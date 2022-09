La agenda del fin de semana: La Mississippi, El Choque Urbano y la Feria del Libro encienden Neuquén

Los destacados del finde

La Mississippi

En Neuquén

Hoy, a las 21, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235) de Neuquén capital, se presenta La Mississippi.

Las entradas anticipadas de $3.300 a $4.400 se consiguen por sistema tuentrada.com o en la boletería de MOOD (Ministro González 40).

7° Festival de Música Popular

En Roca

Continúa el 7º Festival de Música Popular, organizado por Fundación Cultural Patagonia, en el Auditorio “Dr. Tilo Rajneri” y el Espacio Cultural de FCP.

Viernes

15 hs. Curarte y Viochello (Auditorio) (Entrada libre y gratuita).

21 hs. Cecilia Zabala y Popular FCP (Auditorio).

Sábado

21 hs. “Retrospectiva Cerati”, Rock FCP (Espacio Cultural).

La agenda del fin de semana

Neuquén

“Refugio, un mapa sonoro”

Música

Este viernes, a las 22, en Ámbito Histrión (Chubut 240) se realizará la tercera edición del ciclo Canción de estepa. En esta oportunidad, se presentará “Refugio, un mapa sonoro”, propuesta interdisciplinaria de artistas de Villa La Angostura. La apertura del concierto estará a cargo del cantautor Juan Burton.

“Refugio, un mapa sonoro” es un recorrido por una serie de canciones y música original con una artista visual dibujando en vivo y proyectando luces, colores y ambientes sobre una escenografía ideada especialmente para esta propuesta. El espectáculo fue ideado por Julieta Rimoldi, Lucas Giotta y Marina Hernalz.

Entradas: anticipadas con descuento $1500, en puerta $2000. Disponibles en forma anticipada por whatsapp a los teléfonos 2994292165 o 2995504121. También se pueden comprar en el teatro los días y horarios que hay función.

“Mutilados”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 234, Neuquén), la compañía Crash estrena “Mutilados”: un edificio, todos los países de este continente conviviendo, una reunión y un sin fin de situaciones delirantes que se entretejen en esta parodia latinoamericana.

Reserva de entradas al 2994530771.

“Criaturas”

Teatro

Este sábado, a las 23, Crash Teatro presenta “Criaturas”, noche de monólogos y café concert en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén).

Reservas al 0299-154530771

Entrada general: $700.

“Así de simple”

Teatro

Este domingo, a las 20:30, sube a escena “Así de simple”. Actúan Josefina Porte Farías, Pablo Cosa, Sabina Nozzi, Facundo Selva, Magalí Presa y Martín Pedersen, con dirección de Malena Albarracín. Guion: Sofía González Gil & Ignacio Bresso.

“Las Garibldi”

Teatro

Este viernes, a las 21, en El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén) sigue en escena esta comedia de Darío Basualdo bajo la dirección de Gustavo Azar.

Actúan Flavio Castillo, Laura Collavini, Norali Coria, Nadia D’Andrea, Laura Mandalari, Patri Quevero, Maricel Talarico, Viviana Herrera, Sandra Ladogna, Roberta Tello, Carlos Urrere.

Por reservas de entradas: 299 5013141.

Laura Salas

Música

Este sábado, a las 21, en El Arrimadero (Misiones 234), se presenta Laura Salas con un repertorio de música latinoamericana de raíz folclórica. Entradas: $700 anticipadas y $800 en puerta. Por reservas al 299 4421457 o 298868260.

La Jauría

Música

Este domingo, a las 20:30, en El Arrimadero (Misiones 234) se presenta el conjunto vocal La Jauría, junto a Shout de Doop.

“Entretanto”

Teatro

Este sábado, a las 19:30 y 21:30, en Teneas (Leguizamón 1701) el Grupo Contragolpe presenta “Entretanto”, un particular “viaje en colectivo en el que les espectadores y les intérpretes pasan a ser una comunidad por un rato”. Un viaje lleno de imágenes, poesía, movimientos e interpelaciones. Para mayores de 13 año.

Entradas: anticipada $1.000, en puerta $1.200. Reservas: 2995528165.

Mandrakiss y Las Sailor Solares

Musical drag

Este domingo, a las 21, en Teneas (Leguizamón 1701) Mandrágora presenta Mandrakiss y Las Sailor Solares, el primer musical drag. La mágica historia de las semillas estelares doradas. Mandrágora y sus hermanas Sailors deberán luchar por el inicio de la nueva humanidad.

Entradas: anticipada $1.000, en puerta $1.200. Teservas: 11 6032-0420. Alias mercado pago: Matosmarcosmandragora

Las Hablarinas

Música y danza

Este sábado, a las 20, en Deriva Teatro (Sarmiento 841), Las Hablarinas invitan a sumergirse en la espacialidad del sonido y de la escucha, para acceder a un estado de BAILE. Idea, diseño y montaje sonoro: Laura González (DJ ADAMA). Textos y voz: Claudia Ganquin. Grabaciones de textos: Joaquin Segade. Postproducción de audio y sonido: Nicolas Caramagna

Entradas: $800. Reservas al +5492994595233/ +5492995127497

Cipolletti

“Humoradas musicales”

Humor para adultos mayores

Este sábado, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354), El Trío Manija presenta este espectáculo de humor para adultos mayores protagonizado por los hermanos Les Cuesta. La propuesta integra teatro, música y humor y si bien está pensado para un público adulto, pueden disfrutarlo todas las edades y reír juntos con éste disparatado trío.

