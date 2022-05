Sebastián Dubarbier, el futbolista que se «cansó» de marcar a Messi y ahora se dedica al rock

Sebastián Dubarbier entró a la música como antes lo había hecho con el fútbol: porque le gustaba. Y porque le salía bastante bien. Nacido en La Plata, en 1986, fue futbolista de grande. Recién a los 17 se fue a probar a Gimnasia porque el día y el lugar de le quedaba cómodo. Y quedó, acaso muy a pesar de su familia materna que es de Estudiantes.

Tras un breve paso por las inferiores del Lobo, Pedro Troglio, por entonces entrenador de la Primera, lo hizo debutar. Era el año 2006. Pero no duró mucho en el Bosque, tras 20 partidos, y a menos de un año de haber debutado, fue cedido a Olimpo de Bahía Blanca. Allí se reencontró con un viejo conocido de sus días en Gimnasia: el futbolista roquense Adriano Pagliacci, que también es músico. Con él fue a comprar su primera guitarra eléctrica y compartió sus primeras composiciones.

La portada de «Rompecabezas», el primer disco de Seba Dubar.

Dubarbier estudiaba en el colegio Nacional de La Plata y se entrenaba en la Novena de Estudiantes. Aun así, le entusiasmaba poco ser futbolista profesional. Acaso porque, a su desinterés por la rutina y la disciplina que implicaba competir a ese nivel, a sus padres les interesaba que estudiara y que, después, de más grande, pruebe con el fútbol.

Luego de ser cedido a Olimpo, donde disputó once partidos, en 2007 fue transferido al Cluj, de Rumania, donde alcanzó a jugar seis partidos por Champions League y donde ganó los cuatro títulos que tiene como futbolista. Su carrera europea continuó en Francia (Lorient) y España (Tenerife, Córdoba y Almería). En este último club fue donde más tiempo permaneció: 95 partidos y un gol en cuatro temporadas. Y fue con el Almería que tuvo que marcar a Lio Messi y Cristiano Ronaldo.

«Íbamos a intentar aguantar el ataque y después buscar la hazaña. Eran equipos que presionaban y te atacaban muy bien, recuperaban rápido, que es lo que me gusta a mí. Tenían un equipazo impresionante. Era aguantar y, en cuanto pudiéramos jugar, hacerlo. Si zafabas de la presión y tenías un buen día, te podía ir bien. Yo ahí jugaba de 3 o de volante por izquierda. Contra Messi tenías que ir para adelante con mucho cuidado porque lo tenías atrás todo el partido. Porque ellos no te corren. No es el famoso juego mano a mano de ‘ahora vení a correrme vos a mí’. Te cansás solo. Tenés que volver y él está fresco. Él está tomando agua y vos volvés muerto, con la lengua por el piso”, recordaba Dubarbier, en una entrevista para Infobae, su experiencia de enfrentar aquel Barcelona de Messi.

Sebastián Dubarbier enfrentó a Lio Messi durante su paso por el Almería.

Seba Dubar: vuelta a la Argentina, Estudinates y el retiro a la vista

En 2016, Dubarbier era referente y capitán del Almería. Pero cuestiones personales lo trajeron de vuelta a la Argentina y ahora sí fue el turno de Estudiantes. Jugó 39 partidos y convirtió dos goles, entre 2017 y 2018. Al año siguiente volvió a España para jugar, poco y nada, en el Deportivo La Coruña.

En 2019, meses antes de que se decretara la pandemia, fichó para Banfield, donde disputó apenas ocho partidos. Y eso fue todo. “Cuando llegó a Banfield, intuyó que ese iba a ser su último equipo. Me agarró la pandemia y dije ‘ya está’. Había entrenado poco y no tenía más ganas”. Así, a los 34 años, y tras 346 partido jugados y 22 goles convertidos, Sebastián Dubarbier se iba del fútbol para permanecer donde sólo hacía rato que estaba: la música.

Seba Dubar y una postal de Champions League con la camiseta del Cluj rumano contra el Chelsea.

