45 años de “Miss You”, la última revolución del sonido de Los Rolling Stones

Una cuchara en el bolsillo equivocado pudo haber terminado con Los Rolling Stones. El 27 de marzo de 1977, la policía de Toronto encontró en uno de los bolsillos del saco de Anita Pallenberg una cuchara sospechosa y la detuvo inmediatamente. Era una cuestión de horas para que también cayera su esposo, Keith Richards.



La pareja llegaba a Canadá para una serie de shows en El Mocambo de Toronto que Los Rolling Stones dieron (con Keith, claro) y que se editaron ese año de 1977 con el nombre “Love You Live” “. Durante aque viaje, el guitarrista se había dado una dosis con la tristemente célebre cucharita que, tal como lo cuenta en su autobiografía “Vida”, no tuvo la menor de idea de cómo ese pequeño utensilio fue a parar al bolsillo de su esposa.

A la tarde de ese mismo día, la Policía Montada fue a buscarlo al hotel Harbour Castle para detenerlo y acusarlo de posesión de heroína para tráfico porque, a esta altura, se trataba de algo más que la cucharita en el saco de Anita. La policía había interceptado un paquete de heroína que el músico se había mandado a sí mismo para tener algo para aquellos días en Canadá.



Mientras, por pedido del propio Richards, el resto de los Stones se instaló en Nueva York a la espera del destino de su guitarrista. Con bastante tiempo libre, Mick Jagger y Charlie Watts se dedicaron a recorrer las discotecas de la ciudad, muy especialmente la mítica Studio 54. Allí, la música disco comenzó a inquietarlo a Mick, que rápidamente supo que el próixmo camino debía ser por allí.

Ausente Keith Richards abocado a resolver su futuro (y el de los Stones) Mick dio curso a su entusiasmo por el sonido de las pistas de baile, cuyo resultado fue “Miss You”, acaso la última revolución en el sonido de Los Rolling Stones.

Con una base de bajo en primer plano y la batería en modo four-to-the-floor , un ritmo se toca en el bombo, lo que explica la frase “on the floor” (en el suelo), “Miss You” remite directamente a la música disco que dominaba buena parte de la escena. Los Stones sentían que los ‘70 se les escurrían de entre las manos sin nada nuevo que decir. “Exile on Main St”. su última gran cosa, editada en 1972, les estaba quedando demasiado lejos y el punk estaba ganando la escena. Pero los Stones eligieron la otra vereda para dar el golpe, la de la disco.



“Miss You” fue escrita por Mick Jagger improvisando con el tecladista Billy Preston durante los ensayos para los conciertos del club El Mocambo en marzo de 1977. “La idea de esas líneas (de bajo) vino de Billy Preston, en realidad”, recuerda el bajista de los Stones Bill Wyman. “Un año antes (en 1976), después de una sesión de grabación, habíamos hecho una maqueta. Yo ya me había ido a casa y Billy tomó mi viejo bajo cuando empezaron a tocar esa canción. Así que cuando finalmente llegamos a hacer la melodía, los chicos dijeron: ¿Por qué no trabajas en torno a la idea de Billy? Así que la escuché una vez y oí esa ejecución básica y partí de ahí. Hubo que cambiarla y pulirla, pero la idea básica era de Billy”.



Keith Richards logró la libertad bajo fianza a los pocos días haber sido detenido, pero proceso judicial se extendió hasta octubre de 1978. Durante todo ese tiempo, se instaló en las afueras de Nueva York y se reincorporó a la banda para comenzar a trabajar en lo que sería su próximo y acaso último gran disco: “Some Girls”. Luego se trasladarían todos a las afueras de París, a los Pathé Marconi Studios.

“Las sesiones de Some Girls tuvieron viento”, recuerda Richards en “Vida”. “Fue como si hubiéramos rejuvenecido, algo sorprendente teniendo en cuenta el momento oscuro que atravesábamos, porque cabía la posibilidad de que yo terminara en la cárcel y los Stones se separasen (…) Teníamos esa urgencia extra porque ante la perspectiva nefasta de mi juicio y después de tanto tironeo, de la detención, del ruido en los medios, la rehabilitación y todo lo demás, yo necesitaba demostrar que detrás de todo eso había algo, un propósito que le daba sentido a tanto sufrimiento. Y todo encajó amablemente”.

“Miss You”, sigue recordando Richards, “ no nos entusiasmaba demasiado cuando la grabamos. Es el resultado de todas las noches que pasó Mick en Studio 54 y de haber encontrado ese beat, ese ritmo cuatro por cuatro. Mick dijo: ‘Hagamos una melodía para este beat’. Nosotros pensamos: ‘Hagamos esta mierda para dejarlo contento’. Pero cuando nos pusimos a trabajar resultó un ritmo bastante interesante. Y nos dimos cuenta de que tal vez habíamos dado con un tema disco por excelencia. Y terminó siendo un hit planetario. El resto del disco no tiene nada que ver con Miss You”.



La letra estaba supuestamente inspirada en la mujer de Jagger, Bianca, aunque la pareja estaba separada y al borde del divorcio debido a una infidelidad de Jagger con la modelo Jerry Hall. El propio Jagger dirá que “Miss You es una emoción, no trata realmente de una chica. Para mí, el sentimiento de anhelo es lo que es la canción”. Como sea, Miss You brilla por cómo suena más que por lo que dice.

Incluida en Some Girls, Miss You se editó como single en Inglaterra el 26 de mayo de 1978 y es la canción de aquel disco con más colaboraciones en un disco que casi no las tuvo. Uno de esos aportes que hacen inolvidable la canción es el trabajo de armónica aportado por un músico callejero llamado James Whiting, que tocaba bajo el nombre de “Sugar Blue”. Whiting era un joven de 22 años de Harlem, que estaba en París subsistiendo con lo que podía ganar tocando la armónica en el metro de París, ciudad donde la banda grabaría finalmente su nuevo trabajo. Los otros colaboradores fueron Mel Collins, en saxofón, y el tecladista de los Faces, Ian McLagan, al piano eléctrico.

Chris Kimsey, ingeniero de sonido de sonido y productor de los Stones dirá algo más de aquel curioso de aquel día en París: Miss You y Start Me Up se grabaron el mismo día. Y cuando digo el mismo día quiero decir que Miss You nos llevó unos diez días hasta que tuvimos el máster definitivo, y cuando lo terminamos ellos volvieron a la sala y grabaron Start Me Up. El mismo día”.