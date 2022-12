Mauricio Kartun en Neuquén: viaje al interior de una cabeza creadora

“Todo aquello que consideramos dramaturgia cinematográfica no deja de ser una derivación la creatividad del guion de la dramaturgia teatral”, dice Mauricio Kartun.

En “¿Quieres ser John Malkovich?” (1999), el original filme independiente dirigido por Spike Jonze, el titiritero Craig (John Cusack) descubre en su oficina de trabajo una puertita secreta que no puede evitar cruzar. Esa puertita, lo sabrá inmediatamente, es, literalmente, un túnel de acceso a la mente del talentoso actor John Malkovich interpretado por él mismo. Así, cada vez que Craig quiere cortar con su vida sin rumbo, abre la puertita y se instala en la cabeza de Malkovich. Desde allí, el visitante ve, siente y piensa lo que ve, siente y piensa el dueño de la cabeza.



Como una especie de John Malkovich, Mauricio Kartun, uno de los dramaturgos y directores más importantes del teatro argentino contemporáneo, nos invita a visitar la cabeza de un autor, que no es otra que su propia cabeza. Sin la literalidad de la película, Kartun nos conducirá por esta “Visita guiada a la cabeza de un autor”, este jueves, a las 18, en el Auditoria del Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, con entrada libre y gratuita, previa inscripción en fan-neuquen.com.ar.

Esta charla abierta con el autor de “Terrenal”, “El niño argentino” y “Chau Misterix”, entre otras tantas obras aclamadas por el público, prevista originalmente para el 20 de octubre pasado, en el marco del primer Festival Audiovisual Neuquén (FAN), debió postergarse porque su protagonista se contagió de COVID unos días antes. Reprogramada para esta tarde, quienes se hayan inscripto para la fecha original tienen su lugar asegurado.



En un diálogo telefónico con RÍO NEGRO, Kartun se refirió a su relación con el texto cinematográfico, de qué hablamos cuando hablamos de trabajo creativo, sus características y qué hacer (y qué no) para que ocurra. A la pregunta de por qué un dramaturgo hablando en el marco de un festival de cine, Kartun explica: “Todo aquello que consideramos dramaturgia cinematográfica no es otra cosa que una adaptación de algo que es preexistente y que es todo el saber de los 2.400 años en que el hombre ha venido sacando sobre la escritura teatral. Es decir, no deja de ser una derivación la creatividad del guion de la dramaturgia teatral”.

Acerca de la dinámica que tendrá el encuentro de este jueves, Kartun propondrá un particular juego de cabeza creativa en modo factoría: «Propongo en un pizarrón una hipótesis de cabeza, una fábrica de creaciones dramáticas en las cuales hay galpones, hay maquinarias, hay oficinas, hay depósitos, hay lugares de compra y venta. La idea es poder pensar a la cabeza como una factoría, el juego es hacer el dibujo de esta factoría y proponerles a los participantes que elijan un lugar de esa cabeza para poner en marcha y yo lo hago, muestro cómo funciona cada uno».

Kartun, el cine y su trabajo con Pino Solanas

Kartun tiene una relación muy especial con el cine a partir de su relación con Pino Solanas, de quien fue colaborador en casi todas sus películas de ficción. Aunque ha escrito guiones, ninguno llegó a filmarse. «Tengo alguno que no se filmó, pero sí tengo muchos guiones supervisados. Fui colaborador de Pino Solanas durante casi todas sus películas de ficción, a partir de “Los hijos de Fierro”, pero donde no hice colaboración hice supervisión. Nunca me entusiasmó el guion porque tengo la sensación de que solamente encontraría el verdadero placer si también fuera el director. Escribir el guion y entregarlo tiene algo más burocrático, tiene algo de desprenderse del objeto amoroso sabiendo que va a tomar una forma totalmente distinta en manos de otro. Por eso dirijo teatro».

Sobre su trabajo colaborativo con Pino y su aporte a sus guiones cinematográficos viniendo desde la dramaturgia, cuenta Kartun: «Una de las características del cine de Pino es su teatralidad, ‘Sur’ es una película de una extraordinaria teatralidad. Podría transcurrir en un escenario. A Pino le sumaba mucho la mirada externa, de hecho el cine es mucho más colaborativo, se trabaja con equipos. Por otro lado, porque a él le aportaba mucho la teatralidad. Los últimos dos colaboradores de sus películas fueron Horacio Gonzales, quien Pino chequeaba todo lo que tenía que ver con lo ideológico y yo, con quien revisaba lo que tenía que ver con lo dramático».

Manual para cuando la creatividad sucede y para… cuando no



¿Qué sucede con la inminencia de la creación? Para Kartun, de lo que se trata es de tener un estado de entusiasmo, en la creatividad se trata de entusiasmo antes que de otra cosa. El entusiasmo es un estado estático en el que uno pierde noción del tiempo, en el que uno se pone a escribir y de pronto se hizo la madrugada y ni siquiera sintió el cansancio”.

¿Qué tiene que suceder para que la creatividad suceda, fluya y se transforme en obra? Responde Kartun: “Lo primero y necesario es el deseo que es lo que nos impulsa a experimentar. Luego, la paciencia, porque lo que uno nunca puede hacer es apurar la idea. La paciencia tiene que ver con el esperar para corregir y acá vamos al tercer tip: nada de lo que escribas estará terminado. De lo que se trata es de escribir, pero también, de un largo proceso de corregir para encontrar los buenos resultados”.

¿Qué le pasa a esa mente creadora si, de pronto, la creatividad no aparece? ¿Qué se hace en esos momentos? En principio, que «no panda el cúnico» porque puede pasar y hay antídotos, uno de ellos es la paciencia. «Aparecen esas sequias y con el tiempo uno aprende a manejar la angustia que pueda generar», apunta Kartun. «Uno también empieza a entender las actividades analógicas que producen la creatividad. Por ejemplo, sentarse a escribir, aunque uno no tenga nada que escribir. Ese sentarme, ese ordenar las ideas empiezan a producir imágenes. O leer materiales sobre los temas que uno suelen estar interesado y tener un archivo de proyectos en estado de semilla. Cuando vos tenés muchos, siempre vas a encontrar alguno que esté a la medida del tiempo que disponés o de los artistas con los que querés trabajar. Tener un acopio de proyectos es fundamental. Porque no se trata de ‘tengo uno solo y le pongo la vida en hacerlo y terminarlo’. Un proyecto puede dormir años y en un momento despertar. Un ejemplo es mi obra ‘Terrenal’: surgió hace 30 años a partir de una imagen de un domingo en que yo estaba con mis hijos pescando pejerreyes en una tosquera del Gran Buenos Aires. Estuvo 20 años guardada en un disco rígido hasta que un día cayó la ficha, se transformó en una obra, la estrené en 2014 y está por cumplir mil funciones”.

La charla abierta es libre y gratuita con inscripción previa en fan-neuquen.com.ar. Cupos limitados, sujetos a la capacidad de la sala.