en el rol de intérprete, algo nuevo para mi”, dice Kevin Johansen.



Editado el 12 de mayo pasado, “Tú Ve” reúne canciones que solo podrían coincidir en un disco hecho por un cancionista como Johansen. Así, “A little respect”, de Erasure; “Perfect day”, de Lou Reed y “Heaven”, de los Talking Heads, dialogan con “El Albertío”, de Violeta Parra; “El Tunque Lé”, de Eduardo Mateo y “Oración al tiempo”, de Caetano Veloso. Pero lo hacen al modo en que el ex Instrucción Cívica trabaja la canción. Veamos.

“A little respect”, un hitazo synth pop de fines de los 80, Kevin Johansen lo convierte en un folk íntimo, como quien toca una canción a pedido mientras le alcanzan una guitarra. Pura experimentación interpretativa. Con David Byrne hay un doble juego muy interesante: por un lado, Johansen tradujo al español “Heaven”, de los Talking Heads, para convertirla en “Cielo” y cantarla en español; y, por otro lado, tradujo al inglés “Anoche soñé contigo” (de su disco Logo, 2007) para convertirla en “Last night I was dreaming with you” y darse el lujazo de grabarla en Nueva York junto a Byrne.



El disco cuenta con una lista de invitados tan variopinta como sus canciones. A la mencionada participación del ex Talking Head, se agregan las de Jorge Drexler para una versión de “Suzanne”, de Leonard Cohen, en su idioma original, pero en clave de candombe; dos duetos junto a su hija Miranda para una versión en castellano de “Oración al tiempo”, de Caetano Veloso”, y de “Perfect day”, de Lou Reed, en inglés original.



De los once temas de “Tú Ve”, tres son de su autoría. Uno de ellos es el que le da nombre al disco y que cuenta con la participación de la mexicana Natalia Lafourcade. En un principio, Johansen había elegido “El Albertío”, de Violeta Parra, para cantar con Lafourcade, ya que su padre es chileno. Pero ella quería hacer un tema de él, y eligió “Tú Ve”, originalmente incluido en Algo ritmos” (2019). Este tema fue el primer single del disco, publicado a fines de mayo y que fue acompañado por un videoclip en blanco y negro. Los otros temas propios son “Desde que te perdí”, que comparte con Silvia Pérez Cruz; y el mencionado (y traducido al inglés) “Anoche soñé contigo”.

David Byrne participó del disco de Kevin Johansen y lo acompañó en uno de sus show s en Nueva York.



En soledad, grabó las versiones de “A little respect”, “El Albertío”, “El Tunque Lé” y “16 toneladas”, un western country de Merle Travis traducida al español. ¿Que cómo suena? Vayan al disco y disfrútenla. Verán allí de qué hablamos cuando hablamos de un cancionista.

Producido por el multipremiado músico uruguayo Juan Campodónico (Bajofondo, Jorge Drexler, El Cuarteto de Nos), y el argentino Diego Mema, “Tú Ve” se grabó en los estudios Zorzal, de Montevideo, con algunas de las voces de los invitados grabadas en Nueva York, Barcelona y Veracruz (México).



La búsqueda de canciones para este disco de versiones surgió de un diálogo abierto y sincero entre Kevin Johansen y los productores del disco, Juan Campodónico y Diego Mema, pero también de todas esas músicas que lo atravesaron a lo largo de su vida: “Ellos sabían que a mí me gusta encontrarle la vuelta al género”, sostiene. “Cuando vos hacés una reinterpretación de una canción, moverla de género, lo que demostrás es que, en realidad, la canción es irrompible. Eso, por un lado. También creo que esa permeabilidad que uno tiene se acentuó con la pandemia y creo mucho en tres bateas que tenemos en la vida: la batea de nuestra casa, cuando llegamos a este mundo y hay música en la casa, un padre una madre que escucha cierto tipo de música; la batea de la adolescencia donde uno va forjando su propia personalidad y es cuando aparecen los Erasure, los Talking Heads; y la batea de la madurez, la de reencontrarte con cosas de tu infancia, pero en otro tiempo, este tiempo. Bueno, este disco es representativo de las tres bateas. Alguien dijo de ese disco que casi no hay temas míos pero que habla mucho de mí y eso me gustó mucho. Porque es cierto, haba mucho de mi historia”.

Natalia Lafourcade, una de las voces invitadas de “Tú Ve” para la canción que le dio nombre al disco.



Si Luca Prodan fue en muchos sentidos una rara avis para el rock argentino, también lo fue, por qué no, Kevin Johansen: de padre estadounidense y madre argentina, nació en Alaska, en 1964, donde vivió hasta los cuatro años. Luego, vivió en varias ciudades del oeste norteamericano hasta que, a sus doce años, vino a la Argentina, pero alternó residencia entre Buenos Aires y Montevideo. En el medio, armó Instrucción Cívica, con la que, entre 1985 y 1986, grabó dos discos y un hit, “Obediencia debida”, que lo trajo al Isla Rock ‘86, en Cipolletti. En 1990, volvió a Estados Unidos, se radicó en Nueva York y vivió allí hasta el 2000, cuando regresó definitivamente a la Argentina. Desde entonces, grabó unos diez discos atravesados por múltiples sonoridades y estilos.

“Tú Ve” dice mucho de su educación musical, tanto como de su propio derrotero musical. Podría decirse de él que, musicalmente, es un desarraigado. Kevin prefiere decirlo de otro modo: “Hay arraigo con muchos lados, sobre todo con dos culturas: lo gringo de mi padre y lo argentino de mi madre, algo que se ve en “Bi” (2012) con los retratos de ellos en la tapa. Me gusta decir de mí que soy de aquí y soy de allá. Pero, primordialmente, soy muy del sur: el sur es mi norte”.

Los shows

En Cipolletti

Martes, a las 21

Complejo Cultural Cipolletti. (Fernández Oro 57) Cipolletti.

Entradas: Nikel: San Martín 526- Cipolletti.

Sistema: www.livepass.com.ar.

En Neuquén

Miércoles, a las 21

Cine Teatro Español. (Av. Argentina 235) Neuquén.

Entradas en: Flipper: Av. Arg 179- Neuquén

Sistema: www.livepass.com.ar