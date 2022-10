Ligia Piro: “El jazz es un género de libertad por excelencia”

“Del jazz me emocionaban sus melodías, sus armonías. Y eso me pasó desde chica con el jazz y no con otras músicas”, dice Ligia Piro.

A la pequeña Ligia Piro, el jazz entró en su cuerpo por sus ojos antes que por los oídos. Fueron las portadas de los discos que su madre tenía en casa las que la cautivaron. Y supo, acaso porque también lo escuchaba, que allí dentro estaba la música que le gustaba.

Ligia Piro supo, desde muy pequeña que quería cantar porque en su casa había muchos discos y se escuchaba mucha música, pero, a diferencia de otras tantas casas con discos y música, la suya era una muy especial: su padre eran nada menos que el consagrado bandoneonista Osvaldo Piro y su madre, la no menos consagrada cantante, y además actriz, Susana Rinaldi.



La música entró primero por sus ojos, sí, pero como dirá en esta entrevista con Río Negro, la música corría por sus venas. “Siempre supe que quería cantar y que lo que quería cantar era jazz”, afirma Ligia desde el teléfono, durante una breve estadía en Córdoba, la semana pasada.

Convocada por el productor Javier Celoria, Ligia Piro (Buenos Aires, 1970) será parte de la segunda edición del Cipolletti Jazz Festival, que tendrá lugar el próximo domingo en el Complejo Cultural Cipolletti.

La primera edición, en mayo pasado reunió a figuras de la talla de Hugo Fattoruso, Albana Barrocas, Daniel Maza, Pipi Piazzolla, Javier Malosetti y Gillespi, entre otros.

Esta segunda edición contará con un lineup no menos lujoso, con nombre s como los de Luis Salinas, Yamile Burich, Nico Ibarburu, Wayne Krantz Trío y Ligia Piro, por supuesto.

«Barro tal vez» (Luis Alberto Spinetta) – Ligia Piro durante los Ciclos BOHEMIA NOCHE 2013-2014 en el Teatro Picadero de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.



No será la del próximo domingo la primera vez, ni tampoco la segunda, que la interprete venga a Cipolletti. Ya lo había hecho mucho antes y unas cuantas veces, cuando de chica acompañaba a sus tíos músicos de gira por la región.

En escena, visitó Cipolletti por primera vez en 2016, en el marco de un espectáculo celebratorio de los 100 años de Alberto Ginastera. Se trataba de un espectáculo montado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ofrecía conciertos en el interior del país y a Ligia le tocó Cipolletti. Esta vez, en el marco del festival de jazz, será la segunda vez que cante aquí.

La propuesta de participar de este evento viene de hace rato, cuenta Ligia. De hecho, había sido invitada a participar de su primera edición, en mayo pasado, pero que, por cuestiones de agenda, no le había sido posible.

Ligia Piro, junto a su madre, la consagrada cantante Susana Rinaldi.



“Me encanta poder ir y coincidir con todos los artistas con quienes voy a coincidir ese día en Cipolletti y, además, porque me gusta que se haga un festival de jazz en el país, es algo maravilloso, me parece super importante y estoy orgullosísima de estar”, dice entusiasmada.

Junto al guitarrista Ricardo Lew, quien la acompaña en escena desde hace ya un tiempo, Ligia ofrecerá un generoso repertorio conformado por clásicos del jazz, composiciones de la música popular argentina y latinoamericana, entre otras piezas que forman parte de sus siete discos, entre los cuales pueden escucharse versiones en clave de jazz de canciones de The Beatles, The Police, Stevie Wonder, Eric Clapton, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, entre otros, porque, como dice ella de sí misma, “soy una persona bastante ecléctica cuando ves mi repertorio”.

«Nada»-Ligia Piro con orquesta de Osvaldo Piro en el CCK



Cuando Ligia habla del género, habla del jazz. Se considera parte de él desde, parafraseando a Páez, su más tierna edad. Pero, sostiene, “hace muchos años que creo que la música no tiene límites. Yo empecé a hacer jazz hace muchos años y con Ricardo me manejo dentro del género. Después, yo abro otras puertas, grabé otras cosas, canto hoy otras cosas que no son del género pero que me parecen que con los arreglos jazzísticos están buenas mostrarlas”.

Ligia Piro (Foto



“Abocarme solo a cantar jazz y a cantar en inglés hoy no lo siento como parte de mi”, sigue profundizando. “Un 80 por ciento del repertorio es jazzístico, pero siempre me doy el libre albedrío para meterme con otras cosas”.

Esas otras cosas se permitió probarlas a partir de su experiencia en un festival, a comienzos de los 2000, que se llamaba Jazz y Otras Músicas. Al jazz ya lo conocía, pero ¿y esas otras músicas? “A partir de esa movida me dije ‘claro, se puede cantar jazz y otras músicas’. El jazz es un género de liberad por excelencia y cuando los músicos empiezan a hacer sus solos son absolutamente libres y ese solo puede durar un montón de minutos y todo el mundo lo disfruta como su fuese una sola canción. Entonces, empecé a animarme a otras cosas como por ejemplo Barro tal vez o Zamba para olvidarte, con algún arreglo jazzero. A partir de ahí mi repertorio siempre tuvo otros colores y cada vez más fue así”.

