Queen hace magia: 37 años de «A Kind of Magic» y la despedida de Freddie Mercury de los escenarios

Connor MacLeod presume de su condición de inmortal. “Es un tipo de magia”, dice al respecto. A Roger Taylor, baterista de los Queen, le gustó mucho la línea de diálogo, y, a partir de ella, compuso la canción que, además, le daría nombre al próximo disco de su banda: “A Kind of Magic”.



Interpretado por Christopher Lambert, Connor Mac Leod es el personaje principal del filme “Highlander” (El Inmortal), de 1986, junto con el de Juan Sánchez Villalobos Ramírez, interpretado por Sean Connery. Queen había sido convocado para componer la música del filme, a instancias de su director Rusell Mulcahy; y la banda, que tenía pensado tomarse un descanso tras la extensa, intensa y sobre todo muy exitosa gira mundial de promoción del disco The Works y la no menos legendaria, intensa y muy exitosa presentación en el Live Aid del 13 de julio de 1985, en Wembley, se puso a trabajar.

Queen en Knebworth. Freddie Mercury ofrece una performance impresionante ante más de100 mil personas. Iba a ser su último show. Tras diagnosticársele VIH y deteriorarse su salud paulatinamente, fallecería el 24 de noviembre de 1991.



En septiembre, apenas dos meses después de aquella multitudinaria y consagratoria presentación, Queen comenzó su trabajo de grabación. Los músicos tuvieron la posibilidad de ver un fragmento de la película antes de ponerse en la ardua tarea de componer. Además de la frase tomada por Taylor para desarrollar la idea del tema que le daría nombre al disco, el guitarrista Brian May tomó como inspiración la muerte de Heather, uno de los personajes del filme para componer” Who Wants To Live Forever”.



“A Kind of Magic”, el tema, cuenta con dos versiones. Una, la que aparece en la película, es la versión de Roger Taylor, autor de la melodía y los acordes. Con el baterista de vacaciones, Mercury, a quien no le terminaba de cerrar la versión de su compañero, metió mano: agregó una nueva base, algunos espacios instrumentales e hizo nuevos arreglos en la estructura, entre ellos, el legendario chasquido de dedos que se escucha en la intro del tema y que corresponden a los poderosos dedos de Chris Rea. Esta versión con los arreglos de Mercury es la que se incluyó en el disco y, por lo tanto, la más conocida. A Roger Taylor no le gustó nada que lo hiciera en su ausencia; sin embargo, su nombre es el que aparece en los créditos.



Si bien no se trató de la banda sonora oficial de “Highlander”, seis de los nueve temas del dsico aparecen en el filme: “A Kind of Magic”, “Princes of the Universe”, “Who wants to Live for ever”, “One Year of Love”, “Gimme the Prize” y “Don’t Loose Your Head”. El hit “One Vision” fue a parar a la banda sonora deotra película de 1986: “Iron Eagle”. Las otras dos canciones del disco son nada menos que el hitazo “Friends Will Be Friends” y “Pain So Close To Pleasure”.



Grabado entre septiembre de 1985 y abril de 1986, en tres estudios diferentes, Town House” de Londres, Musicland de Munich y Mountain Studios de Montreaux, “A Kind of Magic”, el disco, se editó el 2 de junio de ese año. Apenas cinco días después la banda se embarcó en lo que iba a ser la última gira con Freddie Mercury. Su punto final será el impresionante show de Knebworth, el 9 de agosto, ante 120 mil personas. Sería ese el último concierto de Freddie Mercury, afectado por el VIH.