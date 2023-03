La emoción de Sol Pérez tras ganar el reality «The Challenge Argentina»

Sol Pérez se consagró en la primera edición de The Challenge Argentina.

Sol Pérez se consagró este martes como la ganadora de The Challenge Argentina y no pudo contener la emoción por su logro. “No hay nada imposible”, aseguró entre lágrimas.

El reality de Telefé y Paramount+ llegó a su fin luego de 14 episodios en los que los competidores demostraron toda su fuerza y resistencia.

La final del programa conducido por Marley tuvo como participantes a Claudia Albertario, Sol Pérez, Yeyo De Gregorio, Eva Bargiela, Rodrigo Cascón y Octavio Oky Appo.

Antes habían quedado eliminados: Julieta Puente, Lionel Ferro, Sofía Jujuy Jiménez, Lizardo Ponce, Rodrigo Mora, María Fernanda Callejón, Fernando Burlando, Virginia Elizalde, Benjamín Alfonso, Carolina Duer, Floppy Tesouro y Adrián Cormillot.

El desafío de la noche tuvo varias etapas y el final estuvo entre el cocinero Cascón, de Gregorio, Oky y Sol. Finalmente, fue la mujer la primera en cruzar la meta.

Al ganar, la periodista y conductora se tiró al piso y comenzó a llorar. “No puedo decir lo que siento porque es una locura. Siento mucho cansancio pero al mismo tiempo tengo una alegría tremenda”, expresó.

Luego, Marley reveló el resultado de la competencia con la suma de todos los tiempos de las siete pruebas que realizaron los participantes. El premio consistía en $15 millones. Sol Pérez fue la primera con tres horas y dos minutos.

“Me pone muy contenta que la primera edición en Argentina lo gane una mujer. Este triunfo significa desafío y disciplina, porque con esas dos cosas uno puede ganar cualquier cosa que se proponga”, consideró. Y cerró: “No hay nada imposible es la mejor enseñanza que me dejó este challenge”.