Ya convertido en futbolista profesional, el hombre que cubría a la banda izquierda de ida y vuelta, despuntaba el vicio del rock con sus guitarras, pero siempre puertas adentro, a modo de hobby. Un hobby que fue creciendo hasta ser algo más que eso. Y cuando sintió que era más que eso, dejó el fútbol por la música. Lo que mismo que había hecho quince años antes cuando se dio cuenta que el fútbol era algo más que un hobby barrial.

“Vi que iba mejorando la cosa y a los 30 me dije que tenía que dejar”, le dice a Río Negro Seba Dubar, tal es su nombre artístico. “La música me sacaba del stress que muchas veces te provocaba el fútbol profesional”.

Seba Dubar (Foto: Barbi Brocas)

Casado con María Alejandra Sabella, hija menor de Alejandro, el ya fallecido exentrenador del Seleccionado argentino, Dubar absorbió de muy chico toda la escena rockera platense. Además del as influencias naturales de Fito Páez y Charly García que le llegaron desde su familia, por la suya es fanático de los Rolling Stones, AC/DC, Guns n’ Roses, Ratones Paranoicos y Ciro y Los Persas.

Seba Dubar durante la filmación del videoclip del tema «Rompecabezas». (Foto: JP Quaglia/Prensa Seba Dubar)

Por una cuestión generacional (y geográfica), Dubar se acercó a Las Pastillas del Abuelo y se hizo muy amigo de Guasones, de quienes sacó mucho de lo que sabe con la guitarra. “Soy autodidacta, me gustaba ver otros guitarristas, copiar y probar que me salga con guitarra”, confiesa. Y a eso suena su música, a un rock de corte stone con la impronta de Facundo Soto, voz líder de Guasones

Tras dejar el fútbol, Dubarbier aprovechó la pandemia para terminar de componer canciones y cerrar un disco con un sonido bien rockero con algunos elementos de hard rock de los ’70. Más aún, él mismo pareciera sacada de aquella época. Acaso por su corte de pelo, de flequillo lacio y algo largo en la nuca, ya como futbolista lucía setentista.

Siempre quiso aprender a tocar la guitarra porque siempre me gustó la música, sobre todo el rock. “Cuando me fui de casa a los 20 lo primero que hice fue comprarme la guitarra y empecé. Estando solo en Bahía empecé con mis primeros acordes con ayuda de Adriano Pagliacci, que fue compañero mío en Gimnasia y en Olimpo y hoy vive en Roca y tiene su banda”, recuerda Dubar.

En 2020, ya dedicado a la música a tiempo completo, Dubar terminó de darle forma a su primer disco, «Rompecabezas», un compendio de sus experiencias de vida, sus emociones, viajes, familia, hijos, recuerdos, sentimientos y vivencias, concentrados en diez canciones de rock, dos de las cuales, “Walking Dead” y “Vuelvo a casa”, se desprendieron como singles con sus respectivos –y muy bien producidos- videoclips. Editado en marzo, “Rompecabezas” está disponible en las plataformas de streaming.

Como le había sucedido con el fútbol, y acaso por el hecho de ser futbolista, Dubar desembarcó algo grande en la escena musical. Casi sin experiencia en shows, pero con un disco editado, el plan es uno solo: salir a tocar. Mucho. Ya está sucediendo.

Rompecabezas» se grabó en el año 2021 y cuenta con la producción de Fede Pesci de El Empescinado Producciones y mezcla y mastering Facu Lizondo (Mirifico Estudio). Ambos acompañan a Seba Dubar en guitarras, bajo, piano y coros y batería, respectivamente.

En sus temas, la voz de Dubar es acompañada por riffs pegadizos y arreglos vocales que entran y salen de la canción para imprimirle un extra a cada historia.

Desde «Mis estrellas» inspirada en sus tres hijos hasta «Vuelvo a casa» referida a su retiro del fútbol profesional y pasando por «Walking Dead» escrita a comienzos del año 2020 con el rígido confinamiento pandémico,