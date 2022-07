La Peña: El mini asador para lograr un asado envidiable

No hay recetas infalibles para el asado, pero siempre hay que tener en cuenta dos cuestiones a la hora de la comida. La paciencia y la innovación son ingredientes infaltables a la hora de la comida.

Y en tren de innovar, imaginé que así como un asador grande sirve para hacer un animal entero o un costillar entero, un mini asador podría ser el punto de partida para un gran asado de otras dimensiones.

En tren de reducir todo de una manera más o menos proporcional, corté hierros, soldé, hice cálculos y al final no quedó como quería o al menos como imaginaba. Abandoné el proyecto, guardé los hierros, los dibujos de un plano imaginario y listo. Pero tiempo después, en estos días, me volvió a la mente la idea de que era posible hacerlo y retomé la idea.

Soldaduras van, soldaduras vienen, bisagras, ganchos, todo lo necesario como para que funcione.

Salió, esta vez salió y para el debut nada mejor que un buen vacío de vaca con un poco de miel y sal entrefina.

Llevó casi una hora y 45 minutos hacerlo, leña liviana mezclada con alguna un poco más dura de brasa. Nervios, dudas, temores se mezclaron con el tradicional vaso de tinto que acompaña cada asado.

El resultado final fue excelente, modestamente excelente, porque la miel y la sal entrefina crearon una costra que hasta le dio el toque crocante al asado, pero sin perder el sabor del vacío que es infalible.

La miel le da un toque imperceptible. No sé, ni me pregunten por qué le puse miel, sólo se me ocurrió, pero el resultado valió la pena. No altera el sabor de la carne, pero le da color, crocantez y un pequeño gustito diferente.

Esto no forma parte de las tradiciones masivas, apenas fue un logro del pequeño mundo doméstico y de la creatividad muchas veces inconclusa. Esta vez llegó a buen puerto, no sin asistencia del infalible Google que ayudó a imitar modelos hasta que salió la herramienta para un buen asado.

Valió la pena el intento y más aún el resultado conseguido.

