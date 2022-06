«Patio Argentino», el espectáculo de música y baile creado por Naldo Labrín

El reconocido guitarrista Naldo Labrín propone “Patio Argentino, una historia cantada”, el espectáculo que dará junto con otros músicos y bailarines, el próximo viernes, a las 21.30, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235, Neuquén).

“El folklore y el tango no son materia de museo y conservación, son un motor dinámico y activo que nos empuja -sin prisa, pero sin pausa- hacia nosotros mismos”, sostiene Naldo Labrín, casi como una declaración de principios respecto de lo que significa este espectáculo. Pero no sólo eso, es lo que estás músicas significan para la cultura popular.

Serán veinte las canciones que forman parte de “esta excusa para la recreación de la música y la danza donde solistas, músicos, coro y ballet, narran una historia conocida para los afectos, pero nueva para quienes nos acompañen en esta búsqueda por redescubrir y fortalecer la identidad nacional y regional”.

Ensayo de Patio Argentino con Naldo Labrín en el centro de la escena.

Las entradas están disponibles en Todo Música (Av. Argentina 261) y tienen un valor de $1500 por persona y dos por $2000, pero, aclaran, “quien no pueda apoyar esta producción, solo debe comunicarse al número 299-4097027 y haremos un lugar como siempre, porque la voluntad de encontrarnos es tan fuerte como las ganas de celebrar un CANCIONERO con mayúsculas”.

En diálogo con RÍO NEGRO, Naldo Labrín, el fundador del grupo Sanampay, habla sobre este espectáculo

P: ¿En qué te inspiraste para llevar a cabo este espectáculo de danza y música?

R: Me inspiré en la necesidad de rescatar, de alguna manera, nuestra música argentina, bastante despreciada en estos tiempos y con escasa difusión en los medios masivos de comunicación, cosa que no me sorprende, pues creo que es una deliberada política comunicacional, en que el tango y el folclore argentino no tenga presencia en los medios argentinos. Me propuse compilar una serie de canciones olvidadas, otras no tanto y crear un espectáculo emotivo y agradable al público en general, que busca empatía del espectador con su música y su danza.

P: ¿Por qué elegiste estos músicos para subir a escena? ¿Qué hay de las compañías de danza?

R: Los músicos que me acompañan en este proyecto llevan muchos años trabajando conmigo, además de músicos son amigos de la vida, compartimos el amor al tango y al folklore, ello hace que sea natural el juntarnos a hacer música juntos. El maestro Daniel Sánchez, el excelente charanguista Rulo Mendoza, la guitarra de Carlos Denda, la voz de Miriam Forma y el querido Sanampay que ofrece su marco vocal e instrumental como siempre sabe hacerlo. Las voces de Malen Marileo, Miguel Ángel Michelena, Jorge de los Ríos, la primera guitarra de José Luis Denda y el excelente percusionista Alex González; más las voces de Ayelén Rebolledo, Andrea Quinteros y Laura Pérez.

La danza estará presente con la agrupación Raihué, dirigida por Alexis Catalán y Laura Neira, un vital grupo de jóvenes bailarines provenientes de barrios de nuestra capital. La participación especial del músico y cantor Cesar «Mendoza» Lara, quien aportará su voz y su capacidad histriónica en textos del uruguayo Julio Cesar Castro. El sonido estará a cargo de Lautaro Labrín y la iluminación será de Darío Altomaro.

«Sanampay sigue vigente, no solo por su actividad, sino también en su extensión a nuevos y futuros músicos en formación», sostiene Labrín.

P: Sanampay parece siempre vigente, al final ¿es así?

R: Es un grupo-escuela por el que pasaron más de 50 músicos desde su creación, fundamentalmente en su etapa en Argentina. En México desarrolló una intensa actividad profesional, pues era nuestro medio de vida y sus miembros fueron bastante estables en cuanto a su permanencia; de esa formación salieron cantantes, que hoy son grandes figuras en el país azteca; tal es el caso de Guadalupe Pineda, Eugenia León, Hebe Rosell y el querido «Caito» Díaz que ya partió. En Argentina, tuvo más que nada una intención de formación de valores jóvenes, que se comprometan con el estudio de nuestros géneros populares, además de su formación académica. Con satisfacción hoy puedo decir, que luego de su paso por Sanampay, en su mayoría han creado grupos y orquestas infanto juveniles en nuestra provincia, cultivando el tango y el folclore para que niños y adolescentes accedan al conocimiento de nuestras raíces. Sanampay sigue vigente, no solo por su actividad, sino también en su extensión a nuevos y futuros músicos en formación.

P: ¿Qué tiene de novedosa la propuesta musical en este caso?

R: Todo espectáculo basado en reales valores estéticos e históricos, siempre son novedosos; “Patio Argentino” es una unidad musical, de danza y textos originales, por lo tanto, el espectador se encontrará ante un hecho realmente atractivo, emotivo, sugerente y sobre todo entretenido. Si el espectador se va satisfecho del teatro, nuestra misión está cumplida, ello lo sabremos luego de la última canción que interpretaremos.

P: ¿Cuál será la duración del espectáculo? ¿Cuánto tiempo de ensayo les demando?

R: El espectáculo tendrá una duración de hora y media, aproximadamente, los ensayos fueron espaciados, debido a la distancia de residencia de varios de los músicos; desde Zapala hasta Villa Regina, pasando por Plaza Huincul, Roca y Cipolletti, demandaba una difícil coordinación horaria y de fechas, nos hubiese gustado poder ensayar más horas, pero hicimos lo que la realidad nos permitió.

P: ¿Supones que el público se verá identificado de algún modo?

R: El público dará finalmente su opinión, no sabemos si se verá identificado o no, sí sabemos que hemos puesto todo en el trabajo, y nuestra intención ha sido entregar lo mejor de nuestra profesión, lo demás lo dirá la gente.

P: ¿Cuánto pesa lo emocional en las personas?

R: Lo emocional siempre está presente, desde el escenario y desde la expectativa de quien observa y escucha desde una butaca, por ese puente imaginario transita el arte y el público.

Patio Argentino

Dirección Artística y Arreglos: Naldo Labrin (Neuquén)

Solistas: Malen Marileo (Villa Regina), Miriam Forma (Neuquén), Miguel Ángel Michelena (Neuquén), Jorge de los Ríos (Plaza Huincul), César “Mendoza” Lara (Neuquén).

Músicos: piano y acordeón, Daniel Sánchez Cassataro (Cipolletti); guitarras, José Luis Denda y Carlos Denda (Zapala); guitarrón y charango, Raúl Mendoza (Zapala); violín, Sergio Lobo; percusión, Alex González (Gral. Roca)

Coros: Ayelén Rebolledo, Andrea Quinteros y Laura Pérez (Neuquén)

Ballet Ruca Raihue

Directores: Laura Neira y Alexis Catalán (Neuquén)

Bailarines: Naiara Sepúlveda, Vanesa Parada, Franco Astete, Maia Román, Luciana Amarilla, Marcelo Salas, Vera Vallejo, Lujan Vallejo, Maximiliano Saires, Florencia Jiménez, Marcelo Manque, Víctor Bravo, Lautaro Portillo, Jasmín Zúñiga, Federico Vila, Marcelo Ceballos, Mailen Paredes y Nicolás García.