El repertorio musical va del folclore al tango, valses, polkas y canciones de propia autoría. La dirección teatral está a cargo de Maite Aranzábal

“Canciones para guardar”

Títeres

Este domingo, a las 16, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354) el grupo bolsonense “Viruta y Sudor” integrado por Violeta Bergero y Jorge Leibiker, llega a Cipolletti con su espectáculo Canciones para guardar, una obra de títeres canciones y relatos. Entradas $800 combo x 4 $2500.

Tango y boleros para bajo eléctrico

Gustavo Giannini

Este domingo, a las 20, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354), el bajista Gustavo Giannini presenta su espectáculo unipersonal “Tangos y boleros para bajo eléctrico”, donde versiona temas de estos dos hermosos géneros.

Roca

Tinku +

Constante de Plank

Este viernes, a las 20, se presentan las bandas Tinku y Constane de Plank en Club de Arte “El Biombo” (Rodhe 1454). Entradas: anticipada $1.000, en puerta $1.200. Reservas: 2944360516.

“La obediencia”

Teatro

Este sábado, a las 21, en Club de Arte “El Biombo” (Rodhe 1454), el elenco TransHumans Theatre presenta su obra “La Obediencia, una fantasía sindical”. Entradas $1.000 anticipada y $1.200 en puerta. Reservas al 2984-693820. Actúan Marina Gala Di Giovanni, Yamila Portillo y Natalí Inzunza. Dramaturgia y dirección: Cata Fanello, Sofy Avila.

“Entretanto”

Teatro

Este domingo, el grupo teatral Contragolpe de la Comarca Andina ofrecerá en Club de Arte “El Biombo” (Rodhe 1454) una doble función, a las 19 y a las 21, de la obra “Entretanto”. Entrada anticipada $1.000 y en puerta $1.200. Reservas al 2984-693820.

Música

Filarmónica de Río Negro

en El Bolsón y Bariloche

La Orquesta Filarmónica de Río Negro se presentará en la comarca andina bajo la batuta de Gustavo Guersman como director invitado este viernes, a las 20, en el Gimnasio Municipal Américo Torres, de El Bolsón; y el sábado, a las 17, en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. de Bariloche. Del programa de concierto se destaca la Sinfonía Nro. 7 del compositor checo Antonín Dvořák, compuesta en el año 1885. El repertorio se completa con el Concertino para Trombón de Ferdinand Davis interpretado por Gastón Basegio como trombón solista y Bolero, de Aleksandr Dargomyzhski.

Lunfardo

Roca y Neuquén

Lunfardo propone dos encuentros musicales, este fin de semana, antes del viajar a grabar nuevo material en los estudios Romaphonic, espacio icónico para la historia del rock argentino. Este viernes, a las 22, en el bar 420 (Avenida Roca y San Martin, Roca); y el sábado, a las 22, Katmandú (Belgrano 3216, Neuquén. La entrada es libre y gratuita en las dos ocasiones.

Cinco Saltos

“Solo llamé para decirte que te amo”

Teatro

FCP presenta la producción teatral “Solo llamé para decirte que te amo”, de Nelson Valente, el sábado, a las 21, en la Sala de Teatro Hugo de Carril, de Cinco Saltos.

El elenco está integrado por Magui Aguirre, Guillermo Álvarez, Romina de Blas, Lis Barrueto, Mercedes Jurado, Lucas Molina y Ricardo Peinado. El vestuario es responsabilidad de Claudio Clozza y la dirección general de Tato Cayón.

The Never Eaters

Rock británico

Este viernes, a la medianoche, en Walsh Bar (Rivadavia 325), The Never Eaters presenta su “Gira Infinita” con una lista imbatible de clásicos en inglés.

“Salvaje”

Música

Zezé Nou y los Salvajes llegan a Walsh Bar (Rivadavia 325) este sábado a la medianoche.

Regina

“Cacho de Buenos Aires”

Música

FCP presenta una nueva producción, “Cacho de Buenos Aires”, el domingo, a las 21, en el Teatro Círculo Italiano de Villa Regina.

Este espectáculo presentando por Tango FCP y Artistas FCP, homenajea la exquisita carrera del cantante y compositor argentino Cacho Castaña.

El programa contiene numerosos hitos en la carrera de Castaña como “Qué tango hay que cantar”, ““Mi Buenos Aires querido”, “Café la humedad”, “Tita de Buenos Aires”, “La gata Varela”, “Garganta con arena”, “Cacho de Buenos Aires” y “A mi manera”.