Crece la presión sobre Manuel Adorni: Juan Schiaretti dijo que «no puede seguir» como jefe de Gabinete

El diputado nacional por Córdoba y exgobernador Juan Schiaretti reclamó la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la controversia generada por la reconstrucción de su patrimonio presentada en las últimas horas. El legislador sostuvo que el funcionario «no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros» y lo acusó de haber brindado información falsa sobre su situación patrimonial.

Juan Schiaretti también pidió la salida de Adorni

A través de una publicación en la red social X, Schiaretti afirmó que «el Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más» y remarcó que Adorni ocupa «uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional».

El dirigente cordobés también aseguró que el jefe de Gabinete «le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación». En ese sentido, sostuvo que «el país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio» y concluyó su mensaje con un pedido para que el Gobierno deje de «encubrir y avalar mentiras».

Las declaraciones de Schiaretti se suman a los cuestionamientos expresados por dirigentes del PRO, la UCR y otros espacios aliados del presidente Javier Milei, quienes también solicitaron explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario.

La polémica se intensificó luego de que Adorni presentara una reconstrucción integral de la evolución económica de su grupo familiar. Según la información difundida por el propio funcionario, el informe incorpora activos que no habían sido incluidos en declaraciones anteriores, entre ellos aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, además de ingresos provenientes de herencias y cambios en la composición del patrimonio compartido con su esposa, Bettina Angeletti.

Hasta el momento, el Gobierno nacional respaldó las explicaciones brindadas por Adorni, mientras la oposición continúa reclamando mayores precisiones sobre la documentación presentada.