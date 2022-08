La indignación de Shakira por las fotos de Piqué con su nueva novia

Aún con la separación latente, afirman que Shakira está triste y enojada con Gerard Piqué luego de que el futbolista se mostrara públicamente con su nueva pareja, Ana Chía Marti.

El catalán asistió al casamiento de un amigo con su novia actual y los fotografiaron de la mano. Mientras tanto, a la cantante se la vio con los hijos de ambos, Sasha y Milan, de paseo en un parque.

A partir de los gestos serios y adustos de la colombiana, se infirió que no pasa un buen momento luego de la ruptura tras 11 años de relación.

La indignación de Shakira sería principalmente porque el jugador no habría cumplido con un pacto que hicieron entre ellos de no mostrarse públicamente con otras parejas por un tiempo.

Otra de las disputas entre ambos está relacionada a que la artista quiere mudarse a Miami con los dos hijos, algo a lo que Piqué se opone.

«La vi más triste y desolada que nunca. Aun así quiso regalarme estas imágenes, y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño”, expresó Jordi Martin, el reportero que la fotografió con sus hijos.

“Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta», agregó.