Ligia Piro: el jazz a través de las venas



Ligia Piro supo desde siempre que quería ser cantante, pero aquella revelación tan temprana no le impidió desarrollarse como artista más allá de la música. De hecho, sus primeros trabajos destacados fueron en la actuación, durante la década del 90. Como actriz fue sido nominada para el Premio ACE revelación, por su trabajo en el musical Gotán (1996) y el Premio ACE mejor actriz de reparto por Vino de ciruela (2003). Actuó en los musicales Nine, Parafernalia infernal, El romance del Romeo y la Julieta (2002) y en la obra Según Zicka escrita y dirigida por Magela Zanotta en 2001 y 2002. En televisión hizo el papel de Julita en la telenovela Hombre de mar (1997).



En 2003, grabó su primer, que lleva su nombre y en el que coinciden clásicos del jazz como Summertime con “Message in a Bottle”, de The Police. Desde entonces, grabó otros siete discos entre los que se destacan “Trece canciones de amor” (2013) y “Love” (2018).

Cuando terminó el colegio, Ligia Piro empezó a estudiar música en el Conservatorio Nacional y teatro en la escuela de Agustín Alesso. “Hice ambas al mismo tiempo, pero siempre supe que quería cantar y que quería cantar jazz”, remarca.

Ligia Piro y Ricardo Lew, el guitarrista que la acompaña desde hace años y con quien vendrá a Cipolletti.



A los 19 años, Ligia fue hasta Clásica y Moderna, cuyo dueño era amigo de sus padres. “Le dije que quería empezar a cantar y que nadie me daba bola”, recuerda. “Me dice empezá a cantar a acá. Y me preguntó ‘qué querés cantar’. Jazz, le dije, y me puso cara de mmm, y yo decía este piensa lo que pienso yo, que no me va a escuchar nadie (risas), Con 19 años me paré una noche a las 12 de la noche porque me dieron ese horario de trasnoche. Empecé cantando para 10 personas, otro día para 15 y otro día para 28 (risas) y así hasta el día de hoy”.



¿Y por qué el jazz y no otras músicas? “Porque me entró por las venas (risas) me emocionaban esas melodías, esas armonías. Y eso me pasó desde chica con el jazz y no con otras músicas. Me pasó a una edad en la que los chicos empiezan a conectarse con los primeros estímulos que aparecen en casa, pero además esos estímulos particulares que prenden en cada persona. En mi caso, de todas las músicas que rondaban, fue el jazz”.

Intérprete de un repertorio tan heterogéneo de canciones, Ligia se permite elegir qué cantar de acuerdo a lo que sienta en cada momento. “Hay cosas que me interesaron por el autor en sí como fue el caso de Chabuca Granda, que empecé a ver su obra a partir de mi disco ‘Las Flores Buenas’. Hay cosas que me interesaron por sus letras ‘Carabelas Nada’, de Fito, o ‘Barro tal vez’”.

Ligia Piro. (Foto: Christian Inglizie/Gentileza Prensa Ligia Piro)



Pero también las canciones suelen aparecérsele de manera inesperada como fue el caso de “Speak Low”, que Ligia escuchó mientras estaba en un bar con amigos. “Cuando la escuché, me paré y le pregunté al del bar qué disco estaba poniendo ante de que lo sacara y me dijo que era ‘Speak Low’ en la versión de Diane Schuur. Me fui a mi casa y me puse a escuchar todas las versiones que se habían hecho de esa canción y a los 15 días ya la estaba cantando en mis shows. Y es un tema que me fascinó exclusivamente por su música y no por su letra ni por su origen”.

Ligia Piro – «Summertime»-Teatro El Picadero (02/07/2013)



En el último tiempo, Ligia comenzó probar en sus shows letras propias y a darse la posibilidad de incursionar en otros géneros. “Empecé a componer y mis últimos recitales ya tienen tres o cuatro temas nuevos, inéditos que tienen que ver más con la balada, hay algo de rock, estoy medio metiéndome con eso, pero de a poco”, reconoce.

Es más, anticipa que está preparando un espectáculo de boleros. “El bolero siempre me pareció un género hermoso con poca prensa en la actualidad porque no nos es ajeno, sino que perteneció a una época de nuestros abuelos, épocas de grandes bandas de tango, de boleros. Hoy la masividad está para otro lado”.

Bonus Track: «Oh Darling» (The Beatles), grabado en vivo en 2012, durante el concierto «Pasajera en tránsito»

La segunda edición del Cipolletti Jazz Festival tendrá lugar el próximo domingo, a partir de las 19 , en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57).

Serán cuatro conciertos a cargo de Luis Salinas, Ligia Piro, Wayne Krantz, Nicolás Ibarburu y Yamile Burich, entre otros artistas.